Vorarlberg-Wahlen haben Fahrt aufgenommen

Bregenz - Die Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen haben am Sonntag bei nasskaltem Wetter Fahrt aufgenommen. Zahlreiche Wahlberechtigte und auch Bürgermeisterkandidaten machten sich auf den Weg in die Wahllokale, von denen das erste - in Warth (Bez. Bregenz) - bereits um 10.00 Uhr wieder zusperrte. Während in 20 Gemeinden die Wahllokale vor 12.00 Uhr schließen, haben sie in 17 Kommunen bis 13.00 Uhr geöffnet. Dann werden die ersten Bürgermeister schon feststehen.

Mindestens 50 Tote bei Nachtclub-Brand in Nordmazedonien

Skopje - Bei einem Brand in einer Disco in der nordmazedonischen Kleinstadt Kocani sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur MIA unter Berufung auf das Innenministerium. Laut Medienberichten dürfte es zudem eine große Zahl an Verletzten geben. Insgesamt hätten sich in dem Club "Pulse", in dem eine im Land beliebte Band ein Konzert gab, rund 1.500 Menschen aufgehalten, berichtete MIA.

Vucic nach Massenprotesten: "Wir werden uns ändern müssen"

Belgrad - Serbiens Präsident Aleksandar Vucic kommt aufgrund der Massenproteste in seinem Land immer stärker unter Druck. "Wir werden uns ändern müssen und vieles dazulernen", sagte Vucic am Samstagabend, nachdem der von Studenten einberufene Großprotest im Belgrader Stadtzentrum abrupt unterbrochen wurde. Vucic stellte nun indirekt vorgezogene Parlamentswahlen in Aussicht. Die Großkundgebung habe seiner Ansicht nach gezeigt, dass die Bürger ihre Behörden durch Wahlen wechseln wollten.

Magna in Graz baut Autos für chinesische Hersteller

Wien/Aurora - Im Grazer Magna-Werk dürften schon bald neue Automodelle aus China gefertigt werden. Laut "Kleine Zeitung" sollen ab Juni Fahrzeuge des chinesischen Elektroautoherstellers Xpeng und des Autobauers GAC in der Steiermark montiert werden - vorerst jedoch nur spezielle Fertigungen nach der Semi Knocked Down Methode (SKD). Die Aufträge sollen unmittelbar vor dem Abschluss stehen.

Trump ordnet Angriffe auf Houthi-Miliz im Jemen an

Sanaa/Washington - Die USA haben auf Befehl von Präsident Donald Trump mit massiven Luftangriffen gegen die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen begonnen. Die Attacken auf Stützpunkte, Raketenabwehrstellungen und Anführer der Terroristen sollten amerikanische Schiffe schützen und die Freiheit der Schifffahrt wiederherstellen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran verurteilte die Angriffe scharf.

Rückhol-Mission für Astronauten bei ISS angekommen

Washington - Die im Weltall gestrandeten US-Astronauten Suni Williams und Barry Wilmore sind ihrer Rettung einen Schritt näher. Eine Rückflug-Raumkapsel für die zwei seit Juni in der Internationalen Raumstation ISS festsitzenden US-Astronauten ist am Außenposten der Menschheit angekommen. Der "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk dockte an der ISS an, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten.

Russland und Ukraine setzen Luftangriffe fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine haben sich nach Angaben von Behörden in der Nacht auf Sonntag gegenseitig wieder mit Luftangriffen überzogen. Bei neuen russischen Drohnenangriffen sind in der Stadt Isjum im Gebiet Charkiw im Osten der Ukraine mindestens ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch zwei Jugendliche, teilte der Zivilschutz mit. Eine vorgeschlagene Waffenruhe in dem seit drei Jahren andauernden Krieg bleibt weiter ungewiss.

Peruanischer Fischer nach 94 Tagen auf See gerettet

Lima - Ein peruanischer Fischer hat mehr als drei Monate in einem kleinen Boot auf hoher See überlebt. Der 61-jährige M�ximo Napa konnte am Samstag das Krankenhaus verlassen, wie die peruanische Marine mitteilte. Napa war am Dienstag gerettet worden, nachdem er 94 Tage mit seinem Holzboot in internationalen Gewässern getrieben war. Der Fischer war am 7. Dezember mit seinem Boot aus dem Hafen von San Juan de Marcona im Südwesten Perus ausgelaufen.

