Geändert am: 29.08.2025 07:14:12

Asiens Börsen uneins

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. Der heimische und der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Donnerstag kaum Ausschläge. Die US-Börsen präsentierten sich kraftlos.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich im Donnerstagshandel unentschlossen.

Der ATX legte kurz nach Handelsbeginn minimal zu und vergrößerte die Gewinne dann schnell, bevor er ins Minus fiel. Im weiteren Verlauf kehrte das heimische Börsenbarometer jedoch an die Nulllinie zurück, wo es den Handel mit einem Abschlag von lediglich 0,02 Prozent bei 4.652,04 Punkten beendete.

Aktuelle Geschäftszahlen des US-Halbleitergiganten NVIDIA lieferten den Märkten am Donnerstag kaum Impulse. Im KI-Boom schlägt NVIDIA Rekorde, würde aber gern Dutzende Milliarden Dollar mehr Geschäft in China machen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im Donnerstagshandel ohne klare Tendenz.

Der DAX eröffnete fester, gab die Gewinne dann im Verlauf des Vormittags ab und fiel gegen Mittag unter der Nulllinie. Im weiteren Verlauf waren jedoch auch die Verluste größtenteils wieder passé und der deutsche Leitindex bewegte sich in der Nähe der Nulllinie. Sein Schlussstand: 24.039,92 Punkten.

Die vergangenen drei Tage in Folge hatte der DAX jeweils moderat nachgegeben und war am Vortag kurzzeitig unter 24.000 Punkte gerutscht. Damit habe sich die Lage des Leitindex etwas verschlechtert, stellten die Experten der Landesbank Helaba fest. Auf kurze Sicht gelte es nun, nicht nachhaltig unter die runde Marke von 24.000 Zählern zu fallen. Arbeitsmarkt- und Preisdaten aus den USA sorgten im weiteren Verlauf nicht für Bewegung.

Aktuelle Geschäftszahlen des US-Halbleitergiganten NVIDIA lieferten kaum Impulse. Zwar wächst der Konzern trotz andauernder Probleme im China-Geschäft weiter rasant. Im Geschäft mit Technik für Rechenzentren verfehlte NVIDIA mit dem Umsatz die Markterwartungen jedoch knapp.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag gespalten.

Der Dow Jones begann die Sitzung marginal höher und tendierte auch weiterhin auf dem Niveau, sodass er schließlich 0,16 Prozent höher bei 45.636,90 Punkten schloss.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich im Verlauf nach oben und gewann bis zum Handelsende 0, Prozent auf 21.705,16 Einheiten.

Auch wenn die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA den Erwartungen nicht voll umfänglich gerecht wurden, präsentierten sich die Wall Street-Börsen behauptet. Das KI-Halbleiterflaggschiff verfehlte im wichtigen Geschäftsbereich Rechenzentren die Umsatz-Konsenserwartung ganz knapp, übertraf aber insgesamt mit bereinigtem Gewinn und dem Umsatz die Analystenschätzungen. Der Ausblick fiel ebenfalls höher als erwartet aus, allerdings heißt es dazu von NVIDIA auch, dass man für das laufende Quartal nicht von der Lieferung von H20-Chips nach China ausgehe.

Konjunkturseitig ist die Revision des US-BIP im zweiten Quartal mit annualisiert 3,3 Prozent etwas höher ausgefallen als mit 3,1 Prozent geschätzt. Zugleich fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten nah an den Prognosen aus. Sie dürften etwas mehr Aufmerksamkeit als üblich erfahren, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell jüngst das Schwergewicht auf Risiken am Arbeitsmarkt gelegt und damit die herrschende Zinssenkungsfantasie für die September-Sitzung der US-Notenbank befeuert hatte.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Freitag uneinheitlich.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,32 Prozent auf 42.693,37 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,16 Prozent höher bei 3.849,76 Zählern.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,63 Prozent auf 25.156,89 Einheiten.

In engen Spannen uneinheitlich zeigen sich am Freitag die Börsen in Asien und Australien. Die Märkte werden gestützt von den guten Vorgaben aus den USA. Dort wurde das BIP auf 3,3 Prozent im zweiten Quartal nach oben revidiert und die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung positiv aufgenommen. Im Fokus steht nun allerdings als wichtigster Indikator des Tages der PCE-Index am Nachmittag. Er gilt als bevorzugte Messlatte der US-Notenbank für die Inflation. Die Fed ist bei ihren Zinsentscheidungen derzeit hin- und hergerissen: "Der Fokus liegt weiterhin auf dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen erhöhter Inflation und einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt.", sagte Jim Baird, Chief Investment Officer bei Plante Moran Financial Advisors.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Börse aktuell - Live Ticker

