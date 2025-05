Börsen in Fernost ziehen an - Shanghai im Feiertag

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt verzeichnete am Mittwoch leichte Gewinne.

Der ATX verlor bereits kurz nach Börsenstart und verharrte auch im weiteren Verlauf tief auf rotem Terrain. Zum Handelsende konnte der Leitindex seine Verluste jedoch ausgleichen, sodass er noch 0,07 Prozent im Plus bei 4.099,29 Punkten in den Feierabend ging.

Die Wiener Börse konnte sich am Mittwoch von ihrer schwächeren Tendenz lösen. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach positiven Vorgaben von der Wall Street vom Vortag weiter nach oben.

In der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison legten am heimischen Aktienmarkt die Schwergewichte Erste Group, OMV und Andritz Geschäftszahlen vor. Auch FACC präsentierte Ergebnisse.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte mit Gewinnen.

Der DAX zog zu Börsenstart an und hielt sich zunächst auch weiterhin in der Gewinnzone. Im weiteren Tagesverlauf rutschte er zeitweise in die Verlustzone, konnte sich jedoch wieder davon erholen und die Sitzung 0,32 Prozent höher bei 22.496,98 Zählern beenden.

Der DAX ist am Mittwoch vorübergehend auf seinem Erholungspfad gestoppt worden. Nachdem er zunächst den siebten Handelstag in Folge stieg, bröckelten am frühen Nachmittag die Gewinne ab und er drehte ins Minus. Letztendlich gelang es dem Börsenbarometer jedoch seine Verluste wieder auszugleichen. Grund für die Verluste dürften schwache Börsen in den USA sein, denn dort enttäuschten nicht nur die Jobdaten des privaten Dienstleisters ADP für April, sondern auch der noch deutlicher als erwartete Rückgang des Wirtschaftswachstums im ersten Quartal.

"In Europa ist am 1. Mai Feiertag und die meisten Börsen bleiben geschlossen, während in den USA gehandelt wird. Da will keiner auf dem falschen Fuss erwischt werden", sagte ein Börsianer.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag mit Aufschlägen.

Der Dow Jones zog 0,21 Prozent an und ging bei 40.752,78 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 1,52 Prozent fester bei 17.710,74 Punkten.

Starke Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte Microsoft und Meta haben die Börsen in New York am Donnerstag weiter angeschoben.Microsoft und Meta setzten mit ihren Quartalszahlen und Prognosen die Akzente, bevor am Abend nach dem US-Börsenschluss mit Apple und Amazon zwei weitere Tech-Konzerne aus der Riege der sogenannten Glorreichen Sieben die Bücher öffneten.

Frische US-Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche deutlicher als erwartet gestiegen. Die Stimmung in der US-Industrie - gemessen am ISM Einkaufsmanagerindex - sank im April auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten. Experten hatten allerdings schlimmeres befürchtet. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im April niedriger als prognostiziert aus. Die Bauausgaben im März sanken um 0,5 Prozent, während ein Anstieg um 0,2 Prozent vorausgesagt wurde.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchen am Freitag Aufschläge.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 derzeit 1,19 Prozent hinzu auf 36.884,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland hatte der Shanghai Composite zuletzt um moderate 0,23 Prozent auf 3.279,03 Stellen abgegeben. Hier wird auch heute wegen der Feierlichkeiten um den Feiertag zum 1. Mai nicht gehandelt.

In Hongkong klettert der Hang Seng unterdessen am Freitag um 1,67 Prozent auf 22.488,09 Zähler.

Im Sog positiver Vorgaben der Wall Street geht es am Freitag an den ostasiatischen Börsen überwiegend nach oben. Für gute Stimmung sorgt, dass China nun Gesprächsbereitschaft mit den USA im Handelskonflikt um gegenseitige extrem hohe Zölle erwägt. Seitens der USA wurde Bereitschaft dafür schon mehrfach signalisiert. Daneben soll es in den laufenden Handelsgesprächen zwischen den USA und der EU Fortschritte geben. Das chinesische Handelsministerium hat erklärt, es prüfe die Möglichkeit, mit den USA über Zölle zu diskutieren. "Beide Seiten leiden unter den hohen Zöllen, und eine ausgehandelte Zollsenkung ist im Interesse beider Länder", kommentiert Chang Wei Liang von DBS Group Research.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX