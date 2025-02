U-Haft nach Villach-Anschlag über 23-Jährigen verhängt

Villach/Klagenfurt - Nach dem Terroranschlag in Villach, bei dem am Samstag ein 23-jähriger Syrer einen 14-jährigen Jugendlichen tötete und fünf Personen verletzte, ist am Mittwoch die Untersuchungshaft über den 23-Jährigen verhängt worden. Der Angeklagte, der durch einen Verteidiger vertreten war, hat vor dem Richter zum Tatgeschehen keine Angaben gemacht, teilte das Landesgericht Klagenfurt mit. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) pochte erneut auf mehr Befugnisse für die Polizei.

Koalitionsverhandlungen könnten schon im Finale sein

Wien - Bei den Koalitionsgesprächen von ÖVP und SPÖ könnte es schnell gehen. Aus Verhandlerkreisen hieß es am Mittwoch zur APA, dass man daran arbeite, noch diese Woche einen "entscheidenden Schritt" setzen zu können. Im Anschluss würde dann die Öffentlichkeit informiert.

Strabag hat neuen Vorstandschef ernannt

Wien - Der Strabag-Aufsichtsrat hat am Mittwoch den 48 Jahre alten Stefan Kratochwill per sofort zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, teilte der börsennotierte Bauriese mit. Kürzlich war Vorgänger Klemens Haselsteiner überraschend gestorben. Kratochwill war zuletzt Zentralbereichsleiter und Geschäftsführer der Strabag-Baumaschinen-Tochter BMTI GmbH. Dort war er für rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Diese Zahl vervielfacht sich nun.

EU-Staaten einigten sich auf neue Russland-Sanktionen

Brüssel - Die EU-Staaten haben sich wegen des anhaltenden Angriffskriegs gegen die Ukraine auf ein neues Paket mit Sanktionen gegen den Aggressor Russland verständigt. Es soll zum dritten Jahrestag der umfassenden Invasion am kommenden Montag in Kraft treten, wie die polnische EU-Ratspräsidentschaft nach einer Entscheidung im Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel mitteilte.

Kellogg versteht Kiews Bedürfnis nach Sicherheitsgarantien

Kiew (Kyjiw) - Der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine und Russland, Keith Kellogg, hat Verständnis für das Bedürfnis Kiews nach Sicherheitsgarantien bekundet. "Wir verstehen das Bedürfnis nach Sicherheitsgarantien. Uns ist vollkommen klar, dass dies für die Souveränität dieser Nation wichtig ist", sagte er am Mittwoch bei einem Besuch in Kiew. Nach Angaben des russischen Präsidialamtes ist ein Treffen der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump noch im Februar möglich.

Pkw-Lenker stirbt bei Auffahrunfall auf steirischer A2

Mooskirchen - Ein Pkw-Lenker (37) ist Mittwochfrüh auf der Südautobahn (A2) südwestlich von Graz auf ein stehendes Fahrzeug der Asfinag aufgefahren und dabei getötet worden. Das Asfinag-Auto war im Bereich Steinberg am Pannenstreifen gestanden, der Mitarbeiter hatte gerade ein anderes Pannenfahrzeug abgesichert. Er alarmierte sofort die Rettungskräfte. Der Verunglückte starb jedoch noch an der Unfallstelle, wie das Rote Kreuz Voitsberg mitteilte.

Langenlois will in Causa Schimanek Mietvertrag auflösen

Wien/Langenlois - Die Stadt Langenlois (Bezirk Krems) will den Mietvertrag jenes Forsthauses auflösen, das der rechtsextremen deutschen Gruppierung "Sächsische Separatisten" laut Ermittlungsakten als Rückzugsort hätte dienen sollen, berichtet der ORF. Vermietet war das Objekt an die Familie des Büroleiters von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), Rene Schimanek. Rosenkranz verteidigte seinen langjährigen Mitarbeiter, der sich strafrechtlich nichts zu Schulden kommen habe lassen.

Zwei Jahre unbedingte Haft für rasenden Motorradfahrer

Wien - Ein 30-jähriger Mann, der am 10. Jänner 2025 mit seinem Motorrad in Wien-Wieden einen Polizeibeamten niedergefahren und verletzt hatte, ist am Mittwoch am Landesgericht rechtskräftig zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der Beamte hatte sich ihm in den Weg gestellt, um den Motorradfahrer aus dem Verkehr zu ziehen, der zuvor infolge einer unkontrollierten Fahrweise einer Polizeistreife aufgefallen war.

