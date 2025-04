Ruhige Lage an wegen MKS geschlossenen Grenzübergängen

Eisenstadt/Ober-Grafendorf/Wien - Aufgrund des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche (MKS) in der Slowakei und in Ungarn sind mit Mitternacht 24 kleine Grenzübergänge im Burgenland und in Niederösterreich geschlossen worden. Die Lage war am Samstagvormittag ruhig, ergab eine APA-Anfrage, Staus wurden keine erwartet. Unterdessen wurden auch Jäger in Österreich aufgerufen, auf Symptome bei möglicherweise erkranktem Wild zu achten.

Trumps universelle Zehn-Prozent-Zölle in Kraft

Washington - Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten pauschalen Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Waren aus allen Ländern sind am Samstag in Kraft getreten. Trump hat kürzlich zusätzlich einen komplexen Mechanismus angekündigt, der noch höhere Zölle für Länder vorsieht, mit denen die USA nach Auffassung der US-Regierung ein besonders großes Handelsdefizit haben. Dieser wird ab 9. April gelten.

92,8 Prozent für Haimbuchner als FPÖ-Landesparteichef

Linz - Beim 36. ordentlichen Landesparteitag der FPÖ Oberösterreich im Linzer Design Center ist Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner am Samstag mit 92,8 Prozent der 501 Delegierten-Stimmen als Landesparteichef bestätigt worden. Der 46-Jährige, der seit 2010 diese Funktion innehat, versprach auf dem planmäßig letzten Parteitag vor der nächsten Wahl 2027 in Oberösterreich, "Historisches zu schaffen", ohne dezidiert auszusprechen, Landeshauptmann werden zu wollen.

Taucher bei Arbeiten in Wiener Kraftwerk gestorben

Wien - Ein Berufstaucher ist am Freitag bei Arbeiten in einem Wasserbecken des Kraftwerks Simmering in Wien ums Leben gekommen. Die Todesursache war noch völlig unklar, berichtete die Polizei. Ersten Erhebungen zufolge war jedenfalls während des Tauchgangs die Funkverbindung zu dem 32-Jährigen abgebrochen. Daraufhin wurde versucht, den Taucher über eine Sicherungsvorrichtung sowie mit einem zweiten Taucher aus dem Wasser zu holen. Der Mann konnte jedoch nur mehr tot geborgen werden.

Gelöster Reifen traf in Tirol Pkw und verletzte drei Männer

Völs - Ein von einem Anhänger gelöster Reifen hat am Freitag auf der Inntalautobahn (A12) bei Völs (Bez. Innsbruck-Land) ein Taxi getroffen und mehrere Insassen verletzt. Der Reifen durchschlug die Windschutzscheibe des Wagens und drang in den Pkw ein, so die Polizei. Dabei zogen sich der 57-jährige Taxifahrer und sein Beifahrer Verletzungen im Kopf- und Brustbereich zu. Ein weiterer Mitfahrer erlitt leichte Blessuren im Gesicht. Alle Taxi-Insassen wurden ins Spital gebracht.

Tunesische Behörden räumen illegale Flüchtlingscamps

Tunis - In Tunesien haben die Behörden mit der Evakuierung von unrechtmäßig errichteten Flüchtlingscamps begonnen. Tausende Menschen hätten die Zeltlager in der zentralen Küstenregion bei Jebeniana bereits verlassen, sagte der Sprecher der Nationalgarde, Houcem Eddine Jebali, am Freitagabend der Nachrichtenagentur AFP. Die Evakuierung der Lager laufe seit Donnerstag und werde in den kommenden Tagen fortgesetzt.

Mehrere 10.000 Euro Schaden bei Betrugsfällen in Kärnten

Klagenfurt - Gleich zwei Mal binnen weniger Stunden haben Telefonbetrüger am Freitag in Klagenfurt fette Beute gemacht. Die unbekannten Täter riefen betagte Menschen an und setzten einmal den Arzttrick und einmal den Unfalltrick ein. Der 84-jährige Mann und die 85-jährige Frau verloren jeweils mehrere 10.000 Euro, teilte die Polizei mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red