Selenskyj stimmt Stopp von Angriffen auf Energieanlagen zu

Washington/Berlin/Jeddah - Nach Russland hat auch die Ukraine einem vorübergehenden Stopp von Angriffen auf Energieanlagen zugestimmt. Das teilte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump auf der Plattform X mit. Trump schlug vor, dass die USA aus Sicherheitsgründen die Atomkraftwerke in der Ukraine übernehmen. Laut der US-Regierung wäre es der beste Schutz für die ukrainische Energieinfrastruktur, wenn diese Anlagen im Besitz der USA wären.

Israel nimmt Bodenkämpfe im Gazastreifen wieder auf

Gaza - Nach den schwersten israelischen Luftangriffen auf Ziele im Gazastreifen seit Jänner hat die israelische Armee den Beginn eines erneuten Bodeneinsatzes in dem Palästinensergebiet bestätigt. "In den vergangenen 24 Stunden" habe die Armee "gezielte Bodeneinsätze" im Zentrum und im Süden des Gazastreifens gestartet, erklärte die Armee. Ziel sei es, eine "teilweise Pufferzone" zwischen dem Süden und dem Norden des Palästinensergebiets zu schaffen.

Greenpeace muss hunderte Millionen wegen US-Pipeline zahlen

Washington - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace ist am Mittwoch von einem Gericht im US-Bundesstaat North Dakota zur Zahlung von mehreren hundert Millionen Dollar Schadenersatz an den Betreiber einer Ölpipeline verurteilt worden. Dem von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Urteil zufolge belaufen sich die Zahlungen an Energy Transfer (ET) auf mehr als 660 Millionen Dollar (605 Millionen Euro). Greenpeace kündigte Berufung an.

Aufarbeitung der Ära Grasser geht ins Finale

Wien/Linz - Am Donnerstag um 10 Uhr wird das letzte Kapitel in der gerichtlichen Aufarbeitung der Ära von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser aufgeschlagen. Am Obersten Gerichtshof (OGH) im Wiener Justizpalast startet das Berufungsverfahren rund um den Verkauf von 60.000 Bundeswohnungen. Erstinstanzlich und nicht rechtskräftig wurde Grasser im Dezember 2020 am Wiener Straflandesgericht zu acht Jahren Haft verurteilt.

EU-Gipfel berät zu Ukraine und Aufrüstung Europas

Brüssel - Der EU-Gipfel in Brüssel dreht sich am Donnerstag und eventuell Freitag erneut um die großen Themen Ukraine, Nahost und Verteidigung. Obwohl offiziell die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit das bestimmende Thema sein soll, dürfte erneut die Aufrüstung Europas gegen mögliche Kriegsgefahren und damit verbunden die Beziehung zu den USA die Gespräche der Staats- und Regierungschefinnen und -chefs bestimmen. Österreich ist durch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

Erneut US-Angriffe im Jemen

Sanaa - Die USA haben nach Angaben der Houthis erneut Gebiete im Jemen angegriffen. "Ein amerikanischer Angriff" habe die Hauptstadt Sanaa, die Umgebung der Stadt Saada im Norden und den Bezirk al-Sawadiya in der Provinz al-Bayda im Zentrum des Landes getroffen, meldete der Fernsehsender Al-Masirah TV am Mittwoch. Die Houthis erklärten zuvor, binnen 72 Stunden zum vierten Mal den US-Flugzeugträger "USS Harry Truman" im Roten Meer angegriffen zu haben.

