Flughafen Heathrow wieder vollständig in Betrieb

London - Der Londoner Flughafen Heathrow ist nach einem stundenlangen Stromausfall zurück im Vollbetrieb. "Die Flüge in Heathrow wurden wieder aufgenommen, und wir sind geöffnet und vollständig betriebsfähig", schrieb der Airport Samstagvormittag auf der Online-Plattform X. Alle Terminals und Parkplätze seien geöffnet. Zahlreiche Flieger hoben seit der Früh am geschäftigsten Flughafen Europas ab.

Türkische Opposition: 300.000 Demonstranten in Istanbul

Istanbul - An den neuen Protesten gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters und Oppositionspolitikers Ekrem Imamoglu haben sich nach Angaben seiner Partei allein in Istanbul hunderttausende Menschen beteiligt. Die Polizei ging hart mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vor, dabei wurden nach Angaben des türkischen Innenministeriums in mehreren Städten insgesamt 343 Menschen festgenommen.

Bisher 18 Festnahmen bei "Hate Crime"

Graz/Wien - Bei den Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graz um "Hate Crime" sind nach Polizeiangaben vom Samstag bisher 18 Personen festgenommen worden. Befragungen von Opfern hätten mittlerweile ergeben, dass auch Heterosexuelle unter ihnen seien, sagte ein Sprecher. Bei 13 der in Österreich gefassten Verdächtigen sei die Einlieferung in die Justizanstalt angeordnet worden, teilte Christian Kroschl von der Anklagebehörde in der Landeshauptstadt mit.

Immer weniger Asyl-Anträge von Syrern

Wien - Nach dem Machtwechsel in Damaskus und dem Stopp der Behandlung von syrischen Asyl-Anträgen ist die Zahl der entsprechenden Ansuchen in Österreich weiter im Sinkflug begriffen. Im Februar wurden 1.397 Anträge eingebracht, was ein Minus von 37 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 bedeutet. Überhaupt gab es letztmals 2020 so niedrige Werte.

Kleinbus bei Schladming über Böschung gestürzt: Ein Toter

Schladming/Steyr - Bei Schladming im Bezirk Liezen ist in der Nacht auf Samstag ein voll besetzter Kleinbus über eine Böschung gestürzt. Ein 31-jähriger Oberösterreicher kam dabei ums Leben, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark. Zwei Insassen (27 und 44) wurden schwer verletzt und ebenso wie sechs weitere in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zweijähriger in Wien aus Fenster im zweiten Stock gestürzt

Wien - Ein Zweijähriger ist am Freitag in Wien aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienhauses gestürzt. Der kleine Bub dürfte ganz großes Glück gehabt haben: Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Berufsrettung wurden keine offensichtlichen Verletzungen an dem Kind festgestellt. Ein Ultraschall habe zunächst auch keinen Hinweis auf innere Verletzungen gebracht, hieß es gegenüber der APA. Das Kind wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Seniorin in Niederösterreich von Bahn erfasst und getötet

Wiener Neudorf - In Wiener Neudorf in ihrem Heimatbezirk Mödling ist am Freitag eine 87-Jährige von einem Zug der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) erfasst und getötet worden. Die Seniorin hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit einem Fahrrad eine unbeschrankte Kreuzung überqueren wollen. Weil das Opfer ohne Ausweispapiere unterwegs war, erfolgte die Identifizierung erst durch eine Abgängigkeitsanzeige und entsprechende Ermittlungen.

Kämpfe im Osten Kongos weiten sich aus

Goma/Kampala - Die Kämpfe im Osten Kongos weiten sich aus. Ugandische Truppen lieferten sich in der Provinz Ituri am Samstag Gefechte mit der Rebellengruppe Codeco, teilte ein Sprecher der Gruppierung mit. Dies wurde auch von einem Vertreter örtlicher Behörden bestätigt. Damit wird neben Ruanda ein zweiter Nachbarstaat der Demokratischen Republik Kongo in dem seit Jahrzehnten instabilen und umkämpften Osten des Landes militärisch aktiv.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red