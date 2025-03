Europäer lehnen Aufhebung von Russland-Sanktionen ab

Paris - Die europäischen Ukraine-Unterstützer haben sich in Paris für eine Beibehaltung und Verschärfung der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Die Sanktionen aufzuheben wäre "ein schwerer Fehler", sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag bei dem Treffen der "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer lehnten eine Aufhebung der Sanktionen ebenso ab.

Wifo/IHS erwarten drittes Rezessionsjahr in Österreich

Wien - Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS warnen vor einem verlorenen Jahrzehnt ohne Wachstum. Die längste Rezession seit 1945 hält in Österreich laut Prognose zumindest noch bis zur Jahresmitte an. Gebremst wird die heimische Wirtschaft durch schwache Industrie-Exporte, Konsumzurückhaltung, Sparpläne der neuen Regierung und US-Zölle. Wifo und IHS haben am Donnerstag ihre Konjunkturprognose für 2025 massiv gesenkt und erwarten nun ein drittes Rezessionsjahr.

Kürzungen für Radio Free Europe vorerst zurückgenommen

Washington/Prag - Die Zukunft des US-Auslandssenders Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) scheint vorerst gesichert. Die übergeordnete US-Behörde für globale Medien (USAGM) habe in einem Brief erklärt, dass sie die Aufkündigung der Finanzierungsvereinbarung für 2025 zurücknehme, teilte der Sender mit Sitz in Prag mit. RFE/RL-Präsident Stephen Capus sprach von einem "ermutigenden Zeichen", dass man den Betrieb werde fortsetzen können.

Erneut Hunderte bei Protesten in Gaza gegen Krieg und Hamas

Gaza - Im Gazastreifen haben Bewohnern zufolge wieder Hunderte Menschen gegen die Herrschaft der Hamas sowie den Krieg mit Israel demonstriert. Bei den Protesten, die den dritten Tag in Folge stattfinden, hätten Palästinenser einen Abzug der Terrororganisation gefordert, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur dpa. Kundgebungen gab es Bewohnern und palästinensischen Berichten zufolge an mehreren Orten in dem umkämpften Küstengebiet.

Fünf Verletzte nach Messerattacke in Amsterdam

Amsterdam - Bei einer Messerattacke im Zentrum von Amsterdam sind nach Polizeiangaben fünf Menschen verletzt worden, davon zwei schwer. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Auch er wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei hatte die Zahl der Opfer mehrfach korrigiert und zunächst von vier Schwerverletzten gesprochen. Über den genauen Hergang der Tat und ein Motiv konnte die Polizei noch nichts sagen. Auch über die Art der Verletzungen der Opfer gab es keine Angaben.

Putin will mehr Soldaten in die Arktis senden

Washington/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Stationierung weiterer Soldaten in der Arktis angekündigt. Er fordere die russische Regierung dazu auf, den Bau und die Renovierung von Garnisonsstädten in der Polarzone voranzutreiben, sagte der Kremlchef bei einem Arktisforum in Murmansk. "Ich möchte betonen, dass dies natürlich mit der Verstärkung unserer militärischen Komponente in der Region zusammenhängt, die Zahl der Soldaten hier wird wachsen."

US-Vizepräsident Vance und Frau besuchen Grönland

Nuuk - Inmitten des Streits um den von US-Präsident Donald Trump erhobenen Gebietsanspruch auf Grönland reist sein Stellvertreter J.D. Vance am Freitag gemeinsam mit seiner Ehefrau Usha auf die zu Dänemark gehörende Insel. Die Vances wollen dort die US-Militärbasis Pituffik Space Base besuchen und sich mit amerikanischen Soldaten treffen.

