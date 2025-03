Stocker mit 98,42 Prozent offiziell zum ÖVP-Chef gewählt

Wien/Wiener Neustadt - Knapp drei Monate nach der geschäftsführenden Übernahme des Parteivorsitzes ist Bundeskanzler Christian Stocker nun auch offiziell ÖVP-Chef. Bei einem ordentlichen Bundesparteitag der ÖVP am Samstag in seiner Heimatstadt Wiener Neustadt wurde Stocker mit 98,42 Prozent der Stimmen zum Bundesparteiobmann gewählt. Nach den turbulenten Monaten seit der Nationalratswahl bemühte sich die Volkspartei bei dem Parteitag, Geschlossenheit zu demonstrieren.

Über 1.600 Tote nach Erdbeben in Myanmar bestätigt

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer nach dem Erdbeben in Myanmar ist auf 1.644 gestiegen. In einer Erklärung der Junta vom Samstag war zudem von 3.408 Verletzten und 139 Vermissten die Rede. Myanmar war am Freitag von einem Erdbeben der Stärke 7,7 erschüttert worden. Das Rote Kreuz in Myanmar sprach von verheerenden Schäden. Es bestehe große Sorge, dass Dämme am Fluss Irrawaddy brechen könnten. Die Lage in Myanmar bleibt unübersichtlich.

Dänische Regierungschefin kündigt Besuch in Grönland an

Kopenhagen - Einen Tag nach dem Besuch von US-Vizepräsident JD Vance auf einem US-Militärstützpunkt in Grönland hat die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen eine Reise auf die Insel angekündigt. Sie werde sich von Mittwoch bis Freitag in Grönland aufhalten, um die "Einheit" zwischen Dänemark und dem arktischen Inselgebiet zu stärken, teilte ihr Büro am Samstag mit.

Uhren werden eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt

Wien - In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird am letzten Wochenende im Oktober zurückgewechselt. Wie es mit der - an und für sich beschlossenen - Abschaffung der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist nach wie vor unklar. Der Ball liegt noch immer beim EU-Ministerrat, zuständig sind die Verkehrsminister.

Hunderttausende bei Oppositionsprotesten in Istanbul

Istanbul - In der Türkei haben sich am Samstag zu den Protesten der Opposition in Istanbul gegen die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan hunderttausende Menschen versammelt. Die Menschen kamen auf der asiatischen Seite der Bosporus-Metropole zusammen, um nach der Inhaftierung des Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu für den Erhalt der Demokratie in der Türkei zu demonstrieren. Der Chef der größten Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, sprach von mehr als zwei Millionen Teilnehmern.

Hamas will während 50-tägiger Feuerpause Geiseln freilassen

Gaza - Die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen ist nach eigenen Angaben dazu bereit, fünf von ihr verschleppte Geiseln im Rahmen einer neuen 50-tägigen Waffenruhe freizulassen. Man habe einem entsprechenden Vorschlag Ägyptens zugestimmt, sagte Hamas-Chef Khalil al-Hayya am Samstag. Indes veröffentlichte die Hamas ein Video, in dem ein verschleppter Israeli zu sehen ist. Der verzweifelt wirkende junge Mann fleht darin, freigelassen zu werden.

Moskau wirft Kiew stärkere Angriffe auf Energieanlagen vor

Moskau - Die Ukraine hat nach Darstellung Russlands ihre Attacken auf Energieanlagen noch verstärkt - ungeachtet der dafür vereinbarten Feuerpause. Die Zahl entsprechender Angriffe in den Gebieten Kursk und Belgorod habe sich erhöht, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Nach Treffern auf Hochspannungsleitungen und Umspannwerke sei es zu Stromausfällen gekommen.

Bauernhof in Tirol gerät in Vollbrand - Stall zerstört

Westendorf - Ein Bauernhof in Westendorf im Tiroler Brixental (Bezirk Kitzbühel) ist Samstagnachmittag in Vollbrand geraten. Das Feuer dürfte laut Medienberichten im Bereich des Stalls ausgebrochen sein, dieser brannte völlig nieder. Auch das Wohngebäude wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen, der Dachstuhl nach bisherigen Informationen ebenfalls ein Raub der Flammen. Laut Polizei gab es keine Verletzten, die sechs Bewohner sowie rund 30 Kühe wurden gerettet.

