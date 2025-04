Trump wirft China falsche "Panik"-Reaktion auf Zölle vor

Peking/Washington/Wien - Nach neuen US-Zöllen verhängt China ebenfalls weitere Aufschläge in Höhe von 34 Prozent auf Waren aus den USA, die ab dem 10. April greifen sollen. Zudem würden Exportkontrollen für sieben Seltene Erden eingeführt, erklärte das chinesische Handelsministerium am Freitag. US-Präsident Donald Trump warf China eine falsche "Panik"-Reaktion vor. Mit Vietnam will er verhandeln. Mit seiner Aufforderung an Fed-Chef Jerome Powell biss Trump aber vorerst auf Granit, es sei "zu früh".

Einschränkungen in Österreich wegen Maul- und Klauenseuche

Wien - Aufgrund der in den angrenzenden Ländern Slowakei und Ungarn grassierenden Maul- und Klauenseuche (MKS) hat Österreich am Freitag weitere Maßnahmen ergriffen. Neben abgesagten Rinderschauen in Niederösterreich und Salzburg wurden teilweise auch Streichelzoos vorsorglich gesperrt. Am Samstag werden vorläufig 24 Grenzübergänge geschlossen, teilte das Innenministerium mit. Zur Bekämpfung des Virus wurden Seuchenteppiche ausgelegt.

Zwölf Tote bei Angriff auf ukrainische Stadt Krywyj Rih

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Krywyj Rih sind am Freitag mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte Regionalgouverneur Serhij Lyssak auf Telegram mit. Demnach starben auch zwei Kinder bei dem Angriff auf ein Wohnviertel des Geburtsortes von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Mindestens 50 Menschen seien verletzt worden. Laut Lyssak gerieten Autos und Garagen in Brand. Mehrstöckige Wohnhäuser seien beschädigt worden.

NATO-Chef: Handelsstreit von Sicherheitsdebatte trennen

Brüssel/Washington - NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat sich dafür ausgesprochen, den Handelsstreit zwischen den USA und anderen NATO-Ländern nicht mit Themen wie Verteidigung und Sicherheit zu vermischen. "Ich denke, diese beiden Dinge sind wirklich getrennt", sagte Rutte am Freitag zum Abschluss des zweitägigen Treffens der NATO-Außenminister in Brüssel. US-Außenminister Marco Rubio forderte indes von Moskau eine baldige Entscheidung zu weiteren Ukraine-Waffenruhe-Verhandlungen.

Obama ruft US-Bürger zu Mut auf

Washington - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat nach Medienberichten dazu aufgerufen, sich gegen Einschüchterungsversuche der Regierung von Präsident Donald Trump zu stellen. Er betonte in der Rede vor Studenten laut CNN, dass er zum ersten Mal seit einer ganzen Weile öffentlich spreche. "Ich habe eine Weile zugeschaut." Die Zeitung "Daily Sentinel" schrieb, Obama habe die Bürger in den USA, Universitäten und die großen Anwaltsfirmen dazu aufgerufen, nicht den Mut zu verlieren.

Papst könnte sich am Sonntag wieder öffentlich zeigen

Vatikanstadt - Papst Franziskus erholt sich weiter von seiner Lungenerkrankung und dem damit verbundenen fünfwöchigen Aufenthalt im Krankenhaus. Die Ärzte stellten Verbesserungen bei der Atmung und Sprechfähigkeit des 88-Jährigen fest, wie der Vatikan am Freitag mitteilte. Das Kirchenoberhaupt könnte sich am Sonntag sogar öffentlich zeigen.

Tötungsdelikte an zwei Studentinnen schocken Italien

Rom/Wien - Tötungsdelikte an zwei Studentinnen innerhalb von nur wenigen Tagen, begangen mutmaßlich durch Studienkollegen, schocken Italien. Rund 2.000 Personen, darunter viele Jugendliche, beteiligten sich am Mittwochabend an einer Demonstration auf dem Platz vor der Universität La Sapienza in Rom, um gegen Frauenmorde zu protestieren. Sie riefen zu einer "Kulturrevolution" auf.

Tatverdächtiger nach Überfall auf Casino Bregenz gefasst

Bregenz - Nach einem Überfall auf das Casino Bregenz in der Nacht auf Freitag ist ein 39-jähriger Spanier in Deutschland als wahrscheinlicher Täter verhaftet worden. Ein Zeuge hatte den Mann beim Wegfahren vom Casino beobachtet und sich das Autokennzeichen gemerkt. So habe man nach umfangreichen Ermittlungen und in Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden den Mann ausgeforscht und am frühen Morgen an seiner Wohnadresse im Landkreis Augsburg festgenommen, so die Vorarlberger Polizei.

