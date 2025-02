Attentat in Villach laut Karner islamistischer Anschlag

Villach - Die Messer-Attacke in Villach Samstag Nachmittag war ein islamistisch motivierter Terror-Anschlag. Das gab Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Sonntagvormittag bei einer Pressekonferenz in der Kärntner Stadt bekannt. Der Täter, ein Asylberechtigter aus Syrien, hatte sich innerhalb kurzer Zeit über das Internet radikalisiert. Ein 14-Jähriger starb bei dem Anschlag, drei Personen werden aktuell intensivmedizinisch betreut.

Julia Nawalnaja ruft zum Kampf für ein freies Russland auf

Moskau - Ein Jahr nach dem Tod des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny hat seine Witwe zum Kampf für ein anderes Russland aufgerufen. "Wir wissen, wofür wir kämpfen: ein zukünftiges Russland, das frei, friedlich und schön ist", sagte Julia Nawalnaja am Sonntag in einer Videobotschaft. "Das, wovon Alexej geträumt hat, ist möglich."An die Anhänger ihres Mannes appellierte Nawalnaja: "Tun wir alles, um seinen Traum wahr werden zu lassen."

US-Außenminister in Israel: Hamas muss zerstört werden

Washington - US-Außenminister Marco Rubio hat bei seinem Besuch in Israel betont, die islamistische Hamas dürfe nicht die herrschende Kraft im Gazastreifen bleiben. Nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu sagte Rubio am Sonntag in Jerusalem, die Terrororganisation müsse zerstört werden. Am Sonntag traf zudem eine große US-Waffenlieferung in Israel ein. Netanyahus Sicherheitskabinett berät am Montag über die zweite Phase der Gaza-Waffenruhe.

Am Montag steigt in Paris Gipfel zur Sicherheit Europas

Paris - Nach dem Vorstoß von US-Präsident Donald Trump für Verhandlungen über den Ukraine-Krieg richtet Frankreich am Montag ein informelles Gipfeltreffen mehrerer europäischer Länder aus. Eingeladen sind die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Großbritanniens, Italiens, Polens, Spaniens, der Niederlande und Dänemarks sowie EU-Ratspräsident Ant�nio Costa, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte, wie der Elys�e-Palast am Sonntag mitteilte.

Zehntausende demonstrieren in Berlin gegen Rechtsruck

Berlin - In Berlin sind zehntausende Menschen aus Protest gegen die AfD und die "Normalisierung rechter Positionen" auf die Straße gegangen. Die Polizei in der Hauptstadt schätzte die Teilnehmerzahl am Sonntag auf rund 30.000. Die Organisatoren meldeten 38.000 Menschen, die "für Demokratie und Zusammenhalt zusammen" gestanden hätten.

Wieder Beben in der Region des "Supervulkans" bei Neapel

Neapel - Die Region um die süditalienische Stadt Neapel, die am 20. Mai 2024 von den heftigsten Beben seit 40 Jahren erschüttert worden war, kommt nicht zur Ruhe. Im Gebiet des Vulkankessels Campi Flegreiei (Phlegräische Felder) gab es am Sonntag einen Erdstoß der Stärke 3,9. Er löste erneut Angst in der Bevölkerung aus, berichtete das italienische Vulkanologie-Institut INGV. Es gab keine Berichte über Opfer, oder Schäden.

Kranker Papst richtete schriftliche Grußworte an Pilger

Vatikanstadt - Der Papst, der sich seit Freitag wegen einer Bronchitis im Krankenhaus befindet, hat am Sonntagmittag schriftlich Grußworte an die Pilger auf dem Petersplatz in Rom gerichtet. In der Botschaft anlässlich der Heiligjahr-Feier der Künstler im Vatikan hieß es: "Ich möchte alle teilnehmenden Künstler grüßen. Ich wäre gerne unter euch gewesen, befinde mich aber, wie ihr wisst, in der Gemelli-Klinik, weil ich noch weiter wegen meiner Bronchitis behandelt werden muss", so der Papst.

Bericht: Israelische Truppen erschossen Frau im Libanon

Jerusalem/Kiryat Shmona - Israelische Truppen haben im Südlibanon nach einem Bericht der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA trotz der Waffenruhe das Feuer auf Menschen eröffnet, die in den grenznahen Ort Hula zurückkehren wollten. Dabei sei eine Frau getötet worden und es habe mehrere Verletzte gegeben. Zudem hätten die Israelis drei Personen festgenommen. Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, sie prüfe den Bericht.

