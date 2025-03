Vorarlberg-Wahlen: 25 von 96 Ergebnissen liegen vor

Bregenz - Die Vorarlberger Gemeindevertretungswahlen sind geschlagen. Nachdem die letzten Wahllokale um 13.00 Uhr geschlossen hatten, lagen kurz nach 14.00 Uhr die Wahlergebnisse aus 25 der 96 Gemeinden bereits vor. Dabei handelte es sich ausschließlich um Kleingemeinden, lediglich in einer dieser Kommunen war mehr als eine Liste angetreten. Ebenfalls bereits ausgezählt waren die Stimmzettel von sechs der 61 Bürgermeister-Direktwahlen.

Selenskyj: Russland will kein Kriegsende

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland angesichts Hunderter Luftschläge gegen Städte des Landes vorgeworfen, kein Interesse an einem Ende des Kriegs zu haben. "Wer den Krieg so schnell wie möglich beenden will, agiert nicht in dieser Weise", teilte Selenskyj auf der Plattform X mit - nach Moskaus behaupteter Bereitschaft, die Kampfhandlungen zu beenden.

59 Tote bei Disco-Brand in Nordmazedonien

Skopje - Bei einem verheerenden Brand in einer Diskothek in Nordmazedonien sind 59 Menschen ums Leben gekommen und weitere rund 150 verletzt worden. Das sagte der nordmazedonische Innenminister Pance Toskovski bei einer Pressekonferenz in der Kleinstadt Kocani, in der sich die Tragödie ereignet hatte. Zuvor hatte der Politiker von 51 Todesopfern und mehr als 100 Verletzten gesprochen.

Mehr als 30 Tote bei Stürmen und Tornados in den USA

Washington - Schwere Unwetter sind am Samstag und in der Nacht auf Sonntag über den Süden und Mittleren Westen der USA gefegt und haben Tod und Zerstörung hinterlassen. Infolge der Stürme und Tornados starben mehr als 30 Menschen, alleine zwölf davon im Bundesstaat Missouri. Hinzu kamen Dutzende Verletzte. Häuser wurden komplett zerlegt, Autos zerstört, Bäume entwurzelt. Auch fachten die starken Winde bestehende Waldbrände zusätzlich an.

Brandanschlag auf Frau in Ostdeutschland

Gera - Brandanschlag in der Straßenbahn: Im ostdeutschen Gera hat ein Mann eine Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Die 46-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht aufgeklärt, verdächtigt wird aber der Ehemann der Frau. Dem mutmaßlichen Täter gelang die Flucht.

Badelt warnt vor langfristigem Entgleisen des Budgets

Wien - Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrats, warnt angesichts der anhaltenden Rezession davor, dass das von der Bundesregierung für 2025 angepeilte Volumen zur Budgetkonsolidierung von 6,3 Mrd. Euro nicht genug sein könnte. In der ORF-"Pressestunde" zeigte er sich unter Verweis auf Pensionen, Gesundheit und Pflege auch für die Folgejahre pessimistisch. Er plädierte für eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters, aber auch für Erbschafts- und Vermögenszuwachssteuern.

Aus für "Lufthunderter" in der Steiermark fix

Graz - Die steirische FPÖ-ÖVP-Regierung kippt den "Lufthunderter", der auf Basis des Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) auf den Autobahnen verordnet wurde. Eine Überprüfung habe gezeigt, dass die Grenzwerte derzeit eingehalten würden, hielt Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) am Sonntag fest. Die strengeren Grenzwerte, die ab 2030 auf Basis von EU-Vorgaben gelten, würde man hingegen auch mit dem Tempolimit nicht erreichen. Insofern brauche es ohnehin ein neues Maßnahmenpaket.

US-Auslandssender Radio Free Europe vor dem Aus

Washington - Wegen der Kürzungen der US-Regierung unter Präsident Donald Trump droht dem Auslandssender Radio Free Europe/Radio Liberty die Schließung. Man sei von der US-Behörde für globale Medien (USAGM) informiert worden, dass die föderale Finanzhilfevereinbarung aufgekündigt worden sei, teilte der US-Sender mit Sitz in Prag mit.

