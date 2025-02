Mordalarm nach Leichenfund in Koffer in Wien-Favoriten

Wien - Der Fund einer Leiche in einem Koffer auf der Quellenstraße in Wien-Favoriten hat Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Das Landeskriminalamt Wien hat hinsichtlich eines Gewaltdelikts Ermittlungen aufgenommen. Um wen es sich bei dem toten Mann handelt, war vorerst unklar. Der Auffindungsort wurde großräumig abgesperrt.

ÖVP macht Hattmannsdorfer zum Wirtschaftsminister

Wien - Die ÖVP hat am Freitag in einer Vorstandssitzung ihr Team für die künftige schwarz-rot-pinke Regierung unter Bundeskanzler Christian Stocker fixiert. Wirtschaftskammer-Generalsekretär Wolfgang Hattmannsdorfer wird Wirtschaftsminister, Claudia Plakolm übernimmt das im Kanzleramt angesiedelte Ressort für Familie, Jugend, EU und Integration. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Innenminister Gerhard Karner und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig behalten ihre Aufgaben.

Größter Protest in der Geschichte Griechenlands

Athen - Selbst zu Zeiten der schweren Finanzkrise gab es keine solch großen Demonstrationen: Zu Hunderttausenden sind die Menschen in Griechenland landesweit auf die Straße gegangen, um an das schwere Zugsunglück vor zwei Jahren in Tempi mit 57 Toten zu erinnern. Sie fordern von der Regierung Aufklärung und die Bestrafung der Verantwortlichen. Allein in Athen protestierten der Polizei zufolge rund 170.000 Menschen. Dabei kam es zu Ausschreitungen mit insgesamt 29 Verletzten.

Selenskyj bei Trump im Weißen Haus eingetroffen

Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu seinem mit Spannung erwarteten Besuch bei seinem US-Amtskollegen Donald Trump im Weißen Haus in Washington eingetroffen. Trump empfing Selenskyj am späten Freitagvormittag (Ortszeit). Bei dem Treffen sollten Selenskyj und Trump ein Rohstoffabkommen zur gemeinsamen Nutzung von Bodenschätzen in der Ukraine unterzeichnen.

Mehr als 25 Vermisste nach Lawinenabgang in Himalaya-Region

Neu-Delhi - Bei einem Lawinenabgang in der indischen Himalaya-Region sind nach Medienberichten Dutzende von Menschen verschüttet worden. Bis zum späten Freitagabend (Ortszeit) galten demnach noch immer 25 verschüttete Personen als vermisst. Wie der Sender NDTV und weitere indische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten, wurde ein Camp mit Unterkünften für Bauarbeiter im Grenzgebiet zu Tibet von den Schnee- und Eismassen erfasst.

Italien will nach 40 Jahren zurück zur Atomkraft

Rom - Italien ebnet nach 40 Jahren den Weg für eine Rückkehr zur Atomkraft. Die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni beschloss am Freitag einen Gesetzentwurf, auf den zahlreiche Verordnungen für Detailregelungen zum Bau neuer Atomanlagen folgen sollen. Dieser Prozess soll 2027 abgeschlossen sein. Man habe eine " wichtige Maßnahme für saubere, sichere und billige Energie gebilligt, mit der Energiesicherheit und strategische Unabhängigkeit" gewahrt werde, sagte Meloni.

Amateurchirurg bleibt nach missglückter Beauty-OP in U-Haft

Wien - Das Wiener Landesgericht hat die U-Haft für einen aus Georgien stammenden Arzt, der am 11. Februar eine 58-Jährige bei einer Schönheitsoperation in einer Wohnung in Wien-Landstraße schwer verletzt haben dürfte, um vier Wochen verlängert. Das teilte Gerichtssprecher Christoph Zonsics-Kral auf APA-Anfrage mit. Als Haftgründe wurden bei der Haftprüfung Tatbegehungs- und Fluchtgefahr angenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann wegen schwerer Körperverletzung.

Wiener Börse am Nachmittag weiterhin klar schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag mit klaren Kursverlusten gezeigt. Der Leitindex ATX gab 1,76 Prozent auf 4.136,73 Punkte nach. Die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump sorgen zu Wochenschluss weiterhin für Unsicherheit an den Börsen. Datenseitig stehen heute Verbraucherpreisindizes im Fokus. In Wien rückten die Papiere der Erste Group nach der Vorlage von Ergebnissen für 2024 in den Blickpunkt. Die Erste-Papiere verloren bisher 6,6 Prozent.

