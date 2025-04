Regierung berät über Messenger-Überwachung

Wien - Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats trifft sich die neue Bundesregierung ab Dienstag zu einer Klausur. Die Themen der zweitägigen Beratungen im Bundeskanzleramt wurden im Vorfeld großteils unter Verschluss gehalten. Bekannt ist einzig, dass man die im Regierungsprogramm vereinbarte Messenger-Überwachung zumindest ein Stück weiter bringen will. Ob man sich bereits auf einen gemeinsamen Gesetzesbeschluss verständigen kann, galt bis zuletzt als offen.

Netanyahu kündigt Abbau von Handelshemmnissen mit den USA an

Washington - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat angekündigt, dass Israel Zölle und Handelshemmnisse gegenüber den USA abbauen werde. "Wir beabsichtigen, dies sehr schnell zu tun", sagte Netanyahu bei einem Empfang im Weißen Haus. Er sprach auch von einem Abbau des Handelsdefizits gegenüber den Vereinigten Staaten. Über die Abschaffung der Zölle habe er bereits mit US-Handelsminister Howard Lutnick gesprochen.

Trump droht mit weiterer Erhöhung der Zölle gegen China

Washington/Peking - US-Präsident Donald Trump droht trotz einer weltweiten Talfahrt der Börsen mit einer weiteren Erhöhung der Zölle gegen China um noch einmal 50 Prozent. Er gebe Peking bis Dienstag Zeit, die Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent wieder zurückzunehmen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Sonst würden seine neuen Zölle am Mittwoch in Kraft treten.

Volksbegehren gegen Volksbegehren deutlich gescheitert

Wien - Nur eines von drei aktuellen Volksbegehren hat die Hürde von 100.000 Unterschriften für eine Behandlung im Nationalrat übersprungen. 119.368 Unterstützerinnen und Unterstützer zählt jenes gegen die ORF-Haushaltsabgabe. Gescheitert sind hingegen ein eher ungewöhnliches Volksbegehren, das sich für ein Bereicherungsverbot für Volksbegehren-Initiatoren einsetzte, sowie ein "Autovolksbegehren".

Kairoer Gipfel für Kontrolle der Autonomiebehörde über Gaza

Kairo - Bei einem Gipfeltreffen in Kairo haben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, sein ägyptischer Kollege Abdel Fattah al-Sisi und der jordanische König Abdullah II. eine Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde über den Gazastreifen gefordert. Die im Westjordanland ansässige Behörde müsse "gestärkt" werden und "in allen Palästinensergebieten" regieren, hieß es am Montag in einer gemeinsamen Erklärung der drei Staatschefs.

Kiew bestätigt Aktivitäten in russischer Region Belgorod

Kiew (Kyjiw)/New York - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigt erstmals Aktivitäten ukrainischer Truppen in der russischen Region Belgorod. In seiner abendlichen Videoansprache sagte Selenskyj, der ukrainische Oberbefehlshaber habe einen Bericht "über die Frontlinie, unsere Präsenz in der Region Kursk und unsere Präsenz in der Region Belgorod" vorgelegt. Die Ukraine setze ihre "aktiven Operationen in den Grenzgebieten des Feindes fort".

Skifahrer prallte in Tirol gegen Schneekanone - tot

Sölden - Ein 20-jähriger Skifahrer ist Montagmittag in Sölden am Rettenbachferner (Bezirk Imst) gegen eine Schneekanone geprallt und dabei getötet worden. Der Niederländer hatte laut Polizei die Kontrolle über seine Skier verloren und war über den Pistenrand hinausgeraten. Dort stieß er mit dem gepolsterten Beschneiungsgerät zusammen, das sieben Meter außerhalb der Piste positioniert war. Der junge Mann blieb nach dem Unfall regungslos liegen.

König Charles und Camilla zu Besuch in Italien eingetroffen

Rom - Kurz nach einer mehrtägigen Pause wegen Nebenwirkungen seiner Krebstherapie ist der britische König Charles III. am Montag zu einem viertägigen Italien-Besuch in Rom gelandet. Das Flugzeug, das von zwei F-35-Kampfflugzeugen der italienischen Luftwaffe eskortiert wurde, landete um 17.14 Uhr auf dem Flughafen Ciampino. Das Königspaar wurde vom britischen Außenminister David Lammy empfangen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red