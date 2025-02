USA und Russland treiben Ukraine-Lösung voran - ohne Kiew

Riad - Die USA und Russland haben bei ihrem Außenministertreffen in Riad die Vorbereitungen für einen Gipfel der Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin begonnen. Ein Datum wurde dabei am Dienstag vorerst nicht genannt. Die Ukraine selbst sowie ihre europäischen Unterstützer waren nicht dabei. Kreml-Chef Wladimir Putin ließ aber Bereitschaft zu Verhandlungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj äußern.

Reger Zustrom bei Gedenken nach Villach-Anschlag

Villach - Einen regen Zustrom an Teilnehmern hat es Dienstagabend beim Gedenken nach dem Terror-Anschlag in Villach gegeben. Bereits eine halbe Stunde vor Beginn hatten sich mehr als Tausend Besucher in der Innenstadt versammelt, 4.000 wurden erwartet. Darunter auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Am Samstag hatte ein 23-jähriger Syrer einen 14-Jährigen getötet und fünf Personen verletzt. Der Gedenkzug führt auch am Tatort vorbei.

BMI-Rechtssektion prüft "anlasslose Massenkontrollen"

Wien/Villach - Nach dem Anschlag in Villach hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) der Rechtssektion in seinem Haus den Auftrag gegeben, darüber nachzudenken, wie die von ihm geforderten "anlasslosen Massenkontrollen" in Privatquartieren umgesetzt werden können. Das sagte der Innenminister am Dienstag beim Symposium zum Tag der Kriminalitätsopfer in Wien. Vor Journalisten deutete der Innenminister an, dass es sich wohl um eine Bestimmung im Verfassungsrang handeln dürfte.

Österreichische Hamas-Geisel Shoham kommt am Samstag frei

Wien - Die österreichische Hamas-Geisel Tal Shoham wird offenbar am Samstag im Zuge einer Geisel-Übergabe im Gazastreifen freigelassen. Wie Angehörige der APA mitteilten, wurden sie von den israelischen Behörden benachrichtigt, dass Shoham auf einer Liste von sechs Geiseln stehe, die die Hamas am Samstag freilassen wird. "Wir können bestätigen, dass wir informiert wurden, dass die Freilassung offenbar für diesen Samstag geplant ist", hieß es in einer Mitteilung der Familie.

Über sechs Jahre Haft für Ex-Commerzialbank-Vorständin

Eisenstadt/Mattersburg - Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits ist am Dienstag im bisher größten Prozess in der Causa Commerzialbank zu sechs Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden, weil sie gemeinsam mit Ex-Bankchef Martin Pucher die eigentlich zahlungsunfähigen Firmen von drei Unternehmern durch "unredliche Gewährung von Kreditmitteln" und Übergabe von Bargeld aus der Bank künstlich am Leben erhalten haben soll. Mit ihr wurde ein Unternehmer zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Mann in Wiener Neustädter Mordprozess teilweise geständig

Wiener Neustadt - Nach tödlichen Schüssen auf einen 34-Jährigen im September 2023 auf einem Parkplatz in Wiener Neustadt hat am Dienstag ein Prozess gegen einen 44-Jährigen begonnen. Der Türke bekannte sich teilweise schuldig, war aber zu den Vorwürfen des Mordes und der Vergewaltigung nicht geständig. Der 44-Jährige soll vom späteren Opfer bedroht worden sein. Die Geschworenenverhandlung wird am 11. März fortgesetzt, ein Urteil ist für 24. April geplant.

Wiener Börse mit siebentem Gewinntag in Folge

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag den siebenten Gewinntag in Folge bestritten. Zum Handelsende stand der ATX um 0,94 Prozent höher bei 4.146,21 Punkten. Der Leitindex hat in diesem Jahr bereits gut 13 Prozent zugelegt. Anders als noch im Vorjahr steht die gute Entwicklung am heimischen Aktienmarkt auf breiten Füßen. Von den 40 Titeln im prime market der Wiener Börse weisen aktuell 36 Werte eine positive Entwicklung seit Jahresanfang aus.

