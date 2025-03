Such- und Bergungsarbeiten nach Erdbeben in Südostasien

Mandalay/Bangkok - Nach dem verheerenden Erdbeben von Myanmar setzen in Südostasien Rettungskräfte die Such- und Bergungsarbeiten fort. Die Zahl der bestätigten Toten in der thailändischen Hauptstadt Bangkok stieg auf 17. 83 Menschen würden noch vermisst, teilten die Behörden am Sonntag mit. Zudem wurden 32 Verletzte gemeldet. In Myanmar starben infolge des Erdbebens nach offiziellen Angaben mehr als 1.600 Menschen, die tatsächliche Opferzahl dürfte aber noch höher liegen.

Rebellen in Myanmar rufen nach Erdbeben Teil-Waffenruhe aus

Naypyidaw - Nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar haben gegen die Militärregierung des Landes kämpfende Rebellen eine zweiwöchige Teil-Waffenruhe verkündet. Die oppositionelle Nationale Einheitsregierung erklärte am Sonntag, die sogenannten Volksstreitkräfte (PDF) würden in den von dem Erdbeben betroffenen Gebieten keine offensiven Militäreinsätze ausführen. "Aktionen zur Verteidigung" seien aber ausgenommen. Berichten zufolge setzte die Junta ihre Angriffe gegen die Rebellen fort.

Domen Prevc fliegt zum Saisonabschluss Weltrekord - 254,5 m

Planica - Mit einem Knalleffekt ist am Sonntag in Planica die lange Saison der Skispringer und Skiflieger zu Ende gegangen: Domen Prevc segelte auf seiner Heimschanze überraschend auf 254,5 m hinunter und ist damit neuer Skiflug-Weltrekordler. Den bisherigen Rekord hatte Stefan Kraft seit 2017 mit 253,5 m gehalten. Den Tagessieg schnappt Prevc aber noch sein Landsmann Anze Lanisek weg. Die Österreicher blieben ohne Podestplatz, Gesamt-Weltcupsieger Daniel Tschofenig wurde Vierter.

Ukraine meldet viele Opfer nach Drohnenangriff auf Charkiw

Kiew (Kyjiw) - Nach Angaben lokaler Behörden und des ukrainischen Militärs haben russische Drohnen am späten Samstagabend in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw ein Militärkrankenhaus, ein Einkaufszentrum, Wohnblocks und andere Ziele angegriffen. Dabei seien zwei Menschen getötet und mindestens 30 verletzt worden, unter ihnen fünf Kinder, teilte Militärgouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram mit.

Die mitteleuropäische Sommerzeit hat begonnen

Wien - In der Nacht auf Sonntag hat die Sommerzeit (MESZ) begonnen. Auch in Österreich wurden pünktlich um 2.00 Uhr die Uhren auf 3.00 Uhr vorgestellt, die Nacht war um 60 Minuten kürzer. Auf Normalzeit (MEZ) wird am letzten Oktoberwochenende gewechselt. Wie es mit der - an und für sich beschlossenen - Abschaffung der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist nach wie vor unklar. Der Ball liegt noch immer beim EU-Ministerrat, zuständig sind die Verkehrsminister.

Stichwahl in größten Städten Vorarlbergs

Bregenz - In den sieben Vorarlberger Gemeinden mit Bürgermeister-Stichwahlen herrschte am Sonntagvormittag rege Betriebsamkeit. Bei freundlichem Frühlingswetter machten sich zahlreiche der 112.058 Wahlberechtigten auf den Weg in die Wahllokale, auch wenn die Wahlbeteiligung vorerst schwer abschätzbar war. In drei der sieben Kommunen wird um 12.00 Uhr Wahlschluss sein, in den anderen um 13.00 Uhr. Mit ersten Ergebnissen ist gegen 14.30 Uhr zu rechnen.

Wiener Jugendliche in Steiermark aus Bergnot gerettet

Turnau/Wien - Zwei junge Wiener sind am Samstagnachmittag im obersteirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag von Alpinpolizei, Feuerwehrleuten und Polizisten aus einer alpinen Notlage gerettet worden. Die beiden - 17 und 16 Jahre alt - konnten per Handy einen Notruf absetzen, dann brach die Verbindung ab. Rund 40 Einsatzkräfte machten sich auf den Weg, dazu wurde eine Handyortung eingeleitet. Die beiden wurden - durchnässt und unterkühlt - ins Tal gebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Bauernhof in Tirol geriet in Vollbrand - Stall zerstört

Westendorf - Ein Feuer hat bei einem Bauernhof in Westendorf im Tiroler Brixental (Bezirk Kitzbühel) am Samstagnachmittag großen Schaden angerichtet. Die Tenne wurde durch die Flammen zerstört, das angrenzende Wohnhaus stark beschädigt. Die Brandursachenermittlung laufe noch, hieß es am Sonntag von der Tiroler Polizei.

