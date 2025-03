Messenger-Überwachung soll demnächst kommen

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will die im Regierungsprogramm vereinbarte Messenger-Überwachung "rasch" umsetzen. Eine Verfassungsregelung ist dafür nicht unbedingt nötig, wie er im APA-Interview betont. Weiters in der ersten Regierungsphase prioritär sind für ihn der Stopp des Familiennachzugs und die Bekämpfung der Jugendkriminalität. Wo er die geforderten budgetären Einsparungen vornimmt, lässt Karner vorläufig offen.

284 steirische Gemeinden wählen ihre Vertreter

Graz - Am Sonntag werden in 284 steirischen Gemeinden die Gemeinderäte neu gewählt. Das ist in allen Kommunen außer der Landeshauptstadt Graz, wo im September 2026 gewählt wird. 805.173 Personen sind wahlberechtigt, davon 52.830 Bürger anderer EU-Staaten. Es werden insgesamt 5.062 Mandate vergeben. Bürgermeisterpartei Nummer eins ist bisher die ÖVP, sie hat 199 Ortschefs, die SPÖ 73, die anderen zwölf werden von Bürgerlisten gestellt.

Staatsanwaltschaft fordert Untersuchungshaft für İmamoğlu

Istanbul/Ankara - Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft für den festgenommenen Bürgermeister und Erdogan-Rivalen Ekrem İmamoğlu gefordert. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. İmamoğlu soll nun einem Richter vorgeführt werden. Dem CHP-Politiker werden in zwei getrennten Verfahren Vorwürfe im Zusammenhang mit Terrorismus und Korruption gemacht. Laut Anadolu wurde in beiden Fällen Untersuchungshaft gefordert.

Erneut Proteste in der Türkei

Istanbul - Nach der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu sind in der Türkei den vierten Abend in Folge Menschen zum Protest auf die Straße gegangen. In Istanbul, Ankara, Izmir und anderen Städten setzten sich am Samstagabend Demonstrationsmärsche in Gang, wie lokale Medien und Beobachter berichteten. Das Istanbuler Gouverneursamt hatte zuvor die Protestverbote für die Stadt verschärft und verlängert. Ab Sonntag gelten Zugangsbeschränkungen, teilte das Amt mit.

Papst wird am Sonntag aus Krankenhaus entlassen

Vatikanstadt - Papst Franziskus wird am Sonntag die römische Universitätsklinik "Agostino Gemelli", in der er sich seit 37 Tagen befindet, verlassen. Der klinische Zustand des Papstes sei stabil, er wird sich aber noch länger einer pharmakologischen Therapie im Gästehaus Santa Marta im Vatikan unterziehen müssen, so seine Ärzte am Samstag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Der Papst werde mindestens zwei Monate Ruhe brauchen.

Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf Kiew sind zwei Menschen getötet worden. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von einem massiven Angriff. In mehreren Stadtteilen seien Brände ausgebrochen, Rettungskräfte seien im Einsatz. Seit Samstagabend herrscht in der Region Luftalarm. Kurz vor neuen Sondierungen der Kriegsparteien über einen möglichen Weg zum Frieden verstärkt Moskau Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine. Auch Luftangriffe mit Gleitbomben wurden durchgeführt.

Zehntausende Israelis protestieren gegen Regierung

Tel Aviv - Zehntausende Menschen haben am Samstag in Tel Aviv und anderen Orten in Israel gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu protestiert. Sie erinnerten an die im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln und warfen Netanyahus Regierung vor, mit dem Wiederaufflammen der Kämpfe in dem Küstenstreifen die Geiseln massiv zu gefährden. Die Wut der Demonstranten entlud sich auch über die von der Regierung beschlossene Entlassung des Inlandsgeheimdienstchefs Ronen Bar.

