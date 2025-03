EU-Gipfel - 26 EU-Staaten außer Ungarn für Ukraine-Hilfe

Brüssel/Wien - Die EU-Staaten außer Ungarn haben am Donnerstag in Brüssel ihre weitere Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Die 26 begrüßen in einer Erklärung zwar die gemeinsame Erklärung der Ukraine und der USA nach dem Treffen in Saudi-Arabien am 11. März. Laut EU-Diplomaten waren sich die 26 aber einig, dass derzeit keine wirklichen Verhandlungen stattfinden. Sie berieten auch, wie sie am besten Einfluss nehmen könnten. Ungarn war wie angekündigt nicht dabei.

Mehr als 90 Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Israel hat seine neue Offensive gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen mit Luftangriffen und Bodentruppen verstärkt. Mindestens 91 Menschen seien allein am Donnerstag getötet und mehr als 130 verletzt worden, teilte die Gaza-Gesundheitsbehörde mit. Sanitäter berichteten, dass im Norden und Süden etliche Häuser zerstört worden seien. Die Hamas reagierte erstmals und feuerte nach eigenen Angaben Raketen auf Tel Aviv.

Proteste gegen Verhaftung von Erdogan-Konkurrent

Ankara - Nach der Verhaftung des populären Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu nehmen die Proteste in der Türkei zu. Am Donnerstag wurden trotz eines Versammlungsverbots, Polizeisperren und Festnahmen wegen Social-Media-Beiträgen Tausende Menschen vor allem in Istanbul zu Demonstrationen erwartet. "Wir müssen als Nation gegen dieses Übel aufstehen", schrieb Imamoglu auf X. Er rief auch Mitglieder der Justiz und von Erdogans Regierungspartei auf, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen.

Enormes Plus bei Terrorismus und Jugendkriminalität in Wien

Wien - Die Anzahl der von der Staatsanwaltschaft (StA) Wien geführten Terrorismusverfahren hat sich binnen zwei Jahren um 69,23 Prozent erhöht. Wurden 2022 noch 130 derartige Ermittlungsverfahren verzeichnet, waren es im Vorjahr bereits 220. Österreichweit wurden 2024 von den Anklagebehörden 540 Verfahren wegen terroristischer Straftaten geführt, 40 Prozent aller Fälle hatte somit die Staatsanwaltschaft Wien zu bewältigen. Das gab Behördenleiterin Michaela Obenaus bekannt.

Nordmazedonischer Minister erster Gast von Meinl-Reisinger

Wien - Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Donnerstag als ersten internationalen Gast nach ihrer Angelobung ihren nordmazedonischen Amtskollegen Timčo Mucunski in Wien empfangen. Gesprochen wurde über Österreichs Unterstützung nach dem verheerenden Brand in einer Diskothek mit 59 Toten in Kočani. "Wir stehen an ihrer Seite - in akuten Notsituationen sowie beim gemeinsamen Aufbau einer sicheren und stabilen europäischen Zukunft", sagte Meinl-Reisinger.

Signa: Zwei "Laura-Gesellschaften" mit 745 Mio. insolvent

Wien/Innsbruck - Die bereits erwarteten Insolvenzverfahren über Gesellschaften im Nahbereich der Laura-Privatstiftung des insolventen Signa-Gründers Ren� Benko sind am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht eröffnet worden. Betroffen waren die Herkules Holding GmbH und die Herkules Finance Holding GmbH, wie Kreditschutzverbände mitteilten. Die Verbindlichkeiten beliefen sich bei ersterem Unternehmen laut KSV1870 auf rund 404 Mio. Euro, zweiteres wies Passiva in Höhe von 341 Mio. Euro auf.

