15 Festnahmen und 23 Hausdurchsuchungen wegen "Hate Crime"

Graz - Bei einer Razzia Freitagfrüh in sieben Bundesländern sind 15 Männer und Frauen wegen des Verdachts von "Hate Crime" festgenommen worden. Bei den zumindest 17 Opfern handelt es sich um Homosexuelle, denen von den Verdächtigen fälschlicherweise Pädophilie unterstellt wurde. Daher hätten die Täter sie ausgeraubt, verletzt und erniedrigt. In einem Fall steht auch Mordversuch im Raum. Bei den Hausdurchsuchungen wurden Waffen und NS-Devotionalien gefunden.

Brand führte zu Schließung des Londoner Flughafens Heathrow

London - Wegen eines Stromausfalls am Londoner Flughafen Heathrow müssen sich Reisende auf erhebliche Probleme einstellen. Der Airport wurde wegen eines Brands in einem Umspannwerk aus Sicherheitsgründen bis Mitternacht (23.59 Uhr Ortszeit) geschlossen. Mehr als 1.300 Flüge seien betroffen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Auch Verbindungen von und nach Österreich fielen aus.

Gericht in Israel setzt Entlassung von Geheimdienstchef aus

Jerusalem - Das Oberste Gericht in Israel hat die von der Regierung beschlossene Entlassung des Chefs des Inlandsgeheimdienstes vorerst ausgesetzt. Eine Richterin erließ am Freitag eine einstweilige Verfügung, die laut dem Gericht so lange gilt, bis eine Anhörung in der Angelegenheit stattgefunden hat. Dies solle bis spätestens 8. April passieren. Mehrere Gruppen, darunter Politiker der Opposition, hatten bei Gericht Petitionen gegen die Entscheidung eingereicht, Ronen Bar zu entlassen.

Beeinträchtigung für Österreich durch Deutsche Bahn ab 2026

Linz/Wien - Umleitungen und damit verbundene längere Fahrzeiten sowie Fahrplanänderungen - das größte Streckensanierungsprogramm der Deutschen Bahn hat ab 2026 auch weitreichende Auswirkungen auf die ÖBB. Betroffen sind Personen- und Güterverkehr gleichermaßen, es kämen "zwei bis drei sportliche Jahre" auf die Bahn und ihre Kunden zu, die Geduld der Passagiere werde "ein Stück weiter strapaziert", meinte ÖBB-CEO Andreas Matthä am Freitag in Linz.

Streit um Hautkrebs-Vorsorge zwischen Ärzten und Kasse

Wien/St. Pölten - Die Ärztekammer verweigert in immer mehr Bundesländern die Muttermalkontrolle zur Hautkrebsvorsorge als von der Krankenkasse bezahlte Leistung. Jüngster Fall ist Niederösterreich, wo die Länderkammer dieser Tage einen entsprechenden Kurienbeschluss gefasst hat. Dass nun die Patienten extra dafür zahlen müssen, will die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) nicht hinnehmen. Gegenüber der APA stellte sie die Anrufung der Landesschiedskommission in Aussicht.

Deutscher Bundesrat billigt milliardenschweres Finanzpaket

Berlin - Der deutsche Bundesrat hat den Weg für das riesige Finanzpaket frei gemacht, mit dem nun über neue Schulden Milliardenbeträge in Verteidigung und Infrastruktur investiert werden können. Wie am Dienstag schon im Bundestag kam auch in der Länderkammer die nötige Zweidrittelmehrheit für die entsprechende Änderung des Grundgesetzes zustande. Mit 53 von 69 Länderstimmen fiel die Zustimmung deutlich größer aus, als es notwendig gewesen wäre.

Wiener Börse am Freitagnachmittag leichter

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitagnachmittag mit Abgaben tendiert. Gegen 14.30 Uhr notierte der ATX 0,75 Prozent tiefer bei 4.253,06 Punkten. Am Vormittag waren wegen eines Problems bei der Indexberechnung zeitweise keine Kurse für den Index ermittelt worden. Auf Wochensicht deutet sich für den ATX ein Verlust von einem Prozent an. Er hatte früher in der Woche noch ein neuerliches Mehrjahreshoch erreicht, bevor wieder Gewinnmitnahmen einsetzten.

