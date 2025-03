Trump telefonierte mit Selenskyj

Washington/Berlin/Jeddah - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten ein einstündiges Telefongespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj geführt. "Ein Großteil des Gesprächs basierte auf dem gestrigen Anruf bei Präsident Putin, um Russland und die Ukraine hinsichtlich ihrer Forderungen und Bedürfnisse in Einklang zu bringen", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Wir sind auf einem sehr guten Weg." Selenskyj hatte zuvor eine US-Kontrolle der Feuerpause gefordert.

Israel nimmt Bodenkämpfe im Gazastreifen wieder auf

Gaza - Nach den schwersten israelischen Luftangriffen auf Ziele im Gazastreifen seit Jänner hat die israelische Armee den Beginn eines erneuten Bodeneinsatzes in dem Palästinensergebiet bestätigt. "In den vergangenen 24 Stunden" habe die Armee "gezielte Bodeneinsätze" im Zentrum und im Süden des Gazastreifens gestartet, erklärte die Armee. Ziel sei es, eine "teilweise Pufferzone" zwischen dem Süden und dem Norden des Palästinensergebiets zu schaffen.

EU-Kommission präsentiert Verteidigungsstrategie für Europa

Brüssel - Die EU-Kommission hat am Mittwoch in Brüssel ihre konkreten Vorschläge für die Aufrüstung Europas vorgestellt. Laut Kommission besteht etwa bei Luftverteidigung und Raketenabwehr, Drohnensystemen sowie elektronischer Kriegsführung Aufholbedarf. Deren gemeinsame europäische Beschaffung sowie Verteidigungspartnerschaften mit Drittstaaten sollen gefördert werden. Die EU-Schuldenregeln sollen für Verteidigungsausgaben bis zu 1,5 Prozent des BIP aufgeweicht werden.

Mord an Familie: Teenager zu 49 Jahren Haft verurteilt

London - Ein britisches Gericht hat einen 19-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt, der seine Mutter und seine Geschwister erschossen und ein Schulmassaker geplant hatte. Der Angeklagte habe mit seinen Taten "berühmt" werden wollen, sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung am Mittwoch: "Sie wollten posthum als der berühmteste Schul-Amokläufer des 21. Jahrhunderts bekannt werden".

Hunderte protestieren in Istanbul gegen Imamoglu-Festnahme

Istanbul - Trotz eines Protestverbots haben Hunderte in Istanbul gegen die Festnahme von Bürgermeister Ekrem Imamoglu demonstriert. Zahlreiche Menschen versammelten sich am Nachmittag vor der Stadtverwaltung. In türkischen Medien waren zudem Aufnahmen von Protestzügen zu sehen, in denen Demonstrierende im Chor "Diktator Erdogan" riefen und den Rücktritt der Regierung forderten. Für den Abend werden weitere Proteste erwartet.

Regierung einigt sich auf Budget-Fahrplan

Wien - Die Bundesregierung hat sich auf einen Budgetfahrplan geeinigt. Demnach beginnen die Verhandlungen des Finanzressorts mit den einzelnen Ministerien "in den kommenden Tagen", wie Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) am Mittwoch nach dem Ministerrat mitteilte. Die Gespräche sollen bis April dauern, die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) im Nationalrat ist für den 13. Mai anberaumt. Der parlamentarische Prozess soll dann mit 1. Juli abgeschlossen sein.

Wiener Börse schließt im Minusbereich

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mit leichterer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit minus 0,29 Prozent auf 4.338 Einheiten. Auf Unternehmensebene zog die Strabag-Aktie mit einem zweistelligen Kursverlust in Höhe von 12,6 Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Die Strabag-Gründerfamilie Haselsteiner will rund 1,7 Prozent des Baukonzerns verkaufen. Beim Branchenkollegen Porr gab es ein Minus von 4,4 Prozent zu sehen.

