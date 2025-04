Trump-Berater Elon Musk zieht sich laut Bericht bald zurück

Washington - Der Tech-Milliardär Elon Musk gibt einem Medienbericht zufolge sein Amt als einer der wichtigsten Berater von US-Präsident Donald Trump demnächst auf. Trump habe seinem innersten Beraterkreis mitgeteilt, dass Musk in den kommenden Wochen ausscheiden werde, berichtete das Magazin "Politico" am Mittwoch unter Berufung auf drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Musk ist zuständig für umstrittene Sparmaßnahmen und der Entlassung tausender Mitarbeiter der Bundesbehörden.

Bekenntnis zur Zusammenarbeit nach Budget-Gipfel

Wien - Spitzenvertreter von Bund, Ländern und Gemeinden haben nach einem Budgetgipfel am Mittwoch Geschlossenheit demonstriert und sich gemeinsam zu Einsparungen bekannt. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach nach dem Treffen von einem Stufenplan, um auch langfristig den Staatshaushalt in den Griff zu bekommen. Erstes Ziel sei es, das Defizit auf drei Prozent und damit das Maastricht-Ziel zu drücken. Langfristiges Ziel sei generell ein "schlanker Staat".

Israel will "große Gebiete" des Gazastreifens besetzen

Jerusalem - Israel will nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz seinen Militäreinsatz im Gazastreifen ausweiten und "große Gebiete" des Palästinenser-Gebiets besetzen. Ziel sei es, gegen "Terroristen" vorzugehen und "terroristische Infrastruktur" zu zerstören, erklärte Katz am Mittwoch. "Große Gebiete" des Gazastreifens sollten zu "israelischen Sicherheitszonen" werden. Bei israelischen Luftangriffen in Gaza wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 53 Menschen getötet.

Hamas-Geisel Tal Shoham erstmals in Österreich

Wien - 505 Tage lang ist der österreichisch-israelische Staatsbürger Tal Shoham im Gazastreifen Gefangener der Terrororganisation Hamas gewesen. Im weit verzweigten Tunnelsystem unter Gaza erlebte der 39-Jährige Folter, Schikanen und Entbehrungen, erzählte er im APA-Interview in Wien. Bei seinem ersten Österreich-Besuch trifft der Nachkomme einer Holocaust-Überlebenden am Donnerstag Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS).

Trump droht am "Tag der Befreiung" mit Zoll-Hammer

Washington - US-Präsident Donald Trump will heute die Details seiner angekündigten weitreichenden Strafzölle bekanntgeben. Sie könnten auch die Europäische Union schwer treffen und die Weltwirtschaft erschüttern. Auch wenn noch viele Details über die neuen Zölle offen sind, könnten diese unmittelbar wirksam werden. "Sie werden sofort in Kraft treten", sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt.

Weltweite Razzia gegen Kindesmissbrauchs-Netzwerk

München (Bayern)/Den Haag/Brüssel - Bei einer weltweiten Razzia gegen ein Netzwerk, das sich mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern beschäftigte, sind 79 Verdächtige festgenommen und knapp 1.400 mutmaßliche Täter identifiziert worden. Das teilte das Bundeskriminalamt (BK) am Mittwoch in Wien mit. Demnach gab es in Österreich elf Hausdurchsuchungen mit der Festnahme eines Verdächtigen, nicht zuletzt wegen dessen krimineller Vorgeschichte.

Le Pens Partei will am Sonntag in Paris demonstrieren

Paris/Straßburg - Nach dem Ausschluss der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen von Wahlen durch ein Gericht hat ihre Partei Rassemblement National (RN) zu einer Protestkundgebung für Sonntag in Paris aufgerufen. Die Politikerin will unterdessen das Urteil mit allen juristischen Mitteln anfechten, um 2027 bei der Präsidentenwahl kandidieren zu können.

China weitete Manöver vor Taiwan aus

Taipeh/Peking - China hat sein Militärmanöver vor Taiwan ausgeweitet. Am zweiten Tag seien im Ostchinesischen Meer Präzisionsschläge auf Hafen- und Energieanlagen sowie Blockaden geübt worden, teilte das Militär am Mittwoch mit. Die gewünschten Ergebnisse im Rahmen der Übung "Strait Thunder-2025A" seien erzielt worden, hieß es, ehe die Übung beendet wurde. China hatte sie am Dienstag gestartet. Bei der Ankündigung bezeichnete die Volksrepublik Taiwans Präsident Lai Ching Te als Parasit.

