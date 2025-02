Spitzen von ÖVP, SPÖ und NEOS am Samstag bei Van der Bellen

Wien - Bei den Regierungsverhandlungen bemühen sich ÖVP und SPÖ nun die NEOS in eine Dreier-Koalition zu bewegen. Stundenlange Gespräche zwischen den drei Parteien brachten am Freitag noch keinen Durchbruch. Am Samstag wollen die Spitzen von ÖVP, SPÖ und NEOS Bundespräsident Alexander Van der Bellen über den Stand der Gespräche informieren. Im Anschluss sind auch Pressestatements geplant. Van der Bellen hatte sich am Freitag angesichts der Verzögerung langsam ungeduldig gezeigt.

Mann beim Holocaust-Denkmal in Berlin schwer verletzt

Berlin - Am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte ist ein Mann schwer verletzt worden. Nach der Attacke hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handle sich um den mutmaßlichen Täter, teilten die Ermittler am Abend am Tatort mit. Das Opfer ist ein 30 Jahre alter Tourist aus Spanien, teilte die Polizei mit. Er war bei dem Angriff schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden und in ein Krankenhaus gekommen.

Tal Shoham und fünf weitere Hamas-Geiseln sollen freikommen

Gaza - Die Hamas will am Samstag im Gazastreifen sechs israelische Geiseln freilassen. Unter den Freigelassenen wird auch der Österreicher Tal Shoham sein, der seit über 16 Monaten im Palästinenser-Gebiet festgehalten wird. Die Übergabe der Geiseln an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) wird laut Angaben der Hamas für 08.00 Uhr Ortszeit (07.00 Uhr MEZ) erwartet. Im Gegenzug sollen mehr als 600 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Anschlagsplan auf israelische Botschaft in Berlin vereitelt

Potsdam - Sicherheitsbehörden haben möglicherweise einen islamistischen Anschlag auf die israelische Botschaft in der deutschen Hauptstadt Berlin vereitelt. Ein 18-Jähriger aus Brandenburg wurde festgenommen. Gegen den Russen wurde Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erlassen, wie das Polizeipräsidium in Potsdam mitteilte. Nach Angaben der Behörden soll der 18-Jährige einen politisch motivierten Anschlag in Berlin geplant haben.

Papst noch nicht außer Lebensgefahr

Vatikanstadt - Der an Lungenentzündung erkrankte Papst ist nach Angaben des Arztes, der ihn behandelt, Sergio Alfieri, noch nicht außer Lebensgefahr. Sein Zustand habe sich jedenfalls gegenüber seiner Spitaleinlieferung vor einer Woche verbessert. Einige Pharmamittel, die der Papst nimmt, seien leicht herabgesetzt worden. Der Papst werde allerdings noch über die ganze nächste Woche in der Gemelli-Poliklinik in Rom in Behandlung bleiben müssen, so der Arzt bei einer Pressekonferenz.

Karl Mahrer Spitzenkandidat der Wiener ÖVP

Wien - Parteichef Karl Mahrer wird die Wiener ÖVP als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl am 27. April anführen. Das haben Präsidium und Vorstand der Landespartei am Freitag entschieden, wie ein Sprecher der APA mitteilte. Die Kür erfolgte vor dem Hintergrund einer Untreue-Anklage gegen den Obmann. Mahrer hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Die Kandidatinnen und Kandidaten der Landesliste bzw. in den Wahlkreisen seien "mit überwältigender Mehrheit" gewählt worden, hieß es.

Trump: Teilnahme Selenskyjs an Gesprächen nicht wichtig

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich einmal mehr gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gestellt: Er halte es nicht für wichtig, dass Selenskyj an den Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges beteiligt werde, sagte er Freitag im Interview mit dem Sender Fox News. "Ich glaube nicht, dass es sehr wichtig ist, dass er an den Treffen teilnimmt." Selenskyj sei "schon seit drei Jahren" dabei. "Er macht es sehr schwer, zu Absprachen zu kommen", sagte Trump.

Von Auto erfasster Fußgänger in Tirol im Spital gestorben

Kirchberg/Kufstein - Ein 77-jähriger Fußgänger, der am vergangenen Samstag in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) von einem Pkw erfasst worden war, ist am Freitag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei mit. Der Mann hatte einen Parkplatz queren wollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 65-jährigen Österreichers, der von der Kitzbüheler Straße auf Höhe eines Geschäftes in den Parkplatz einbog.

