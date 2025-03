NEOS-Basis für Koalition, Angelobung Montagvormittag

Wien - Die NEOS-Mitgliederversammlung hat für eine Koalition mit ÖVP und SPÖ gestimmt, das 211-seitige Koalitionsprogramm wurde am Sonntag mit 94,13 Prozent der Stimmen abgesegnet. Laut Parteistatut braucht es zumindest eine Zweidrittel-Mehrheit der pinken Basis. Damit wurde die letzte Hürde für eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS genommen, schon am Montag wird sie angelobt.

London und Paris arbeiten mit Ukraine an Waffenruhe-Plan

London - Großbritannien, Frankreich sowie "möglicherweise ein oder zwei andere Länder" wollen britischen Angaben zufolge gemeinsam mit der Ukraine an einem Plan zur Beendigung der Kämpfe arbeiten. Der Waffenruhe-Plan solle im Anschluss den USA vorgestellt werden, sagte der britische Premierminister Keir Starmer am Sonntag dem Sender BBC. Die Ankündigung erfolgte kurz vor Beginn eines Gipfels zur Ukraine in London, zu dem mehrere Staats- und Regierungschefs erwartet wurden.

Israel stoppt nach Waffenruhe-Ende Einfuhren in Gazastreifen

Jerusalem - Israel setzt nach Ablauf der ersten Phase einer Waffenruhe die islamistische Hamas mit einem vollständigen Stopp der Hilfslieferungen in den Gazastreifen unter Druck. Regierungschef Benjamin Netanyahu bekräftigte bei einer Kabinettssitzung, er habe dies angesichts der Weigerung der Hamas beschlossen, einen US-Vorschlag zur Verlängerung der ersten Phase bis in den nächsten Monat zu akzeptieren. Die Hamas warf Netanyahu "Erpressung" vor.

Österreich holte ehemalige IS-Anhängerinnen zurück

Wien - In einer Rückholaktion hat das Außenministerium in Wien zwei ehemalige IS-Anhängerinnen mitsamt ihrer Kinder am Samstag zurück nach Österreich geholt. Im Auftrag der Justiz mussten "die Salzburgerin Maria G. und ihre beiden minderjährigen Söhne sowie eine weitere österreichische Staatsbürgerin mit ihrem minderjährigen Sohn" zurück nach Österreich gebracht werden, bestätigte die Behörde am Sonntag der APA einen Bericht heimischer Medien.

Lander "Blue Ghost" hat sanft auf dem Mond aufgesetzt

Cape Canaveral - Rund ein Jahr nach der ersten kommerziellen Mondlandung der Raumfahrtgeschichte hat eine zweite Landefähre eines US-Unternehmens auf dem Erdtrabanten aufgesetzt. Der etwa zwei Meter hohe und drei Meter breite "Blue Ghost" (auf Deutsch: blauer Geist) landete erfolgreich im sogenannten "Mare Crisium", einer Tiefebene mit einem Durchmesser von etwa 500 Kilometern, wie im Livestream der US-Raumfahrtbehörde NASA und des Unternehmen Firefly Aerospace zu sehen war.

Erfolgreiches Jahr 2024 für die Zoll-Diensthunde

Wien - Die Jahresbilanz der österreichischen Zoll-Diensthunde kann sich auch 2024 wieder sehen lassen. Wie das Finanzministerium am Sonntag in einer Aussendung berichtete, wurden fast 2,5 Millionen Euro Bargeld, knapp 100.000 Zigaretten, mehr als 200 Kilogramm Tabak, 1.333 Zigarren, rund 224 Kilogramm Suchtgift sowie zwölf Artenschutzvergehen erschnüffelt.

Papst dankte behandelnden Ärzten

Vatikanstadt - Nach einer Verschlechterung am Freitag ist der Gesundheitszustand des Papstes nun "stabil". Der 88-Jährige verbrachte eine "ruhige Nacht" in der römischen Gemelli-Klinik, in der er seit dem 14. Februar behandelt wird, wie der Vatikan Sonntag früh mitteilte. Der Papst habe mit Kaffee gefrühstückt, Zeitungen gelesen und die Therapien fortgesetzt. Seit Freitag habe Franziskus keine weiteren Atemkrisen erlitten. Im Angelus-Gebet dankte der Papst den Ärzten, die ihn behandeln.

Bodenverbrauch - Gemeindebund-Chef gegen 2,5-Hektar-Ziel

Wien - Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP) ist weiterhin gegen eine "Absolutgrenze" von 2,5 Hektar an Bodenverbrauch pro Tag, die nun auch im Regierungsprogramm von ÖVP, SPÖ und NEOS festgeschrieben ist. Die Gemeinden müssten hier dennoch sparen, sagte er in der "Pressestunde" am Sonntag. Er sprach sich im ORF zudem für Gemeindekooperationen statt -zusammenlegungen aus. Die Handschrift der ÖVP im Regierungsprogramm sei klar erkennbar, zeigte er sich außerdem überzeugt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red