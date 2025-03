Flughafen Heathrow wieder vollständig in Betrieb

London - Der Londoner Flughafen Heathrow ist nach einem stundenlangen Stromausfall zurück im Vollbetrieb. "Die Flüge in Heathrow wurden wieder aufgenommen, und wir sind geöffnet und vollständig betriebsfähig", schrieb der Airport Samstagvormittag auf der Online-Plattform X. Alle Terminals und Parkplätze seien geöffnet. Zahlreiche Flieger hoben seit der Früh am geschäftigsten Flughafen Europas ab.

Plakolm überlegt schärferes Islamgesetz

Wien - Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) erwägt eine Verschärfung des Islamgesetzes. Denn man sehe in der Praxis, dass es mit einzelnen Moscheen Probleme gebe, meinte sie im APA-Interview. Wo Änderungen vorgenommen werden könnten, sei noch Gegenstand von Beratungen. Beim Kopftuch-Verbot für Kinder denkt Plakolm ein Stufen-Modell an. Ob bei einem verlängerten Grundwehrdienst auch der Zivildienst verlängert werden könnte, ließ die zuständige Ministerin offen.

Kleinbus bei Schladming über Böschung gestürzt: Ein Toter

Schladming/Steyr - Bei Schladming im Bezirk Liezen ist in der Nacht auf Samstag ein voll besetzter Kleinbus über eine Böschung gestürzt. Ein 31-jähriger Oberösterreicher kam dabei ums Leben, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark. Zwei Insassen (27 und 44) wurden schwer verletzt und ebenso wie sechs weitere in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zweijähriger in Wien aus Fenster im zweiten Stock gestürzt

Wien - Ein Zweijähriger ist am Freitag in Wien aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienhauses gestürzt. Der kleine Bub dürfte ganz großes Glück gehabt haben: Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Berufsrettung wurden keine offensichtlichen Verletzungen an dem Kind festgestellt. Ein Ultraschall habe zunächst auch keinen Hinweis auf innere Verletzungen gebracht, hieß es gegenüber der APA. Das Kind wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Seniorin in Niederösterreich von Bahn erfasst und getötet

Wiener Neudorf - In Wiener Neudorf in ihrem Heimatbezirk Mödling ist am Freitag eine 87-Jährige von einem Zug der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) erfasst und getötet worden. Die Seniorin hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit einem Fahrrad eine unbeschrankte Kreuzung überqueren wollen. Weil das Opfer ohne Ausweispapiere unterwegs war, erfolgte die Identifizierung erst durch eine Abgängigkeitsanzeige und entsprechende Ermittlungen.

Türkische Opposition: 300.000 Demonstranten in Istanbul

Istanbul - An den neuen Protesten gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters und Oppositionspolitikers Ekrem Imamoglu haben sich nach Angaben seiner Partei allein in Istanbul hunderttausende Menschen beteiligt. "Wir sind 300.000 Menschen", rief der Vorsitzende von Imamoglus Partei CHP, Özgür Özel, am Freitag der vor dem Rathaus versammelten Menge zu. Dabei wurden nach Angaben des türkischen Innenministeriums in mehreren Städten insgesamt 343 Menschen festgenommen.

19. "Earth Hour" für Klimaschutz im Südpazifik gestartet

Wien/Wellington - Neuseeland und andere Staaten im Asien-Pazifik-Raum haben am Samstag um 20.30 Uhr (Ortszeit) die "Earth Hour" eingeläutet. In Neuseeland hüllten sich unter anderem der Aussichts- und Fernmeldeturm Sky Tower und die Harbour Bridge in Auckland in Dunkelheit. Im Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Wellington blieben ebenfalls die Lichter aus. Auch zahlreiche andere Wahrzeichen in der Region hatten ihre Teilnahme angekündigt.

Bisher 17 Festnahmen bei "Hate Crime"

Graz/Wien - Bei den Ermittlungen um "Hate Crime" im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graz sind nach Angaben von Behördensprecher Christian Kroschl vom Samstag bisher 17 Personen festgenommen worden. Bei 13 der in Österreich gefassten Verdächtigen sei die Einlieferung in die Justizanstalt angeordnet worden. Das Gericht werde im Laufe des Wochenendes über die Verhängung der Untersuchungshaft entscheiden.

