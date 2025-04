Mercosur-Pakt beschäftigt wieder Politik in Österreich

Wien - Neuerlich zeigt sich, wie umstritten das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen in Österreich ist. Nachdem es bei der größten Regierungspartei ÖVP einen Schwenk zu einem Ja geben könnte, kommt vom ÖVP-Bauernbund massiver Widerstand. Unter den Regierungsparteien waren die NEOS immer für Mercosur, die SPÖ stets kritisch. Die Freiheitlichen sagten am Samstag erneut deutlich "Nein".

Trumps universelle Zehn-Prozent-Zölle in Kraft

Washington - Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten pauschalen Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Waren aus allen Ländern sind am Samstag in Kraft getreten. Trump hat kürzlich zusätzlich einen komplexen Mechanismus angekündigt, der noch höhere Zölle für Länder vorsieht, mit denen die USA nach Auffassung der US-Regierung ein besonders großes Handelsdefizit haben. Dieser wird ab 9. April gelten.

Kalifornien verweigert Trumps Zölle

Los Angeles - Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat angekündigt, die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle umgehen zu wollen. "Kalifornien ist nicht Washington DC", sagte Newsom in einer am Freitag (Ortszeit) online veröffentlichen Videobotschaft. "Wir werden Trumps Zollkrieg nicht tatenlos zusehen", fügte er an. Kalifornien ist mit 40 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Staat der USA und erwirtschaftet 14 Prozent des Gesamt-Bruttoinlandsproduktes (BIP).

Ruhige Lage an wegen MKS geschlossenen Grenzübergängen

Eisenstadt/Ober-Grafendorf/Wien - Aufgrund des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche (MKS) in der Slowakei und in Ungarn sind mit Mitternacht 24 kleine Grenzübergänge im Burgenland und in Niederösterreich geschlossen worden. Die Lage war am Samstagvormittag ruhig, ergab eine APA-Anfrage, Staus wurden keine erwartet. Unterdessen wurden auch Jäger in Österreich aufgerufen, auf Symptome bei möglicherweise erkranktem Wild zu achten.

92,8 Prozent für Haimbuchner als FPÖ-Landesparteichef

Linz - Beim 36. ordentlichen Landesparteitag der FPÖ Oberösterreich im Linzer Design Center ist Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner am Samstag mit 92,8 Prozent der 501 Delegierten-Stimmen als Landesparteichef bestätigt worden. Der 46-Jährige, der seit 2010 diese Funktion innehat, versprach auf dem planmäßig letzten Parteitag vor der nächsten Wahl 2027 in Oberösterreich, "Historisches zu schaffen", ohne dezidiert auszusprechen, Landeshauptmann werden zu wollen.

Proteste in Südkorea gegen Absetzung von Präsident Yoon

Seoul - In Südkorea sind tausende Menschen gegen die Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk-yeol auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Seoul trotzten die Anhänger Yoons am Samstag dem Regen und skandierten "Die Amtsenthebung ist ungültig" oder "Annulliert die vorgezogene Wahl". Am Freitag hatte das Verfassungsgericht die Absetzung Yoons bestätigt. Damit muss innerhalb von 60 Tagen eine Präsidentschaftswahl abgehalten werden.

Literaturhaus Vorarlberg feierlich eröffnet

Hohenems - Als letztes der Bundesländer hat nun auch Vorarlberg ein eigenes Literaturhaus. Es wurde am Samstag in der frisch renovierten, denkmalgeschützten Villa Iwan und Franziska Rosenthal in Hohenems feierlich eröffnet. Gedacht als partizipative Plattform und "Ort für alle" wurde das Haus für die Bevölkerung zur Entdeckung freigegeben. Geboten wird ein buntes Programm, abseits ausgetretener Pfade und "Wasserglas-Lesungen".

Tunesische Behörden räumen illegale Flüchtlingscamps

Tunis - In Tunesien haben die Behörden mit der Evakuierung von unrechtmäßig errichteten Flüchtlingscamps begonnen. Tausende Menschen hätten die Zeltlager in der zentralen Küstenregion bei Jebeniana bereits verlassen, sagte der Sprecher der Nationalgarde, Houcem Eddine Jebali, am Freitagabend der Nachrichtenagentur AFP. Die Evakuierung der Lager laufe seit Donnerstag und werde in den kommenden Tagen fortgesetzt.

