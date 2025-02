Deutschland wählt einen neuen Bundestag

Berlin - In Deutschland findet am Sonntag die mit Spannung erwartete Bundestagswahl statt. Sie entscheidet darüber, wie Europas größte Volkswirtschaft in den kommenden vier Jahren regiert wird. Die Wahllokale sind seit 08.00 Uhr (MEZ) geöffnet. 59 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Union mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz gilt als Favoritin bei der Wahl. Mit ersten Prognosen zum Ausgang wird unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr gerechnet.

Chefverhandler feilen weiter an Dreierkoalition

Wien - Auch am Sonntag feilen ÖVP, SPÖ und NEOS weiter an einem gemeinsamen Regierungsprogramm. Auch wenn nun offiziell Koalitionsverhandlungen geführt werden, wird Vertraulichkeit weiter großgeschrieben und Ort, Zeit sowie genaue Teilnehmer nicht kommuniziert. Bis Mitte der Woche soll das Koalitionsabkommen stehen. Am Montag, den 3. März, könnte dann die Angelobung der neuen Ministerriege stattfinden - vorausgesetzt, dass die NEOS-Mitglieder am Vortag ihre Zustimmung geben.

Shiffrin knackt magische Marke - 100. Weltcupsieg

Sestriere - Mikaela Shiffrin hat den 100. Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert und damit als erste Skirennläuferin die magische Marke geknackt. Die US-Amerikanerin setzte sich am Sonntag in Sestriere im Slalom 0,61 Sek. vor der Kroatin Zrinka Ljutic und 0,64 vor ihrer Landsfrau Paula Moltzan durch. Die WM-Dritte Katharina Liensberger landete auf Platz vier (+0,76). Für Shiffrin war es ein Wochenende, das sie mental sehr forderte, ehe die 29-Jährige sich dem Jubeln hingeben durfte.

Israel evakuiert drei Flüchtlingslager im Westjordanland

Jenin - Die israelische Armee hat ihren Einsatz im Westjordanland ausgeweitet und drei palästinensische Flüchtlingslager im Norden des Gebiets evakuiert und besetzt. "Ich habe (die Truppen) beauftragt, sich auf eine anhaltende Präsenz in den geleerten Lagern im kommenden Jahr vorzubereiten und die Rückkehr der Bewohner und das Wiederaufleben des Terrorismus zu verhindern", erklärte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Sonntag.

Villachs Bürgermeister fordert nach Anschlag Asyl-Obergrenze

Villach/Graz - Der Bürgermeister von Villach, Günther Albel (SPÖ), hat eine Woche nach dem Terroranschlag in seiner Stadt in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" eine Asyl-Obergrenze gefordert. Unterdessen verlangt die Kärntner FPÖ die Abhaltung eines Sonderlandtages zu den Themen Sicherheit und Asyl. Bei dem Anschlag vom vergangenen Samstag hatte ein 23-jähriger Syrer einen 14-jährigen Jugendlichen getötet und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt.

Papst verbringt ruhige Nacht

Vatikanstadt - Nach einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes hat Papst Franziskus laut dem Vatikan eine ruhige Nacht in der römischen Gemelli-Klinik verbracht, in der er sich seit dem 14. Februar wegen einer beidseitigen Lungenentzündung befindet. Die Atemkrise, mit der der Papst am Samstag zu kämpfen hatte, sei am Sonntag weitgehend abgeklungen, hieß es. Wie aus vatikanischen Kreisen verlautete, wird Franziskus immer noch Sauerstoff verabreicht, um seine Atmung zu unterstützen.

Kiew meldet russischen "Rekord"-Angriff mit 267 Drohnen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Sonntag nach Angaben der ukrainischen Armee mit so vielen Drohnen angegriffen wie nie zuvor seit Beginn der Invasion des Landes im Februar 2022. Insgesamt seien im Luftraum über dem Land 267 unbemannte Flugobjekte festgestellt worden, es handle sich um einen "Rekordwert" für einen einzigen Angriff, erklärte ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe am Sonntag im Onlinedienst Facebook.

Mehr als die Hälfte der Packerln kommt mit der Post

Wien - Die teilstaatliche, börsennotierte Post hat ihren Marktanteil im Paketbereich 2024 um zwei Prozent ausgebaut. Vom gesamten Marktvolumen von 394 Millionen Packerln entfielen 224 Millionen oder 56 Prozent auf den Platzhirsch, teilte die Post am Sonntag mit. Für die Post bedeutete das ein Mengenwachstum von zwölf Prozent. Zugelegt habe man sowohl bei Privat- als auch bei Firmenkunden. Im Firmenbereich liegt der Marktanteil mit 31 Prozent aber deutlich unter dem Post-Gesamtwert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red