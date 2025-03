Europäer für Gaza-Waffenstillstand, Katz droht mit Annexion

London/Paris/Berlin - Deutschland, Frankreich und Großbritannien fordern in einer gemeinsamen Erklärung eine sofortige Rückkehr zu einem Waffenstillstand in Nahost. Israel griff unterdessen am Samstag erneut Ziele im südlichen Libanon an. Zuvor hatte das israelische Militär nach eigenen Angaben drei Raketen aus dem Libanon im Norden Israels abgefangen. Israels Verteidigungsminister droht der Hamas unterdessen mit der "Annexion" von Gebieten im Gazastreifen.

"Der Alte"-Schauspieler Rolf Schimpf ist tot

München - Der deutsche Schauspieler Rolf Schimpf ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 100 Jahren, wie sein Biograf und guter Freund Detlef Vetten der Deutschen Presse-Agentur nach entsprechenden Medienberichten bestätigte. Schimpf wurde vor allem durch seine Rolle in der ZDF-Fernsehserie "Der Alte" bekannt, die er rund 20 Jahre lang verkörperte. Bis ins hohe Alter ging er als Hauptkommissar Leo Kress auf Verbrecherjagd in München, bis er 2007 Schluss machte.

Bluttat in OÖ: 44-Jährige von Tochter tot aufgefunden

Neukirchen an der Enknach/Wien - Ein Femizid ist offenbar Samstagfrüh in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) in Oberösterreich verübt worden. Eine 20-Jährige hatte ihre 44 Jahre alte Mutter tot in ihrem Haus aufgefunden. Der 35-jährige Ehemann der Frau befand sich mit Schnittwunden neben ihr. Wenig später wurde der Mann festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft Ried der APA mit. Er galt als dringend tatverdächtig. Der 35-Jährige soll nach der Tat versucht haben, Suizid zu begehen.

Papst wird am Sonntag aus Krankenhaus entlassen

Vatikanstadt - Papst Franziskus wird am Sonntag die römische Universitätsklinik "Agostino Gemelli", in der er sich seit 37 Tagen befindet, verlassen. Der klinische Zustand des Papstes sei stabil, er wird sich aber noch länger einer pharmakologischen Therapie im Gästehaus Santa Marta im Vatikan unterziehen müssen, so seine Ärzte am Samstag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Der Papst werde mindestens zwei Monate Ruhe brauchen.

Bisher 18 Festnahmen bei "Hate Crime"

Graz/Wien - Bei den Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graz um "Hate Crime" sind nach Polizeiangaben vom Samstag bisher 18 Personen festgenommen worden. Befragungen von Opfern hätten mittlerweile ergeben, dass auch Heterosexuelle unter ihnen seien, sagte ein Sprecher. Bei 13 der in Österreich gefassten Verdächtigen sei die Einlieferung in die Justizanstalt angeordnet worden, teilte Christian Kroschl von der Anklagebehörde in der Landeshauptstadt mit.

Meinl-Reisinger besorgt über LGBTQ-Rechte in Ungarn

Budapest/Wien - Nach dem Verbot der Regenbogen-Parade in Ungarn hat sich Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) in einem Gespräch mit ihrem ungarischen Amtskollegen P�ter Szijj�rt� besorgt gezeigt. "Gerade auch im Lichte der beunruhigenden steigenden Gewaltbereitschaft gegenüber Schwulen und Lesben habe ich ihm meine Sorge über die aktuelle Gesetzgebung in Ungarn hinsichtlich der Freiheit der LGBTIQ+ Community mitgeteilt", erklärte Meinl-Reisinger am Samstag auf der Onlineplattform X.

Venezuela akzeptiert wieder Abschiebeflüge aus den USA

Washington/Caracas - Im Streit mit den USA um die Abschiebung seiner Landsleute will Venezuela wieder Abschiebeflüge akzeptieren. Eine entsprechende Einigung sei mit Washington erzielt worden, teilte Chefunterhändler Jorge Rodr�guez am Samstag mit. Diese erfolgte eine Woche, nachdem die USA mehr als 200 mutmaßliche Mitglieder einer venezolanischen Drogenbande zur Inhaftierung nach El Salvador ausgeflogen hatten. US-Präsident Donald Trump bestritt unterdessen, diese selbst veranlasst zu haben.

Stundenlange Suche nach erschöpftem Tourengeher in Salzburg

Krimml - Stundenlang haben Bergretter aus Krimml im Salzburger Pinzgau in der Nacht auf Samstag einen 21-jährigen Skitourengeher gesucht. Der Deutsche hatte sich bei seiner späten Abfahrt von der Wildkarspitze in einen steilen und felsigen Graben verirrt. Nach mehreren Aufstiegsversuchen brach er erschöpft ab und setzte den Notruf ab. Erst nach mehreren Stunden entdeckten elf Bergretter den jungen Mann. Die aufwendige Rettung endete in den frühen Morgenstunden, berichtete die Polizei.

