Vorarlberg-Wahlen: Erster Bürgermeister steht fest

Bregenz - Die Vorarlberger Gemeindevertretungswahlen sind geschlagen. Um 13.00 Uhr schlossen auch die letzten Wahllokale in den 96 Gemeinden. Zu dem Zeitpunkt stand bereits der erste Bürgermeister fest. In Lorüns (Bez. Bludenz), wo ein einziger Kandidat aufgestellt war, erhielt Amtsinhaber und ÖVP-Mitglied Andreas Batlogg von der Liste "Zemma für Lorüns" in der Direktwahl 93 Prozent Zustimmung.

51 Tote bei Disco-Brand in Nordmazedonien

Skopje - Bei einem verheerenden Brand in einer Diskothek in Nordmazedonien sind 51 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100 weitere verletzt worden. Das sagte der nordmazedonische Innenminister Pance Toskovski bei einer Pressekonferenz vor der Polizeiwache in der Kleinstadt Kocani, in der sich die Tragödie ereignet hatte. Nach den Worten des Ministers brach das Feuer um etwa 2.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag aus.

Vucic nach Massenprotesten: "Wir werden uns ändern müssen"

Belgrad - Serbiens Präsident Aleksandar Vucic kommt aufgrund der Massenproteste in seinem Land immer stärker unter Druck. "Wir werden uns ändern müssen und vieles dazulernen", sagte Vucic am Samstagabend, nachdem der von Studenten einberufene Großprotest im Belgrader Stadtzentrum abrupt unterbrochen wurde. Vucic stellte nun indirekt vorgezogene Parlamentswahlen in Aussicht. Die Großkundgebung habe seiner Ansicht nach gezeigt, dass die Bürger ihre Behörden durch Wahlen wechseln wollten.

Badelt warnt vor langfristigem Entgleisen des Budgets

Wien - Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrats, warnt angesichts der anhaltenden Rezession davor, dass das von der Bundesregierung für 2025 angepeilte Volumen zur Budgetkonsolidierung von 6,3 Mrd. Euro nicht genug sein könnte. In der ORF-"Pressestunde" zeigte er sich unter Verweis auf Pensionen, Gesundheit und Pflege auch für die Folgejahre pessimistisch. Er plädierte für eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters, aber auch für Erbschafts- und Vermögenszuwachssteuern.

Aus für "Lufthunderter" in der Steiermark fix

Graz - Die steirische FPÖ-ÖVP-Regierung kippt den "Lufthunderter", der auf Basis des Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) auf den Autobahnen verordnet wurde. Eine Überprüfung habe gezeigt, dass die Grenzwerte derzeit eingehalten würden, hielt Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) am Sonntag fest. Die strengeren Grenzwerte, die ab 2030 auf Basis von EU-Vorgaben gelten, würde man hingegen auch mit dem Tempolimit nicht erreichen. Insofern brauche es ohnehin ein neues Maßnahmenpaket.

Drogenschmuggler brachten tonnenweise Kokain nach Europa

Den Haag - Bei einem Schlag gegen den Drogenhandel zwischen Südamerika und Europa haben Fahnder unter Beteiligung von Ermittlern aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg 73 Tonnen Kokain im Milliardenwert beschlagnahmt. Wie die europäische Polizeibehörde Europol mitteilte, wurde das Kokain von Ecuador aus über kriminelle Zellen in Deutschland und Spanien nach Europa geschafft.

Selenskyj: Russland will kein Kriegsende

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland angesichts Hunderter Luftschläge gegen Städte des Landes vorgeworfen, kein Interesse an einem Ende des Kriegs zu haben. "Wer den Krieg so schnell wie möglich beenden will, agiert nicht in dieser Weise", teilte Selenskyj auf der Plattform X mit - nach Moskaus behaupteter Bereitschaft, die Kampfhandlungen zu beenden.

Trump ordnet Angriffe auf Houthi-Miliz im Jemen an

Sanaa/Washington - Die USA haben auf Befehl von Präsident Donald Trump mit massiven Luftangriffen gegen die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen begonnen. Die Attacken auf Stützpunkte, Raketenabwehrstellungen und Anführer der Terroristen sollten amerikanische Schiffe schützen und die Freiheit der Schifffahrt wiederherstellen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran verurteilte die Angriffe scharf.

