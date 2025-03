Buwog/Grasser - OGH entscheidet über Ersturteil

Wien - Der Oberste Gerichtshof (OGH) verkündet am Dienstag ab 10.00 Uhr seine Entscheidung in der Causa Buwog & Co. über die Nichtigkeitsbeschwerden und Berufungen von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und sechs weiteren nicht rechtskräftig Verurteilten. Der OGH entscheidet unter anderem, ob Grasser in Haft muss oder nicht. Aufgrund der Komplexität des Verfahrens erwarten Prozessbeobachter einen längeren Urteilsspruch.

USA und Russland mit gemeinsamer Erklärung zu Ukraine

Riad - Die USA und Russland haben sich bei Gesprächen über den Ukraine-Krieg in Saudi-Arabien auf eine gemeinsame Erklärung verständigt. Das Papier solle am Dienstag veröffentlicht werden, meldeten die staatlichen russischen Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti unter Berufung auf Quellen in der Delegation aus Moskau. Das Treffen in Riad habe etwa zwölf Stunden gedauert. Bei einem russischen Raketenangriff auf die Grenzstadt Sumy wurden indes mehr als 80 Menschen verletzt.

Spar-Bedarf für Regierung noch mal deutlich höher

Wien - Der Konsolidierungsbedarf beim Budget ist für die Regierung noch einmal dramatisch gestiegen. War man bisher davon ausgegangen, dass man gut 6,3 Milliarden Euro einsparen muss, um ein EU-Defizitverfahren zu vermeiden, hat sich die Summe nun fast verdoppelt. Wie Finanzminister Markus Marterbauer laut Parlamentskorrespondenz im Budgetausschuss ausführte, werde das Defizit trotz beschlossener Budgetsanierungsmaßnahmen zwischen 3,5 und 4 Prozent des BIP liegen.

Zwei Tourengeher bei Lawinenabgang in Tirol getötet

Sölden - Bei einem Lawinenabgang im Gemeindegebiet des Tiroler Wintersportorts Sölden (Bezirk Imst) sind Montagvormittag zwei einheimische Tourengeher tödlich verletzt worden. Die beiden Männer im Alter von 58 und 60 Jahren wurden von einem kleinen Schneebrett mitgerissen und stürzten zehn Meter in eine Randkluft des dortigen Gletschers ab. Sie konnten nur mehr tot geborgen werden, hieß es von der Alpinpolizei zur APA. Ein weiterer 62-Jähriger wurde verschüttet und verletzt.

Trump sieht Grönland-Besuch als Zeichen der Freundlichkeit

Nuuk/Washington - Der umstrittene Besuch der Frau von US-Vizepräsident J.D. Vance, Usha Vance, in Grönland erfolgt nach Angaben von Präsident Donald Trump auf Einladung. Nach einem Kabinettstreffen im Weißen Haus ließ er offen, wer sie eingeladen habe. Er wies die Frage eines Reporters zurück, ob der Besuch eine Provokation sei. Der Besuch sei ein Zeichen der Freundlichkeit, sagte Trump. Laut Grönlands Regierungschef M�te B. Egede wird es zu keinem Treffen kommen.

Proteste in der Türkei reißen nicht ab

Ankara/Istanbul/Berlin - In der Türkei sind den sechsten Abend in Folge Menschen in vielen Teilen der Türkei auf die Straße gegangen. In Istanbul zogen Tausende Studierende in einem Protestzug zum zentralen Kundgebungsort vor der Stadtverwaltung, wie lokale Medien berichteten. Auch in Ankara gingen erneut Tausende auf die Straße, wie auf Fernsehbildern zu sehen war, und riefen Slogans wie "Regierung, Rücktritt!".

Bauarbeiter in Wien von Kanaldeckel erschlagen

Wien - Der Arbeiter einer Baufirma ist Montagfrüh bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall in Wien-Liesing von einem Kanaldeckel erschlagen worden, berichtete die Polizei. Eine 77-jährige Autofahrerin dürfte den 52-Jährigen gegen 8.20 Uhr in der Karl-Krestan-Gasse übersehen haben. Sie fuhr gegen den Deckel, der gegen den Mann prallte und diesen tötete.

Meinl-Reisinger startet Bewerbung für Weltsicherheitsrat

New York/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Montag im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York Österreichs Kampagne für einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat für die Periode 2027/28 gestartet. Österreich werde ein Vertreter des Multilateralismus, des echten Dialogs und der Zusammenarbeit, der Rechtsstaatlichkeit und des Respekts für gemeinsamen Normen bleiben, "egal, wo auf der Welt", sagte sie in ihrer Rede vor dem UNO-Sicherheitsrat.

