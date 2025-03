Trump bittet um Milde für Kiews Soldaten - Putin willigt ein

Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Kremlchef Wladimir Putin um Milde für angeblich eingekesselte ukrainische Soldaten im russischen Gebiet Kursk gebeten. "Genau in diesem Moment sind Tausende ukrainische Soldaten durch das russische Militär eingekreist und sind in einer sehr schlechten und verletzlichen Lage", schrieb Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Um ein Massaker zu verhindern, habe er Putin gebeten, ihr Leben zu schonen. Putin willigte ein.

Starmer: Putin spielt Spiele mit Waffenruhe-Vorschlag

Brüssel - Der britische Premierminister Keir Starmer ruft die internationalen Verbündeten dazu auf, Russland mit wirtschaftlichem Druck in Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine zu zwingen. Sie könnten nicht erlauben, dass der russische Präsident Wladimir Putin "Spiele spielt" mit dem Vorschlag der US-Regierung von Präsident Donald Trump, sagte Starmer vor einer digitalen Konferenz mit mehreren Staats- und Regierungschefs an diesem Samstag (11.00 Uhr MEZ).

G7-Runde vermeidet Bruch mit den USA

Charlevoix - Die wirtschaftsstarken Demokratien des Westens einigen sich trotz der von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Turbulenzen auf Kompromisse bei zentralen Themen wie der Ukraine-Politik. "Alle sieben Außenminister stimmen dem US-Vorschlag für einen Waffenstillstand zu, der von den Ukrainern unterstützt wird", sagte Kanadas Außenministerin M�lanie Joly am Rande des Treffens der G7-Außenminister in Kanada. Man werde nun die russische Reaktion auf den US-Vorstoß prüfen.

Meinl-Reisinger versichert Ukraine Solidarität Österreichs

Kiew (Kyjiw) - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Freitag in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Journalisten waren nicht zugelassen. Danach traf Meinl-Reisinger Premierminister Denys Schmyhal und dessen Stellvertreterin Olha Stefanischyna, die auch Justizministerin sowie Ministerin für Europäische und Euroatlantische Integration ist. Zuvor versicherte Meinl-Reisinger ihrem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha die Solidarität Österreichs.

Haushaltsentwurf verabschiedet: "Shutdown" in USA abgewendet

Washington - Das US-Parlament hat einen Übergangshaushalt beschlossen und damit einen drohenden Stillstand der Regierungsgeschäfte abgewendet. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch eine Mehrheit im Senat für einen Budget-Entwurf der Republikaner. Mehrere demokratische Senatoren verhalfen dem Entwurf eher widerwillig mit ihren Stimmen über die entscheidende formale Hürde - trotz ihres Widerstandes gegen den Kurs des republikanischen Präsidenten Donald Trump.

USA bitten Länder in Europa um Eier

Kopenhagen/Washington - Nach Ausbrüchen der Vogelgrippe sind Eier in den USA knapp und teuer: Die Vereinigten Staaten haben daher Berichten zufolge Länder in Europa um mehr Eier-Exporte gebeten. Ausgerechnet in Dänemark sowie in Schweden sind bei den Branchenverbänden entsprechende Anträge eingegangen, wie dänische und schwedische Medien berichten. Wegen Trumps Plänen, Grönland zu kaufen, ist das Verhältnis Dänemarks zu den USA derzeit angespannt.

Neues Erdbeben im Supervulkan-Gebiet und in Apulien

Neapel/Rom - Nach Erdbeben mit Stärke 4,4 und fünf Nachbeben am Donnerstag sitzt den Einwohnern der "Phlegräischen Felder" (Brennende Felder), dem Gebiet des "Supervulkans" bei Neapel in Süditalien, die Angst im Nacken. Am Freitagabend wurde eine neue Erschütterung der Stärke 3.5 gemeldet, teilte das Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV) mit. Ein weiteres Erdbeben mit Stärke 4.6 hatte sein Epizentrum in der Provinz Foggia im süditalienischen Apulien.

Moskau wirft Norwegen Militarisierung von Spitzbergen vor

Moskau/Inselgruppe Spitzbergen - Russland hat die angebliche Militarisierung der arktischen Inselgruppe Spitzbergen durch Norwegen kritisiert. Obwohl vertraglich allein die friedliche Nutzung des Archipels erlaubt sei, "gerät Spitzbergen in immer größerem Ausmaß in den Orbit der militärisch-politischen Planungen Norwegens unter Einbeziehung der USA und der NATO", heißt es in einer Mitteilung des russischen Außenministeriums.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

