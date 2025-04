Gewessler will Kogler nachfolgen

Wien - Ex-Klimaschutzministerin Leonore Gewessler bewirbt sich um die Nachfolge von Werner Kogler als Parteichefin der Grünen. "Ich mach's. Ich kandidiere als Bundessprecherin der Grünen", sagte sie in einer am Mittwoch verbreiteten Videobotschaft. Gewessler gilt schon länger als Favoritin für den Posten, über den die Partei am 29. Juni abstimmen wird. Am Mittwoch versicherte ihr Kogler seine Unterstützung, ebenso wie die potenziellen Konkurrenten Alma Zadić und Stefan Kaineder.

Regierung schließt Klausur ab

Wien - Die Regierung schließt am Mittwoch ihre Klausur im Bundeskanzleramt mit Arbeitsmarkt-Themen ab. Input holt man sich dabei von den AMS-Vorständen Petra Draxl und Johannes Kopf. Schon am Dienstag hatte man den Ökonomen Harald Oberhofer beigezogen. Beschlüsse der zweitägigen Veranstaltung wird man im abschließenden Ministerrat dann auch noch offiziell absegnen.

Zweite Stufe von Trumps Zollpaket in Kraft

Washington - Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten länderspezifischen Sonderzölle sind in Kraft. Seit Mitternacht amerikanischer Zeit (6.01 Uhr MESZ) gelten für zahlreiche Länder deutlich höhere Abgaben - vor allem für jene, mit denen die USA nach Regierungsangaben ein besonders hohes Handelsdefizit haben. Für die gesamte Europäische Union gelten 20 Prozent. China trifft es mit insgesamt 104 Prozent Sonderzöllen besonders hart.

Urteilstag im Kellermayr-Prozess

Wels - Der Prozess um die Drohungen gegen die oberösterreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr ist am Mittwoch ins Finale gegangen. Ein 61-jähriger Deutscher soll Kellermayr u.a. angedroht haben, sie wegen ihrer Äußerungen zu Corona vor ein "Volkstribunal" zu stellen. Die Ärztin beging im Sommer 2022 Suizid. Im Wesentlichen standen im Lauf des Tages nur mehr die Verlesung und Schlussplädoyers am Programm. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet.

Mehr Tote nach Dacheinsturz in Dominikanischer Republik

Santo Domingo - Die Zahl der Toten beim Einsturz des Dachs einer Diskothek in der Dominikanischen Republik ist jüngsten Angaben zufolge auf mindestens 98 Menschen gestiegen. Dies gab Rettungsdienstleiter Juan Manuel M�ndez am frühen Mittwochmorgen bekannt. Mehr als 150 weitere Menschen wurden demnach bei dem Unglück in der Hauptstadt Santo Domingo in der Nacht auf Dienstag verletzt. Rettungskräfte suchten in den Trümmern weiterhin nach Dutzenden Vermissten.

20 Tote nach Brand in Pflegeheim in Nordchina

Peking - Mindestens 20 Menschen sind bei einem Brand in einem Pflegeheim in Nordchina ums Leben bekommen. Das Feuer brach am Dienstagabend (Ortszeit) in einem Altersheim nahe der Stadt Chengde - etwa 220 Kilometer nordöstlich von Chinas Hauptstadt Peking - in der Provinz Hebei aus, wie chinesische Staatsmedien unter Berufung auf die Behörden berichteten.

Einigung bei Koalitionsgesprächen in Deutschland erwartet

Berlin - Fast vier Wochen nach Beginn der Koalitionsverhandlungen in Deutschland stehen Union und SPD offenbar kurz vor deren Abschluss. Es werde mit einer Einigung bis Mittag gerechnet, hieß es von Unterhändlern. Um 9.30 Uhr setze die Spitzenrunde die in der Nacht unterbrochenen Beratungen fort. Sowohl Union als auch SPD luden für den Nachmittag und Abend bereits zu Gremien- und Fraktionssitzungen ein. Eine gemeinsame Pressekonferenz der Parteichefs sei für den Nachmittag anvisiert.

Großaufgriff von Kokain in Wien: Rund 80 Kilo beschlagnahmt

Wien/Bruck a.d. Leitha - 78 Kilogramm Kokain, verpackt in drei Sporttaschen, haben Ermittler des Bundeskriminalamts (BK) kürzlich in Wien-Simmering aus dem Verkehr gezogen. Ein Verdächtiger, der die Drogen mit einem Fahrzeug transportiert hatte, wurde am Steuer geschnappt und festgenommen. Es handle sich um einen bedeutsamen Schlag gegen den illegalen Suchtmittelhandel und "eine der größten Kokain-Sicherstellungen in Wien der vergangenen Jahre", hieß es am Mittwoch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red