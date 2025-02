Gläubiger segneten KTM-Sanierungsplan ab

Ried im Innkreis/Mattighofen - Der Fortbestand der insolventen KTM-AG dürfte vorerst gesichert sein: Die Gläubiger haben am Dienstag im Landesgericht Ried im Innkreis den Sanierungsplan für den Motorradhersteller mehrheitlich angenommen. Eine 30-prozentige Barquote soll bis 23. Mai ausbezahlt werden. "Game-Changer" war laut Sanierungsverwalter Peter Vogl, dass der indische KTM-Partner Bajaj Montagabend 50 Mio. Euro überwiesen habe. Welcher Investor letztlich einsteigen wird, ist noch nicht bekannt.

Lebenslang für 40-Jährigen wegen Frauenmordes in Wien

Wien - Ein 40-Jähriger hat am Dienstag vor einem Schwurgericht im Grauen Haus gestanden, am 25. August 2024 seine Lebensgefährtin in Wien-Favoriten vorsätzlich getötet zu haben. Er wurde nicht rechtskräftig wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. "Ich übernehme die Verantwortung für die Tat", hatte er einem Schwurgericht erklärt. Und weiter: "Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist."

EU-Videogipfel zu US-Präsident Trump am Mittwoch

Brüssel - EU-Ratspräsident Antonio Costa beruft für Mittwochmorgen einen Sonder-EU-Videogipfel ein. Der französische Präsident Emmanuel Macron solle dabei über seinen Aufenthalt in Washington und sein Treffen mit US-Präsident Donald Trump berichten, kündigte Costa am Dienstag auf X an. Der Videogipfel soll auch als Vorbereitung auf den für 6. März einberufenen EU-Sondergipfel in Brüssel dienen. Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) wird nicht zugeschaltet sein.

Koalitionsverhandler ringen im Finale noch um offene Punkte

Wien - Die Ziellinie im Schlusssprint bei den Koalitionsverhandlungen von ÖVP, SPÖ und NEOS ist weiter nicht in Sicht. Man sei "im Finalisierungsprozess" und schreibe am Regierungsprogramm, heißt es. Man verhandle weiter über noch offene inhaltliche Punkte, und davon gibt es laut NEOS "einige". Ein Termin für die Mitte der Woche angepeilte Präsentation steht weiter aus. Während die Ministerienverteilung geklärt ist, wird innerhalb der Parteien noch um die Besetzung gerungen.

Weltweiter Raucheranteil sank in 20 Jahren um ein Drittel

Genf - Der Anteil der Tabaknutzer ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den vergangenen 20 Jahren weltweit um ein Drittel gesunken. Millionen Menschenleben seien dadurch gerettet worden, sagte die Chefin des Sekretariats der WHO-Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle, Adriana Blanco Marquizo. Die Konvention (FCTC) feiert in dieser Woche ihren 20. Jahrestag, 183 Länder gehören ihr an.

Pkw-Bestand: Um 47.000 Fahrzeuge mehr seit Ende 2023

Wien - Der Pkw-Bestand in Österreich ist seit Ende 2023 stärker gestiegen als die Bevölkerungszahl. 5,23 Mio. Autos waren Ende 2024 zum Verkehr zugelassen - um 46.887 Fahrzeuge mehr als ein Jahr zuvor und ein Plus von 0,9 Prozent. Der Motorisierungsgrad stieg von 566 auf 569 Pkw pro 1.000 Einwohner. Die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge (Kfz) insgesamt erhöhte sich im Jahresvergleich um 1,2 Prozent auf 7,42 Millionen (plus 84.790 Kfz), so die Statistik Austria am Dienstag.

Merz will Gespräche mit SPD in nächsten Tagen intensivieren

Berlin - Unions-Wahlsieger Friedrich Merz (CDU) drückt bei den Vorgesprächen mit der SPD über eine mögliche Regierungskoalition in Deutschland aufs Tempo. "Die Gespräche haben begonnen", sagte Merz am Dienstag in Berlin. "Ich gehe davon aus, dass wir das in den nächsten Tagen intensivieren." Es sei auf Unionsseite nun festgelegt worden, dass vor allem er selbst und CSU-Chef Markus Söder "die Verantwortung für diese Gespräche" innehätten.

Selbstentzündung führte zu Brand in Tiroler Recyclinganlage

Pill/Rinn - Ein Feuer in einer Recyclinganlage in Pill (Bezirk Schwaz) im Tiroler Unterland hat Dienstagfrüh zu einem Großeinsatz geführt. Eine große Menge Restmüll war gegen 5.00 Uhr in Brand geraten. Nach rund vier Stunden Löscharbeiten wurde "Brand aus" gegeben. Feuerwehrkommandant Hannes Unterlechner sprach gegenüber der APA von einer "Selbstentzündung" als Ursache. Dies wurde am Nachmittag von der Polizei bestätigt. Es gab keine Hinweise auf Brandstiftung.

