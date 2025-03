VP bleibt Bürgermeisterpartei bei steirischen Gemeindewahlen

Graz - Die Gemeinderatswahlen in 284 steirischen Kommunen sind geschlagen und nach Auszählung aller Stimmen stand fest: ÖVP und SPÖ mussten Verluste hinnehmen, die FPÖ legte von niedrigem Niveau ausgehend fast überall zu. Ein erster Platz für die Blauen blieb aber aus, die ÖVP lag wie bisher schon in den meisten Kommunen vorne und bleibt Bürgermeisterpartei in der Grünen Mark. Die ÖVP kam im Gesamtergebnis auf 43,7 Prozent (2020: 47,2), die SPÖ auf 27,8 Prozent (31,9).

Abgesetzter Bürgermeister Istanbuls Präsidentschaftskandidat

Istanbul/Ankara - Die türkische Oppositionspartei CHP hat den abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gewählt. Parteichef Özgür Özel erklärte vor Teilnehmern einer Demonstration in Istanbul am Abend, es hätten 1,6 Millionen der insgesamt 1,7 Millionen CHP-Mitglieder für den 53-Jährigen als Kandidat bei einer künftigen Präsidentschaftswahl gestimmt. Imamoglu gilt als aussichtsreicher Herausforderer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Kiew und Washington nehmen Gespräche in Riad auf

Washington - Vertreter der USA und der Ukraine haben am Sonntagnachmittag in der saudischen Hauptstadt Riad erste Gespräche der neuesten Verhandlungsrunde über ein mögliches Ende des Kriegs aufgenommen. "Wir haben das Treffen mit der amerikanischen Seite begonnen", schrieb der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow auf der Plattform X. "Wir setzen die Weisung des ukrainischen Präsidenten um, einen gerechten Frieden näher zu bringen und die Sicherheit zu stärken."

Iran stellt Bedingungen für Atom-Verhandlungen mit USA

Dubai/Washington - Der Iran zeigt sich bereit zu den von US-Präsident Donald Trump angebotenen Verhandlungen über sein Atomprogramm, stellt aber Bedingungen. Unterredungen seien unmöglich, solange die US-Regierung die Sanktionen gegen die Islamische Republik nicht lockere, machte Außenminister Abbas Araqchi am Sonntag deutlich. Unterdessen forderte der Sicherheitsberater Trumps, Mike Waltz, vom Iran die vollständige Aufgabe seines Atomprogramms.

Zwei Tote bei zwei Feiern in Bayern

Fürth - Bei einer großen Feier unter freiem Himmel im bayrischen Parsberg ist ein Mann getötet worden. Das bestätigte am Sonntagabend ein Polizeisprecher vor Ort. Zwei Männer seien auf dem Fest in Streit geraten. Dabei habe der eine plötzlich eine Waffe - nach Medienberichten ein Messer - gezückt und sein Gegenüber tödlich verletzt. Fast gleichzeitig wurde bei einer Hochzeitsfeier im mittelfränkischen Fürth ein Mann angeschossen, er erlag im Spital seinen Verletzungen.

Kanada wählt Ende April neues Parlament

Ottawa - Wirtschaftlich turbulente Zeiten, eine aggressive Zollpolitik und Annexions-Drohungen von US-Präsident Donald Trump - inmitten einer äußerst herausfordernden Periode in der Geschichte Kanadas hat Premier Mark Carney eine vorgezogene Parlamentswahl ausgerufen. Am 28. April tritt in dem zweitgrößten Flächenstaat der Welt Carney als Spitzenkandidat der Liberalen gegen den Konservativen Pierre Poilievre an.

