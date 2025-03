Europäer für Gaza-Waffenstillstand, Katz droht mit Annexion

London/Paris/Berlin - Deutschland, Frankreich und Großbritannien fordern in einer gemeinsamen Erklärung eine sofortige Rückkehr zu einem Waffenstillstand in Nahost. Israel griff unterdessen am Samstag erneut Ziele im südlichen Libanon an. Zuvor hatte das israelische Militär nach eigenen Angaben drei Raketen aus dem Libanon im Norden Israels abgefangen. Israels Verteidigungsminister droht der Hamas unterdessen mit der "Annexion" von Gebieten im Gazastreifen.

Bisher 18 Festnahmen bei "Hate Crime"

Graz/Wien - Bei den Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graz um "Hate Crime" sind nach Polizeiangaben vom Samstag bisher 18 Personen festgenommen worden. Befragungen von Opfern hätten mittlerweile ergeben, dass auch Heterosexuelle unter ihnen seien, sagte ein Sprecher. Bei 13 der in Österreich gefassten Verdächtigen sei die Einlieferung in die Justizanstalt angeordnet worden, teilte Christian Kroschl von der Anklagebehörde in der Landeshauptstadt mit.

Immer weniger Asyl-Anträge von Syrern

Wien - Nach dem Machtwechsel in Damaskus und dem Stopp der Behandlung von syrischen Asyl-Anträgen ist die Zahl der entsprechenden Ansuchen in Österreich weiter im Sinkflug begriffen. Im Februar wurden 1.397 Anträge eingebracht, was ein Minus von 37 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 bedeutet. Überhaupt gab es letztmals 2020 so niedrige Werte.

Kleinbus bei Schladming über Böschung gestürzt: Ein Toter

Schladming/Steyr - Bei Schladming im Bezirk Liezen ist in der Nacht auf Samstag ein voll besetzter Kleinbus über eine Böschung gestürzt. Ein 31-jähriger Oberösterreicher kam dabei ums Leben, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark. Zwei Insassen (27 und 44) wurden schwer verletzt und ebenso wie sechs weitere in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zweijähriger in Wien aus Fenster im zweiten Stock gestürzt

Wien - Ein Zweijähriger ist am Freitag in Wien aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienhauses gestürzt. Der kleine Bub dürfte ganz großes Glück gehabt haben: Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Berufsrettung wurden keine offensichtlichen Verletzungen an dem Kind festgestellt. Ein Ultraschall habe zunächst auch keinen Hinweis auf innere Verletzungen gebracht, hieß es gegenüber der APA. Das Kind wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Seniorin in Niederösterreich von Bahn erfasst und getötet

Wiener Neudorf - In Wiener Neudorf in ihrem Heimatbezirk Mödling ist am Freitag eine 87-Jährige von einem Zug der Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) erfasst und getötet worden. Die Seniorin hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit einem Fahrrad eine unbeschrankte Kreuzung überqueren wollen. Weil das Opfer ohne Ausweispapiere unterwegs war, erfolgte die Identifizierung erst durch eine Abgängigkeitsanzeige und entsprechende Ermittlungen.

Stundenlange Suche nach erschöpftem Tourengeher in Salzburg

Krimml - Stundenlang haben Bergretter aus Krimml im Salzburger Pinzgau in der Nacht auf Samstag einen 21-jährigen Skitourengeher gesucht. Der Deutsche hatte sich bei seiner späten Abfahrt von der Wildkarspitze in einen steilen und felsigen Graben verirrt. Nach mehreren Aufstiegsversuchen brach er erschöpft ab und setzte den Notruf ab. Erst nach mehreren Stunden entdeckten elf Bergretter den jungen Mann. Die aufwendige Rettung endete in den frühen Morgenstunden, berichtete die Polizei.

Berühmte spanische Stadt Avila unter Wasser

Avila - Die für ihre Festungsanlagen berühmte spanische Stadt Avila steht teilweise unter Wasser. In der rund hundert Kilometer vor der Hauptstadt Madrid gelegenen Stadt gelte Alarm- und Ausnahmezustand, erklärte am Samstag Bürgermeister Jes�s Manuel S�nchez Cabrera im Fernsehen. Auf ausgestrahlten Bildern war zu sehen, dass mehrere Stadtteile und auch landwirtschaftliche Flächen rings um die Stadt überschwemmt waren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red