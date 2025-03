Festnahmen und Hausdurchsuchungen wegen "Hate Crime"

Graz - Bei einer Razzia Freitagfrüh in sieben Bundesländern sind mehr als ein Dutzend Männer und Frauen wegen des Verdachts von "Hate Crime" festgenommen worden. Bei den zumindest 17 Opfern handelt es sich um Homosexuelle, denen von den Verdächtigen fälschlicherweise Pädophilie unterstellt wurde. Daher hätten die Täter sie ausgeraubt, verletzt und erniedrigt. In einem Fall steht auch Mordversuch im Raum. Bei den Hausdurchsuchungen wurden Waffen und NS-Devotionalien gefunden.

Immer weniger Asyl-Anträge von Syrern

Wien - Nach dem Machtwechsel in Damaskus und dem Stopp der Behandlung von syrischen Asyl-Anträgen ist die Zahl der entsprechenden Ansuchen in Österreich weiter im Sinkflug begriffen. Im Februar wurden 1.397 Anträge eingebracht, was ein Minus von 37 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 bedeutet. Überhaupt gab es letztmals 2020 so niedrige Werte.

Plakolm überlegt schärferes Islamgesetz

Wien - Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) erwägt eine Verschärfung des Islamgesetzes. Denn man sehe in der Praxis, dass es mit einzelnen Moscheen Probleme gebe, meinte sie im APA-Interview. Wo Änderungen vorgenommen werden könnten, sei noch Gegenstand von Beratungen. Beim Kopftuch-Verbot für Kinder denkt Plakolm ein Stufen-Modell an. Ob bei einem verlängerten Grundwehrdienst auch der Zivildienst verlängert werden könnte, ließ die zuständige Ministerin offen.

Box-Legende George Foreman mit 76 Jahren verstorben

Los Angeles - Der ehemalige Schwergewichts-Boxweltmeister George Foreman ist tot. Wie seine Familie am Samstag bekanntgab, starb der 76-Jährige am Freitag "im Kreise seiner Lieben". Foreman ist bekannt für seine Niederlage gegen Muhammad Ali 1974 und sein fulminantes Comeback als ältester Schwergewichtschampion der Geschichte 20 Jahre später.

Flughafen Heathrow wieder in Betrieb

London - Nach dem beispiellosen Stromausfall in London Heathrow läuft der Betrieb auf Europas größtem Flughafen langsam wieder an. Bereits am Freitagabend rollten einzelne Flugzeuge wieder zu den Startbahnen. Flughafenchef Thomas Woldbye sagte, man rechne damit, am Samstagmorgen "wieder vollständig in Betrieb" zu sein. Reisende sollen wie geplant zum Flughafen fahren, es gebe "keinen Grund", früher zu kommen.

19. "Earth Hour" stellt den Klimaschutz ins Zentrum

Wien - Am Samstag findet zum 19. Mal die "WWF Earth Hour" statt, die dieses Jahr ganz im Zeichen des Klimaschutzes steht. Von 20.30 bis 21.30 Uhr werden an diesem Tag wieder symbolisch die Lichter an vielen weltbekannten Wahrzeichen ausgehen - vom Opernhaus in Sydney, über den Eiffelturm in Paris bis zum Schloss Schönbrunn in Wien. Unter dem Motto "Eine Stunde für die Erde" beteiligen sich Privatpersonen, Unternehmen, Gemeinden und Städte rund um den Globus an der Aktion.

UNICEF: Versorgung von Millionen Kindern weltweit gefährdet

Genf/Abuja/Addis Abeba - Die UN sehen angesichts dramatischer Kürzungen bei internationalen Hilfen die Versorgung von Millionen Kindern weltweit gefährdet. "In einer Zeit, in der die Bedürfnisse bereits akut sind", sei dies bereits bei einer kurzzeitige Unterbrechung der lebensrettenden Aktivitäten von UNICEF der Fall, so die stellvertretende Chefin des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, Kitty van der Heijden, am Freitag in Genf. Allein in Nigeria und Äthiopien seien mehr als eine Million Kinder in Gefahr.

Türkische Opposition: 300.000 Demonstranten in Istanbul

Istanbul - An den neuen Protesten gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters und Oppositionspolitikers Ekrem Imamoglu haben sich nach Angaben seiner Partei allein in Istanbul hunderttausende Menschen beteiligt. "Wir sind 300.000 Menschen", rief der Vorsitzende von Imamoglus Partei CHP, Özgür Özel, am Freitag der vor dem Rathaus versammelten Menge zu. Die Demonstranten hätten sich aufgrund von Straßensperrungen und Brückenschließungen an verschiedenen Orten der Stadt versammelt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red