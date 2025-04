Ruhige Lage an wegen MKS geschlossenen Grenzübergängen

Eisenstadt/Ober-Grafendorf/Wien - Aufgrund des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche (MKS) in der Slowakei und in Ungarn sind mit Mitternacht 24 kleine Grenzübergänge im Burgenland und in Niederösterreich geschlossen worden. Die Lage war am Samstagvormittag ruhig, ergab eine APA-Anfrage, Staus wurden keine erwartet. Unterdessen wurden auch Jäger in Österreich aufgerufen, auf Symptome bei möglicherweise erkranktem Wild zu achten.

Anti-Trump-Demonstrationen in den USA und Europa

Washington - In zahlreichen Städten in den USA haben Demonstranten gegen Präsident Donald Trump und seine Politik protestiert. In der US-Hauptstadt Washington zogen am Samstag Tausende Demonstranten unter dem Motto "Finger weg!" zur nahe des Weißen Hauses gelegenen Parkanlage National Mall, um ihren Unmut über den Republikaner und dessen Berater Elon Musk kundzutun. Ein loses Bündnis linker Gruppierungen hatte in mehr als tausend US-Städten zu Protesten gegen Trump aufgerufen.

Anhänger von Le Pen demonstrieren in Frankreich

Paris - Rund eine Woche nach der Verurteilung von Marine Le Pen wollen ihre Anhänger am Sonntag in Paris und anderen Städten Frankreichs protestieren. Zu den Demonstrationen hat ihre Partei Rassemblement National (RN) aufgerufen. Le Pen war am Montag wegen der Veruntreuung von EU-Geldern zu vier Jahren Haft, davon zwei auf Bewährung und zwei in Form einer elektronischen Fußfessel, sowie einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro verurteilt worden.

Selenskyj: Schweigen ermuntert Kreml zu weiteren Attacken

Kiew (Kyjiw) - Nach dem folgenschweren russischen Angriff auf seine Geburtsstadt Krywyj Rih hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Welt davor gewarnt, zu schweigen. "Dieser Angriff ist einer der dunkelsten Momente für Krywyj Rih", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft zu dem Raketenangriff, bei dem 18 Menschen, unter ihnen neun Kinder, ums Leben gekommen waren. Die weltweiten Reaktionen zeigten, dass sich viele klar "gegen den russischen Terror" stellten.

Musk für Freihandelszone zwischen Nordamerika und Europa

EU-weit/Brüssel - Kurz nach der Verhängung weltweiter Zölle durch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat sich Elon Musk für die Schaffung einer Freihandelszone zwischen Nordamerika und Europa ausgesprochen. Aus seiner Sicht sollten die USA und Europa idealerweise zu einer "Null-Zoll-Situation übergehen, um so eine Freihandelszone zwischen Europa und Nordamerika zu schaffen", sagte Musk am Samstag bei einer Videoschaltung beim Parteitag der italienischen Regierungspartei Lega.

Jaguar Land Rover setzt Exporte in die USA vorerst aus

Coventry/Taipeh - Der britische Autobauer Jaguar Land Rover will angesichts der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle seine Lieferungen in die USA vorübergehend aussetzen. Im April gebe es eine Lieferpause, bestätigte ein Unternehmenssprecher britische Medienberichte. "Die USA sind ein wichtiger Markt für die Luxusmarken von JLR", hieß es in der Stellungnahme. Auch Taiwans Präsident Lai Ching-te beriet sich mit Technologiefirmen über die Auswirkungen der Zölle.

Netanyahu am Montag zu Besuch bei Trump im Weißen Haus

Washington/Teheran - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wird am Montag zu einem Besuch in Washington erwartet. Netanyahu werde im Weißen Haus empfangen, kündigte ein US-Regierungsvertreter am Samstag an. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, dass er einen Besuch seines Verbündeten "in nicht allzu ferner Zukunft" erwarte.

