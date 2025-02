Attentat in Villach laut Karner islamistischer Anschlag

Villach - Die Messer-Attacke in Villach Samstag Nachmittag war ein islamistisch motivierter Terror-Anschlag. Das gab Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Sonntagvormittag bei einer Pressekonferenz in der Kärntner Stadt bekannt. Der Täter, ein Asylberechtigter aus Syrien, hatte sich innerhalb kurzer Zeit über das Internet radikalisiert. Ein 14-Jähriger starb bei dem Anschlag, drei Personen werden aktuell intensivmedizinisch betreut.

Entsetzen und Rufe nach Konsequenzen nach Messerattentat

Villach - Nach dem islamistisch motivierten Messerattentat auf mehrere Passanten in Villach reichten die Reaktionen am Sonntag von Entsetzen über Betroffenheit bis hin zum Ruf nach Konsequenzen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen bezeichnete die Tat als "entsetzlich", "tief erschüttert" zeigte sich auch Interimskanzler Alexander Schallenberg (VP). Die IGGÖ verurteilt die "abscheuliche Tat". Während Grüne und NEOS Konsequenzen forderten, übte FPÖ-Chef Herbert Kickl massive Kritik.

Nach Trumps Ukraine-Vorstoß: Europas Regierungschefs beraten

Paris - Nach dem Vorstoß von US-Präsident Donald Trump zur Ukraine wollen die europäischen Staaten am Montagnachmittag in Paris ihre Positionen abstimmen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt nach Angaben des Elys�e-Palastes unter anderem die Regierungschefs von Deutschland, Großbritannien, Polen und Italien. Auch NATO-Chef Marc Rutte und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen werden erwartet. Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) nimmt an dem Treffen nicht teil..

BAFTA-Awards: "Konklave" als bester Film ausgezeichnet

London/Wien - Der für acht Oscars nominierte Film "Konklave" des österreichisch-schweizerischen Regisseurs Edward Berger hat bei den diesjährigen Britischen Filmpreisen (BAFTAs) triumphiert. Das Drama um die Papstwahl wurde am Sonntag in London in vier Kategorien ausgezeichnet, darunter die prestigeträchtigen Auszeichnungen für den Besten Film und den Herausragenden Britischen Film. Auch in den Kategorien Bestes adaptiertes Drehbuch und Bester Schnitt setzte sich Bergers Film durch.

Mindestens neun Tote nach Überflutungen in den USA

Washington - Schwere Überflutungen nach heftigen Regenfällen in Teilen der USA haben mindestens neun Menschen das Leben gekostet. Im US-Bundesstaat Kentucky sind nach den Worten von Gouverneur Andy Beshear mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten ist auch ein sieben Jahre altes Kind, sagte Beshear. "Wir glauben, dass diese Zahl noch steigen wird."

USA: Gespräche über Phase zwei der Gaza-Waffenruhe

Jerusalem/Gaza - In die Verhandlungen über die Gaza-Waffenruhe und den weiteren Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Häftlinge kommt Bewegung. Die Gespräche über die zweite Phase der Vereinbarungen, in der alle noch lebenden israelischen Geiseln freikommen sollen, werden laut US-Sondergesandtem Steve Witkoff kommende Woche an einem noch unbekannten Ort fortgesetzt. Von Israels Regierung hieß es, das Sicherheitskabinett werde am Montag über die zweite Phase beraten.

Zehntausende demonstrieren in Berlin gegen Rechtsruck

Berlin - In Berlin sind zehntausende Menschen aus Protest gegen die AfD und die "Normalisierung rechter Positionen" auf die Straße gegangen. Die Polizei in der Hauptstadt schätzte die Teilnehmerzahl am Sonntag auf rund 30.000. Die Organisatoren meldeten 38.000 Menschen, die "für Demokratie und Zusammenhalt zusammen" gestanden hätten.

Zurückhaltendes Nawalny-Gedenken in Wien zum ersten Todestag

Wien/Moskau - Mit Kerzen, Blumen und Plakaten vor einem Graffiti am Schwarzenbergplatz sowie der Vorführung einer Oscar-gekrönten Doku im Gartenbaukino haben in Österreich lebende Russinnen und Russen am Sonntagnachmittag in Wien eher zurückhaltend des am 16. Februar 2024 verstorbenen russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny gedacht. Ein anfänglich angekündigter Auftritt eines Mitstreiters von Nawalny selbst blieb aus - Österreich spielt für das russische Politexil nur eine Randrolle.

