Mehr als 300 Zivilisten bei Kämpfen in Syrien getötet

Damaskus/Genf - Bei den schwersten Kämpfen in Syrien seit dem Machtwechsel im Dezember haben Sicherheitskräfte der neuen Regierung laut Berichten auch Hunderte Zivilisten getötet. "Wir sprechen von mindestens 304 Zivilisten", sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel-Rahman, am Samstag im Interview mit der arabischen Abteilung des britischen Senders BBC. Interimspräsident Ahmed al-Sharaa drängte die Anhänger des früheren Assad-Regimes zu kapitulieren.

Erstes Todesopfer bei Sturm "Alfred" in Australien

Brisbane - Im Zusammenhang mit dem Sturm "Alfred" vor Australiens Ostküste gibt es einen ersten Toten. "Tragische Nachrichten aus New South Wales: Heute Abend wurde bestätigt, dass ein Mann im Hochwasser nahe Dorrigo ums Leben gekommen ist", teilte Australiens Premierminister Anthony Albanese auf der Plattform X mit. Die Identifizierung der Leiche stehe noch aus, hieß es in Medienberichten.

Sondierer von Union und SPD sehen Gespräche auf gutem Weg

Berlin - Vor dem Auftakt der möglicherweise entscheidenden Sondierungsrunde von Union und SPD in Deutschland haben Unterhändler beider Seiten von einem guten Gesprächsklima gesprochen. "Heute wird es sehr anspruchsvoll werden", betonte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Samstag vor dem Auftakt der nächsten Gesprächsrunde zwischen CDU, CSU und SPD in Berlin zugleich. "Je mehr man sich den letzten Metern nähert, umso schwieriger werden (aber) die Aufgaben, die zu lösen sind."

Mindestens 14 Tote bei neuen russischen Angriffen

Donezk - Bei mehreren russischen Angriffen auf die Ukraine sind nach Angaben des Innenministeriums in Kiew in der Nacht auf Samstag insgesamt mindestens 14 Menschen getötet worden. Mindestens 37 Menschen seien verletzt worden. In der Stadt Dobropillja in der Region Donezk im Osten seien elf Menschen getötet und 30 verletzt worden. Bei einem Angriff auf die Region Charkiw im Nordosten des Landes seien zudem drei Zivilisten ums Leben gekommen und sieben verletzt worden.

Masernausbruch im Südwesten der USA

Washington - Angesichts eines massiven Masernausbruchs im Südwesten der USA mit zwei Toten und mehr als 200 Infizierten hat die US-Gesundheitsbehörde CDC ihre Reisehinweise für die Vereinigten Staaten verschärft. Es werde "mit weiteren Fällen" gerechnet, da sich dieser Ausbruch "weiterhin schnell ausbreitet", erklärte die CDC am Freitag in einer Mitteilung an Mitarbeiter und Beamte des Gesundheitswesens sowie Reisende mit Blick auf die bevorstehende Reisesaison.

Papst verbrachte ruhige Nacht im Krankenhaus

Vatikanstadt - Seit 23 Tagen liegt Papst Franziskus nun im Krankenhaus. Der Zustand des Papstes sei nach wie vor "komplex, aber stabil", teilte der Vatikan Samstag früh mit. Franziskus habe eine ruhige Nacht verbracht. Ein ärztliches Bulletin soll am Samstagabend veröffentlicht werden.

Organisation islamischer Staaten für Gaza-Plan Ägyptens

Jeddah/Washington - Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) hat sich für einen von Ägypten eingebrachten Plan zur Zukunft des Gazastreifens ausgesprochen. Die aus 57 Mitgliedsstaaten bestehende Organisation sprach sich bei einem außerordentlichen Treffen in der saudi-arabischen Stadt Jeddah am Freitag für das Vorhaben aus, das einen Wiederaufbau des vom Krieg zwischen Israel und der Hamas weitgehend zerstörten Gebiets unter Führung der Palästinenserbehörde vorsieht.

Pierer will bei Skigebiet Bürgeralm aussteigen

Aflenz/Mattighofen - Stefan Pierer zieht sich als Eigentümer und Geldgeber des steirischen Skigebiets Bürgeralm in Aflenz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) zurück, wie die "Kleine Zeitung" und die "Krone" in ihren Samstagausgaben berichteten. Ein Fortbestand sei damit höchst ungewiss. Der Ausstieg erfolgte kurz nach der Insolvenz von Pierers oberösterreichischem Motorradhersteller KTM.

