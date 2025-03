Trump droht Russland, zeigt sich aber auch versöhnlich

Washington/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump droht Russland mit weitreichenden Sanktionen. "An Russland und die Ukraine: Setzt euch sofort an den Verhandlungstisch, bevor es zu spät ist", schrieb er am Freitag auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Weil "Russland auf dem Schlachtfeld gerade absolut auf die Ukraine einhämmert", erwäge er umfassende Bankensanktionen sowie Zölle gegen Moskau. Später äußerte er sich versöhnlich. Er vertraue Russlands Präsident Wladimir Putin, betonte Trump.

Sänger Rian großer Gewinner der 25. Amadeus Awards

Wien - Die 25. Auflage der Amadeus Austrian Music Awards hat einen großen Gewinner hervorgebracht: Sänger Rian konnte bei der Gala, die Freitagabend erstmals in der Wiener Marx Halle über die Bühne ging, sämtliche Nominierungen in Preise ummünzen und ging mit drei Trophäen nach Hause. Das Album des Jahres lieferten Wanda mit "Ende nie", die somit neue Rekordhalter beim Amadeus sind. Moderiert wurde die Jubiläumsshow von Andi Knoll und Tom Neuwirth aka Conchita.

US-Schauspieler Hackman starb an Herz-Kreislauf-Erkrankung

Hollywood - Schauspiellegende Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa sind den Ermittlern zufolge eines natürlichen Todes gestorben. Das habe die Autopsie ihrer Leichen ergeben. Allerdings wiesen die Untersuchungen darauf hin, dass Arakawa eine Woche vor ihrem Mann starb - und der an Alzheimer erkrankte Oscar-Preisträger Hackman danach noch tagelang mit ihrer Leiche im Haus auf dem Anwesen in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico weiterlebte.

Rufe für mehr Gleichberechtigung am 114. Frauentag

Wien - Zum 114. Mal findet am Samstag der Internationale Frauentag statt. An dem Aktionstag, der noch aus der Zeit des Kampfes für das Frauenwahlrecht stammt, wird auf Lücken in der Geschlechtergleichstellung hingewiesen. Darüber, wie eine bessere Zukunft für Frauen geschaffen werden kann, wird bei einer Kundgebung des Frauenrings in Wien gesprochen. Am Nachmittag soll eine Demonstration durch die Hauptstadt ziehen.

Mehrere hundert Teilnehmer bei Demo gegen Akademikerball

Wien - Der Akademikerball ist wie jedes Jahr von Protesten begleitet worden. Unter dem Motto "Feuer und Flamme dem Patriarchat: Kampf dem Sexismus in Hofburg und Staat" zogen hunderte Gegnerinnen und Gegner der Veranstaltung durch die Wiener Innenstadt. Nennenswerte Zwischenfälle blieben laut Polizei aus. Der Ball zog unterdessen wieder zahlreiche FPÖ-Prominenz an, darunter Nationalratspräsident Walter Rosenkranz.

Nationalrat setzte erste Schritte zur Budgetsanierung

Wien - Die Regierungsfraktionen ÖVP, SPÖ und NEOS haben ihre Koalitionspremiere im Nationalrat genutzt, um erste Sparmaßnahmen zur Budgetsanierung zu beschließen. Die Bandbreite der am Freitag zum Abschluss der Sitzung verabschiedeten Sparmaßnahmen reicht von einer höheren Bankenabgabe über geringere Förderungen für Photovoltaik bis hin zur Anhebung der Wettgebühren. Auch die vorläufige Abschaffung der Bildungskarenz und die Verlängerung der Energiekrisenbeiträge wurden beschlossen.

