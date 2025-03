Dreierkoalition wird vom Bundespräsidenten angelobt

Wien - Am Montag wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen Österreichs erste Dreierkoalition in der Hofburg angeloben. Der künftige Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), 13 Ministerinnen und Minister sowie sieben Staatssekretärinnen und Staatssekretäre werden dafür um 11 Uhr in der Präsidentschaftskanzlei erwartet. Gleich im Anschluss findet im Bundeskanzleramt die Amtsübergabe vom scheidenden Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) an Stocker statt.

Paris und London schlagen einmonatige Ukraine-Waffenruhe vor

London - Der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer schlagen eine einmonatige Waffenruhe für die Ukraine vor. Die Waffenruhe sollte "in der Luft, auf den Meeren und bei der Energieinfrastruktur" gelten, sagte Macron der Zeitung "Le Figaro". Starmer hatte zuvor nach einem europäischen Krisengipfel in London angekündigt, Großbritannien, Frankreich sowie eine Reihe anderer Länder wollten mit der Ukraine an einem Waffenruhe-Plan arbeiten.

Zwei tote Männer in steirischer Werkstatt entdeckt

Bärnbach - Zwei Männer sind Sonntagnachmittag tot in einer Werkstatt im weststeirischen Bärnbach entdeckt worden. Zuvor hatte der Sohn eines der beiden die Einsatzkräfte alarmiert, weil er seinen Vater nicht erreichen konnte. Nachdem die Halle aufgebrochen war, wurden der 61-Jährige und sein 56-jähriger Cousin tot aufgefunden. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von Mord und Suizid aus, hieß es in einer Aussendung. Am Tatort wurde eine Axt sichergestellt.

Hamas lehnt Verlängerung erster Phase der Gaza-Waffenruhe ab

Doha - Die radikal-islamische Hamas will der von Israel geforderten Verlängerung der ersten Phase des Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen nicht zustimmen. Im Gespräch mit dem katarischen Fernsehsender Al-Jazeera sagte der ranghohe Hamas-Funktionär Mahmoud Mardawi, die Hamas werde die verbleibenden israelischen Geiseln nur unter den Bedingungen der bereits vereinbarten stufenweisen Vereinbarung freilassen.

UN alarmiert wegen Blockade von Hilfslieferungen für Gaza

Jerusalem - Die Vereinten Nationen (UN) sind angesichts des von Israel beschlossenen Stopps aller Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen alarmiert. UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres appellierte an Israel und die islamistische Hamas, jede Anstrengung zu unternehmen, um neuerliche offene Feindseligkeiten zu vermeiden.

Trump nennt Kryptowährungen für strategische Reserve

West Palm Beach/Washington - US-Präsident Donald Trump hat erstmals die Namen von Kryptowährungen bekanntgegeben, die in eine neue strategische Reserve aufgenommen werden sollen. Trump schrieb am Sonntag in den sozialen Medien, Währungen wie Bitcoin und Ether sollen "das Herzstück der Reserve sein".

Oscars werden in Hollywood verliehen

Hollywood - In Hollywood werden am Sonntag (01.00 Uhr MEZ in der Nacht auf Montag) die Oscars verliehen. Mit den meisten Nominierungen geht bei der 97. Oscar-Verleihung der Musical-Thriller "Emilia P�rez" ins Rennen: Der in Frankreich produzierte Film über einen mexikanischen Drogenbaron, der ein neues Leben als Frau beginnen will, ist in 13 Kategorien für den wichtigsten US-Filmpreis nominiert.

Hamburg bleibt SPD-Hochburg - AfD nur Platz fünf

Hamburg - Nach der Bürgerschaftswahl in der norddeutschen Hansestadt Hamburg stehen die Zeichen auf einer Fortsetzung der seit 2015 regierenden rot-grünen Koalition. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher erneuerte am Wahlabend nach dem klaren Wahlsieg seiner SPD die Präferenz für Rot-Grün. Er kündigte Sonntagabend Gespräche zunächst mit dem bisherigen Partner, dann aber auch mit der CDU an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red