Naher Osten im Blick: ATX und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt ziehen am Freitag an. Die wichtigsten Börsen in Asien zeigten am Freitag unterschiedliche Tendenzen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag in Grün.

So eröffnete der SMI mit einem moderaten Plus und zeigt sich auch anschließend von seiner freundlichen Seite.

"Die Nervosität an den Finanzmärkten bleibt auch zum Ende der Woche spürbar. Vor allem der Nahost-Konflikt sorgt für Unruhe und eine erhöhte Risikoaversion", beschreiben die Experten der Helaba die derzeitige Marktlage.

Während der Krieg zwischen Israel und Iran in die zweite Woche geht, wollen sich die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien am Freitag bei einem Treffen mit ihrem iranischen Kollegen in Genf um Deeskalation bemühen. Ein Ziel ist es, den Iran zum Einlenken bei seinem Atomprogramm zu bewegen und von Kernwaffen fernzuhalten. Bei den Europäern dürfte die Hoffnung mitschwingen, US-Präsident Donald Trump davon abzubringen, dass die Vereinigten Staaten an der Seite Israels mit eigenen Angriffen in den Krieg gegen den Iran eingreifen.

Ebenfalls im Fokus steht am Freitag der große Verfallstag. An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "großen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Freitag zu.

So startete der DAX 0,61 Prozent fester bei 23.197,12 Punkten und bleibt auch im weiteren Handelsverlauf klar in der Gewinnzone.

Die Anleger schauen gespannt nach Genf. Dort wollen die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit ihrem Kollegen aus Teheran über das iranische Atomprogramm verhandeln. Vor dem Hintergrund eines möglichen Eingreifens der USA an der Seite Israels in den Krieg mit dem Iran ist es ein Ziel der europäischen Minister, den Iran zum Einlenken bei seinen Atomvorhaben zu bewegen.

Der unmittelbare Kriegseintritt der USA scheint derweil nicht mehr ganz so wahrscheinlich. Das Weiße Haus sieht immer noch "beträchtliche Chance" für Verhandlungen mit dem Iran. US-Präsident Donald Trump will laut seiner Sprecherin die Entwicklung abwarten und innerhalb der nächsten zwei Wochen über einen möglichen militärischen Schritt entscheiden.

Mit Trumps Ankündigung steige bei den Anlegern wieder die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Keiner wisse allerdings, ob sich der wankelmütige Präsident an diese selbst gesetzte Deadline halten. Berechenbar blieben damit weiterhin nur die Unberechenbarkeit und Krisen blieben offensichtlich derzeit der Normalzustand an der Börse, fuhr der Experte fort. Anleger nähmen einmal mehr sehr viel Unsicherheit mit ins Wochenende.

WALL STREET

Die US-Börsen legen am Donnerstag eine Feiertagspause ein.

Der Dow Jones verharrt somit auf seinem Schlussstand von Mittwoch. Da hatte er 0,10 Prozent auf 42.171,66 Punkte verloren. Der Techwerteindex NASDAQ Composite war am Mittwoch 0,13 Prozent höher bei 19.546,27 Zählern in den Feierabend gegangen.

In den USA wird am Donnerstag der Feiertag Juneteenth begangen, die US-Börsen bleiben aus diesem Grund geschlossen. Am Mittwoch hatte wie erwartet die US-Notenbank das Leitzinsband bei 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Mit Blick auf die Wachstumsprognose für das laufende Jahr zeigte sich die Fed etwas zurückhaltender. Die Unsicherheit über die weiteren Perspektiven habe nachgelassen, bleibe aber hoch, hieß es aus Washington.

ASIEN

Die wichtigstem Börsen Asiens fanden im Freitagshandel keine gemeinsame Richtung.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Verlust von 0,22 Prozent bei 38.403,23 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,07 Prozent auf 3.359,90 Zähler.

In Hongkong legte der Hang Seng um 1,26 Prozent auf 23.530,48 Einheiten zu.

US-Präsident Trump hat eine Entscheidung über die Beteiligung der USA am Krieg Israels gegen Iran um zwei Wochen verschoben. Das schürte Hoffnungen, dass sich die USA letztlich heraushalten werden. Für Zuversicht sorgte daneben, dass sich die europäischen Außenminister in Genf mit iranischen Vertretern treffen und diese zu einem raschen Dialog und einem Entgegenkommen bei den nuklearen Aktivitäten drängen werden.

