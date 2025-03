Vorarlberg-Wahlen: SPÖ wieder Nummer 1 in Bregenz

Bregenz - Die politische Farbe von Vorarlbergs Landeshauptstadt Bregenz hat am Sonntag von Schwarz auf Rot gewechselt. Die Sozialdemokraten erreichten erstmals seit 1995 wieder die Mehrheit in der Bregenzer Stadtvertretung, Michael Ritsch bleibt Bürgermeister, ohne in die Stichwahl zu müssen. Auch in anderen Gemeinden zeichneten sich bei den Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen Überraschungen ab.

Selenskyj: Russland will kein Kriegsende

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland angesichts Hunderter Luftschläge gegen Städte des Landes vorgeworfen, kein Interesse an einem Ende des Kriegs zu haben. "Wer den Krieg so schnell wie möglich beenden will, agiert nicht in dieser Weise", teilte Selenskyj auf der Plattform X mit - nach Moskaus behaupteter Bereitschaft, die Kampfhandlungen zu beenden.

Brandanschlag auf Frau in Ostdeutschland

Gera - Brandanschlag in der Straßenbahn: Im ostdeutschen Gera hat ein Mann eine Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Die 46-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht aufgeklärt, verdächtigt wird aber der Ehemann der Frau. Dem mutmaßlichen Täter gelang die Flucht.

Zweiter Tag ohne Strom in weiten Teilen Kubas

Havanna - Millionen Menschen auf Kuba sind den zweiten Tag in Folge ohne Strom. Sonntagfrüh (Ortszseit) kam die Stabilisierung des veralteten Stromnetzes in dem sozialistischen Karibikstaat nach Angaben des staatlichen Versorgers UNE nur langsam voran. Landesweit stehen bisher rund 970 Megawatt wieder zur Verfügung, weniger als ein Drittel des normalen Strombedarfs zu Spitzenzeiten, wie das Elektrizitätsunternehmen mitteilte.

Villach-Attentäter stand laut Gutachten nicht unter Drogen

Villach - Nach dem Anschlag in Villach vom 15. Februar, bei dem ein 14-Jähriger starb und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, liegt laut "Kleine Zeitung" nun das gerichtsmedizinische Gutachten vor. Es besagt, dass der Täter nicht unter Drogeneinfluss stand, hieß es am Sonntag in einem Online-Bericht. Ein Sachverständiger musste klären, ob der 23-jährige Syrer zum Zeitpunkt seines Messerangriffs in Villach Drogen, Tabletten oder Alkohol genommen hatte.

US-Auslandssender Radio Free Europe vor dem Aus

Washington - Wegen der Kürzungen der US-Regierung unter Präsident Donald Trump droht dem Auslandssender Radio Free Europe/Radio Liberty die Schließung. Man sei von der US-Behörde für globale Medien (USAGM) informiert worden, dass die föderale Finanzhilfevereinbarung aufgekündigt worden sei, teilte der US-Sender mit Sitz in Prag mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red