Dänischer Außenminister verbittet sich Ton von J.D. Vance

Washington/Brüssel - "So redet man nicht mit engen Verbündeten". Der dänische Außenminister Lars L�kke Rasmussen hat US-Vizepräsident J.D. Vance am Samstag harsch zurechtgewiesen. Dänemark sei offen für Kritik, so Rasmussen. "Aber um ganz ehrlich zu sein: Wir schätzen den Ton, in dem das vorgetragen wird, überhaupt nicht." Vance hatte zuvor auf dem US-Stützpunkt Pituffik erklärt: "Unsere Botschaft an Dänemark ist einfach: Sie haben keine gute Arbeit für die Menschen in Grönland geleistet".

Mehr als 1.000 Tote nach Erdbeben in Myanmar bestätigt

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer nach dem Erdbeben in Myanmar ist auf mehr als 1.000 gestiegen. Die Militärführung des südostasiatischen Landes gab am Samstag im Staatsfernsehen zudem bekannt, dass die Zahl der Verletzten bei mehr als 2.370 liege. Am Freitag hatte die Erde in Südostasien heftig gebebt, schwere Zerstörungen waren die Folge.

Uhren werden eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt

Wien - In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird am letzten Wochenende im Oktober zurückgewechselt. Wie es mit der - an und für sich beschlossenen - Abschaffung der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist nach wie vor unklar. Der Ball liegt noch immer beim EU-Ministerrat, zuständig sind die Verkehrsminister.

Musks KI-Firma schluckt Online-Plattform X

San Francisco - Tech-Milliardär Elon Musk lässt die Online-Plattform X in seiner KI-Firma xAI aufgehen. Die überraschende Übernahme wurde per Aktiendeal besiegelt, wie Musk bekannt gab. Auch X gehörte zuvor mehrheitlich ihm. Da der Twitter-Nachfolger nun ein Teil von xAI wird, dürfte es rechtlich viel einfacher werden, zum Training der von xAI entwickelten Künstlichen Intelligenz mit dem Namen Grok alle Inhalte der Online-Plattform zu verwenden.

ÖVP kürt Stocker am Bundesparteitag zum Parteichef

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker lässt sich am Samstag offiziell zum Parteiobmann der ÖVP küren. Bisher war Stocker nur geschäftsführend im Amt, seitdem er im Jänner nach dem Rücktritt von Karl Nehammer kurzfristig die Parteiführung übernommen hatte. Bei dem ordentlichen Parteitag in Stockers Heimatgemeinde Wiener Neustadt werden rund 1.500 Parteianhänger erwartet - darunter die früheren Parteichefs und Alt-Kanzler Karl Nehammer, Sebastian Kurz und Wolfgang Schüssel.

250 Millionen für EuroMillionen-Gewinner in Österreich

Wien - Wieder geht ein Rekordgewinn bei den EuroMillionen an einen Glückspilz in Österreich: Wie die Österreichischen Lotterien in der Nacht auf Samstag mitteilten, holte sich ein Spielteilnehmer auf der Plattform win2day.at am Freitagabend mit 250 Millionen Euro den höchsten Gewinn, der je bei den EuroMillionen vergeben wurde. Von vier gespielten Tipps brachte der letzte den Millionengewinn. Auch der bisherige Rekord-Europot war 2023 in Österreich geknackt worden.

Hunderttausende bei Demos für und gegen Yoon in Südkorea

Seoul - Angesichts der ausstehenden Entscheidung von Südkoreas Verfassungsgericht über die Absetzung von Präsident Yoon Suk-yeol sind am Samstag hunderttausende seiner Anhänger und Gegner auf die Straße gegangen. Wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP berichtete, waren die Straßen im Zentrum der Hauptstadt Seoul voller Demonstrierender, die koreanische Flaggen schwenkten und mit Transparenten ihre Unterstützung für Yoon oder ihre Gegnerschaft bekundeten.

Messerattacke in Amsterdam: Mutmaßlicher Täter ist Ukrainer

Amsterdam - Der Mann, der am Donnerstag in Amsterdam mit einem Messer fünf Menschen verletzt hat, ist Ukrainer. Er sei 30 Jahre alt und komme aus dem Osten der Ukraine, teilte die Polizei in der niederländischen Hauptstadt mit. Doch sein Tatmotiv ist weiter unklar. Der Mann soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei hatte die Identität des Mannes zunächst nicht feststellen können, da er verschiedene Dokumente mit unterschiedlichen Namen bei sich hatte.

