Mindestens 50 Tote bei Nachtclub-Brand in Nordmazedonien

Skopje - Bei einem Brand in einer Disco in der nordmazedonischen Kleinstadt Kocani sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur MIA unter Berufung auf das Innenministerium. Laut Medienberichten dürfte es zudem eine große Zahl an Verletzten geben. Insgesamt hätten sich in dem Club "Pulse", in dem eine im Land beliebte Band ein Konzert gab, rund 1.500 Menschen aufgehalten, berichtete MIA.

Erste Wahllokale in Vorarlberg haben geöffnet

Bregenz - Die Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen haben begonnen. Um 6.45 Uhr sperrte in Meiningen (Bez. Feldkirch) das erste Wahllokal auf, in elf weiteren der 96 Ländle-Kommunen war um 7.00 Uhr Wahlbeginn. Die Augen sind speziell auf die Städte gerichtet, wo enge Rennen und mehrere Stichwahl-Entscheidungen erwartet werden. Die letzten Wahllokale schließen um 13.00 Uhr, bis etwa 20.00 Uhr werden die Ergebnisse aus allen Städten und Gemeinden vorliegen.

Mindestens 33 Tote bei Stürmen und Tornados in den USA

Washington - Die Zahl der Opfer infolge schwerer Unwetter im Süden und Mittleren Westen der USA steigt. Medienberichten zufolge rissen die Stürme und Tornados mindestens 33 Menschen in den Tod, alleine zwölf davon im Bundesstaat Missouri. Hinzu kamen Dutzende Verletzte. Außerdem wurden Häuser und Autos zerstört, Bäume entwurzelt und Waldbrände von den starken Winden zusätzlich angefacht.

Rückhol-Mission für Astronauten bei ISS angekommen

Washington - Die im Weltall gestrandeten US-Astronauten Suni Williams und Barry Wilmore sind ihrer Rettung einen Schritt näher. Eine Rückflug-Raumkapsel für die zwei seit Juni in der Internationalen Raumstation ISS festsitzenden US-Astronauten ist am Außenposten der Menschheit angekommen. Der "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk dockte an der ISS an, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten.

Trump ordnet Angriffe auf Houthi-Miliz im Jemen an

Sanaa/Washington - Die USA haben auf Befehl von Präsident Donald Trump mit massiven Luftangriffen gegen die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen begonnen. Die Attacken auf Stützpunkte, Raketenabwehrstellungen und Anführer der Terroristen sollten amerikanische Schiffe schützen und die Freiheit der Schifffahrt wiederherstellen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

FPÖ will Kontakte zu Republikanern intensivieren

Wien - Die FPÖ blickt seit der Präsidentschaft von Donald Trump wieder vermehrt in Richtung USA. "Da ist jetzt gerade wirklich etwas am Entstehen", sagte der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker im Gespräch mit der APA. Hilfe erhalte man dabei auch aus Ungarn, wo die regierende rechtsnationale Fidesz-Partei von Premier Viktor Orb�n als Vermittler tätig sei. Übereinstimmungen mit den USA sieht er etwa in der Russland-Politik, aber auch beim Thema Migration.

Russland und Ukraine setzen Luftangriffe fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine haben sich nach Angaben von Behörden in der Nacht auf Sonntag gegenseitig wieder mit Luftangriffen überzogen. Dabei habe es Verletzte und Schäden gegeben. Eine vorgeschlagene Waffenruhe in dem seit drei Jahren andauernden Krieg bleibt weiter ungewiss.

