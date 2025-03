Steirische Gemeinderatswahlen bei trübem Wetter

Graz - Die Gemeinderatswahlen in 284 steirischen Kommunen sind Sonntagvormittag bei regnerischer Witterung angelaufen. Um 10.00 Uhr haben die ersten Wahllokale schon wieder ihre Pforten geschlossen - wie etwa im Landespflegezentrum in Mautern. Das letzte Wahllokal schließt um 14.30 Uhr. Danach wird sich zeigen, ob die FPÖ ihren Höhenflug von Nationalrats- und Landtagswahl fortsetzen kann. Derzeit stellen die Blauen keinen Bürgermeister in der Grünen Mark.

Türkisches Gericht verhängte U-Haft über Erdoğan-Rivalen

Istanbul/Ankara - Der inhaftierte Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu muss bis zu einer Verhandlung im Gefängnis bleiben. Wie türkische Rundfunksender am Sonntag berichteten, verwies das Gericht bei seiner Entscheidung auf laufende Korruptionsermittlungen. İmamoğlus Festnahme am Mittwoch hat die größten Straßenproteste in der Türkei seit mehr als zehn Jahren ausgelöst. Hunderte Menschen wurden festgenommen. İmamoğlu gilt als aussichtsreichster Konkurrent von Präsident Recep Tayyip Erdoğan.

Untersuchungen zu Flugchaos in London eingeleitet

London - Nach dem stundenlangen Stromausfall am Londoner Flughafen Heathrow werden Untersuchungen zu den Hintergründen des Vorfalls eingeleitet. Energieminister Ed Miliband ordnete an, dass der nationale Energienetzbetreiber Neso die Sache näher untersucht. Der von einem Brand in einem Umspannwerk ausgelöste Ausfall habe erhebliche Beeinträchtigungen für Tausende Menschen und viele Unternehmen verursacht, sagte der Minister.

Femizid im Innviertel: Mann stach offenbar aus Eifersucht zu

Braunau am Inn/Ried im Innkreis - Aus Eifersucht soll ein 35-jähriger Innviertler seine 44-jährige Ehefrau Samstagfrüh in einem kleinen Ort im Bezirk Braunau erstochen haben. Der Mann zeigte sich in der Einvernahme durch die Kriminalpolizei zur Bluttat geständig, teilte die Rieder Staatsanwaltschaft am Sonntag der APA mit. Im Wohnhaus des Ehepaares stellte man zwei blutverschmierte Messer sicher. Ob der Einheimische mit beiden Stichwaffen auf seine Frau losgegangen war, stand noch nicht fest.

Zur "Earth Hour" gingen weltweit die Lichter aus

Wien/Wellington - Rund um den Globus sind Samstagabend zur jeweiligen Ortszeit an zahlreichen Gebäuden für eine Stunde die Lichter ausgegangen. Im Rahmen der weltweiten "Earth Hour" - der Stunde für die Erde - versanken berühmte Sehenswürdigkeiten wie der Eiffelturm in Paris, die Christus-Erlöser-Statue in Rio de Janeiro, das Opernhaus in Sydney, der Tempel der Morgenröte in Bangkok und das Empire State Building in New York für 60 Minuten in Dunkelheit.

Drei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf Kiew sind am Sonntag drei Menschen getötet worden. Unter den Opfern sei ein fünfjähriges Kind, teilte der Militärverwalter Timur Tkatschenko mit. Dazu gebe es zehn Verletzte, darunter ein elf Monate altes Baby. Sowohl Bürgermeister Vitali Klitschko als auch Tkatschenko sprachen auf Telegram von zahlreichen Explosionen. Mehrere Hochhäuser seien getroffen worden, in den oberen Stockwerken der Wohn- und Bürogebäude seien Brände entflammt.

Noch keine U-Haft-Entscheidungen in Hass-Kriminalität-Fall

Graz/Wien - Im am Freitag in Graz bekannt gewordenen Fall von Hass-Kriminalität ("Hate Crime") haben die Ermittlungen am Sonntag angedauert. Entscheidungen über U-Haft für Verdächtige standen aus. Es hätten noch keine Pflichtverhöre stattgefunden, sagte Christian Kroschl von der Staatsanwaltschaft in der steirischen Landeshauptstadt am Vormittag zur APA. Polizeiangaben zufolge blieb es bei 18 Festnahmen und 26 Hausdurchsuchungen.

Rund 45 Menschen bei Angriff von Miliz im Sudan getötet

Khartum/El Fasher (Al-Fashir) - Im Westen des Sudan sind bei einem der RSF-Miliz zugeschriebenen Angriff nach Angaben sudanesischer Aktivisten mindestens 45 Zivilisten getötet worden. Eine Hilfsorganisation gab am Samstag eine "vorläufige Liste der Opfer des Massakers von Al-Malha" bekannt, für das sie die RSF verantwortlich machte. Mehr als 15 Menschen seien noch nicht identifiziert worden. Auch bei einem RSF-Artillerie-Angriff auf die Stadt Omdurman gab es Tote.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red