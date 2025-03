USA heben Aussetzung von Ukraine-Militärhilfen ab sofort auf

Jeddah - Die USA heben die Aussetzung der Ukraine-Militärhilfen mit "sofortiger" Wirkung wieder auf. Auch Geheimdienstinformationen sollten wieder an das von Russland angegriffene Land weitergegeben werden, hieß es am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung der USA und der Ukraine nach Gesprächen in Saudi-Arabien. Die Ukraine unterstützt einen US-Vorschlag für eine 30-tägige Waffenruhe mit Russland, außerdem soll ein Rohstoff-Abkommen "so schnell wie möglich" abgeschlossen werden.

Österreich verlor durch Pandemie rund 350.000 Lebensjahre

Wien - In den durch den neuen SARS-CoV-2-Erreger geprägten Jahren 2020 bis 2022 gingen in Österreich laut einer neuen Studie unter Führung britischer Forscherinnen und Forscher rund 350.000 Lebensjahre quasi verloren. Mehr als die Hälfte davon hätten die Betroffenen in weitestgehender Gesundheit verbracht, so die Schätzung. Neben Covid selbst geht aber auch ein großer Anteil der "verlorenen Jahre" auf die Begleitumstände der Pandemie, wie Brüche in der Medizin-Versorgung, zurück.

Rumänien: Verfassungsgericht untersagt Kandidatur Georgescus

Bukarest - Rumäniens Verfassungsgericht hat am Dienstagnachmittag den Beschluss der Zentralen Wahlkommission, die Kandidatur des pro-russischen ultra-rechten Präsidentschaftsanwärters Călin Georgescu abzulehnen, aufrechterhalten und dessen dagegen eingelegten Einspruch abgelehnt. Für den 62-Jährigen bedeutet dies das endgültige Aus seiner Kandidatur, da er keine anderen Einspruchsmöglichkeiten mehr hat.

Brunner legt Vorschlag für härteres EU-Abschiebegesetz vor

Brüssel - Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) hat am Dienstag in Straßburg seinen Vorschlag für ein neues EU-Rückführungsgesetz präsentiert. Dieses sieht deutlich strengere Regeln als bisher vor. So sollen Abschiebungen von illegal Einreisenden in Zukunft einfacher und schneller gehen. Auch Einreiseverbote nach Abschiebungen und Haft für Rückzuführende, die eine Sicherheitsbedrohung darstellen, sollen kommen. Die umstrittenen Rückführzentren wären mit dem neuen Gesetz möglich.

Mann nach Schiffskollision vor britischer Küste festgenommen

London - Nach dem Zusammenstoß eines Containerschiffs mit einem Öltanker vor der englischen Nordseeküste mit einem Toten ist ein 59-Jähriger wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung festgenommen worden. Laut BBC soll es sich dabei um den Kapitän des Containerfrachters "Solong" handeln. Es seien bereits umfangreiche Maßnahmen durchgeführt worden, "um zu verstehen, was passiert ist, und um allen Betroffenen Unterstützung zu bieten", sagte der leitende Ermittlungsbeamte, Craig Nicholson.

Philippinischer Ex-Präsident nach Den Haag ausgeliefert

Manila - Der philippinische Ex-Präsident Rodrigo Duterte ist am Dienstag auf Ersuchen des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) verhaftet und nach Den Haag ausgeflogen worden. Duterte sei auf dem Flughafen von Manila auf der Grundlage eines Interpol-Haftbefehls in Gewahrsam genommen worden, sagte Präsident Ferdinand Marcos Jr.. Das Gericht bestätigte einen Haftbefehl gegen Duterte, dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit bei seinem "Anti-Drogen-Krieg" vorgeworfen werden.

BSW ficht Bundestagswahl beim Verfassungsgericht an

Berlin - Das Bündnis Sahra Wagenknecht zieht nach dem knapp verpassten Einzug in den Bundestag vor das deutsche Bundesverfassungsgericht, um eine neue Auszählung der Wählerstimmen zu erreichen. Eine BSW-Sprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Antrag sei am Dienstag in Karlsruhe eingereicht worden, sagte sie. Im Lauf der Woche sollen weitere Klagen folgen.

Geiselnahme in Pakistan: 80 von über 450 Geiseln befreit

Islamabad - Nach einer Geiselnahme von mehr als 450 Menschen in einem Zug in der pakistanischen Provinz Belutschistan durch Separatisten haben pakistanische Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben 80 Geiseln befreit. "Die Bemühungen für die sichere Freilassung der verbliebenen Passagiere dauern an", hieß es am Dienstag aus pakistanischen Sicherheitskreisen. Unter den befreiten Geiseln waren demnach 43 Männer, 26 Frauen und elf Kinder.

