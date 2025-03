Grasser-Prozess - Anwälte mit Breitseite gegen Hohenecker

Wien/Linz - Im OGH-Berufungsverfahren rund um die Verurteilung von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser im Buwog-Prozess haben sich am Donnerstag die Verteidiger auf die seinerzeitige Richterin im Strafverfahren, Marion Hohenecker, eingeschossen. Sie sei für das Verfahren, in dem Grasser 2020 acht Jahre Haft nicht rechtskräftig ausgefasst hatte, gar nicht zuständig gewesen und habe sich über das Recht gesetzt, lautete der Vorwurf am ersten Verhandlungstag im Wiener Justizpalast.

Dutzende Tote bei Israels Offensive - Hamas feuert Raketen

Tel Aviv/Gaza - Nachdem Israels Militär seine Offensive im Gazastreifen ausgeweitet hat, feuert die islamistische Hamas erneut Raketen auf Israel ab. Nach Angaben der israelischen Armee wurde eines von drei Geschossen, die aus dem Süden des Gazastreifens abgefeuert worden waren, abgefangen. Die beiden anderen seien auf offenem Gelände niedergegangen. In mehreren Gebieten im Zentrum Israels gingen zuvor Warnsirenen los, auch im Osten der Küstenmetropole Tel Aviv.

EU-Gipfel - 26 EU-Staaten außer Ungarn für Ukraine-Hilfe

Brüssel/Wien - Die EU-Staaten außer Ungarn haben am Donnerstag in Brüssel ihre weitere Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Die 26 begrüßen in einer Erklärung zwar die gemeinsame Erklärung der Ukraine und der USA nach dem Treffen in Saudi-Arabien am 11. März. Laut EU-Diplomaten waren sich die 26 aber einig, dass derzeit keine wirklichen Verhandlungen stattfinden. Sie berieten auch, wie sie am besten Einfluss nehmen könnten. Ungarn war wie angekündigt nicht dabei.

Proteste gegen Verhaftung von Erdogan-Konkurrent

Ankara - Nach der Verhaftung des populären Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu nehmen die Proteste in der Türkei zu. Am Donnerstag wurden trotz eines Versammlungsverbots, Polizeisperren und Festnahmen wegen Social-Media-Beiträgen Tausende Menschen vor allem in Istanbul zu Demonstrationen erwartet. "Wir müssen als Nation gegen dieses Übel aufstehen", schrieb Imamoglu auf X. Er rief auch Mitglieder der Justiz und von Erdogans Regierungspartei auf, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen.

Enormes Plus bei Terrorismus und Jugendkriminalität in Wien

Wien - Die Anzahl der von der Staatsanwaltschaft (StA) Wien geführten Terrorismusverfahren hat sich binnen zwei Jahren um 69,23 Prozent erhöht. Wurden 2022 noch 130 derartige Ermittlungsverfahren verzeichnet, waren es im Vorjahr bereits 220. Österreichweit wurden 2024 von den Anklagebehörden 540 Verfahren wegen terroristischer Straftaten geführt, 40 Prozent aller Fälle hatte somit die Staatsanwaltschaft Wien zu bewältigen. Das gab Behördenleiterin Michaela Obenaus bekannt.

Güllefass brachte Traktor zum Kippen: 44-Jähriger tot

Niederkappel - Ein 44-Jähriger ist am Donnerstag in Niederkappel (Bezirk Rohrbach) mit dem Traktor verunglückt und tödlich verletzt worden. Auslöser dürfte wohl ein mit gut 10.000 Litern beladenes Güllefass gewesen sein, das das Gefährt auf dem abschüssigen Gelände zum Umkippen brachte, so die Polizei.

Opfersuche in Frankreichs größtem Missbrauchsfall

Vannes - Im wohl größten Prozess um Kindesmissbrauch in Frankreich mit bisher fast 300 Opfern hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Suche nach weiteren Betroffenen eingeleitet. Ein 74 Jahre alter Chirurg steht seit knapp einem Monat im westfranzösischen Vannes vor Gericht, weil er über Jahrzehnte junge Patienten oft während der Narkose missbraucht haben soll. Der Mediziner hat ein weitreichendes Geständnis abgelegt.

B33 in der Wachau wird am Freitag geöffnet

Schönbühel-Aggsbach - Nach dem Felssturz im Juni 2024 in Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) in der Wachau wird die Aggsteiner Straße (B33) morgen, Freitag, ab 9.00 Uhr wieder vollständig für den Verkehr geöffnet. Man habe "grünes Licht für die Freigabe", teilte LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) am Donnerstag nach der behördlichen Begehung der umfangreichen Sicherungsmaßnahmen in einer Aussendung mit. Die Buslinie 720 nimmt mit Montag, 24. März, wieder den Normalbetrieb auf.

