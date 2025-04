US-Zölle - Trump kündigt Zollpause für viele Länder an

Brüssel/Peking/Washington - Im Streit über neue Zölle der USA macht US-Präsident Donald Trump bei den meisten Ländern nun doch einen Rückzieher, während der Schlagabtausch mit China in eine neue Runde geht. Trump erklärte am Mittwoch, er habe eine 90-tägige Pause angeordnet und den Satz der neuen Zölle deutlich gesenkt. Einzelheiten waren zunächst unklar. Zuvor hatte Trump eine Zollpause wiederholt ausgeschlossen.

Kein Zuverdienst mehr beim Arbeitslosengeld

Wien - Die Möglichkeit zum Zuverdienst beim Arbeitslosengeld fällt. Das teilte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Regierungsklausur am Mittwoch mit. Für ältere Arbeitnehmer gibt es noch die Möglichkeit, sechs Monate lang dazu zu verdienen. Zudem sind Langzeitarbeitslose ausgenommen. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) bewarb indes Qualifizierungsmaßnahmen, unter anderem in der Pflege.

Toter bei Absturz von Kleinflugzeug in Niederösterreich

St. Pölten - Auf dem Flugplatz Völtendorf nahe St. Pölten ist am Mittwoch ein Kleinflugzeug abgestürzt. Polizeisprecher Stefan Loidl zufolge kam dabei der 76-jährige Pilot der zweisitzigen Maschine ums Leben. Der Mann aus der Landeshauptstadt war der einzige Insasse des Luftfahrzeugs mit österreichischer Kennung. Das Flugzeug sei im Bereich einer Baumgruppe eingeschlagen und in Brand geraten, sagte Feuerwehrsprecher Klaus Stebal. Ein Großaufgebot an Helfern stand im Einsatz.

Frühjahrs-KV- Zweite Runde in der Elektroindustrie beendet

Wien - Die zweite Runde der Kollektivvertragsverhandlungen ist für die Chemie- sowie für die Elektroindustrie am Mittwoch ohne Einigung zu Ende gegangen. Beide jeweils zuständigen Fachverbände sprachen von konstruktiven Gesprächen, konkrete Lohn- und Gehaltsforderungen bzw. - angebote wurden nicht bekanntgegeben. Die Verhandlungen gehen am 23. April für die Chemische Industrie und am 30. April für die Elektroindustrie weiter.

Zwei Jahre auf Bewährung für Wiener Ex-IS-Anhängerin

Wien - Die am 1. März mit ihrem siebenjährigen Sohn aus Syrien heimgeholte Ex-IS-Anhängerin Evelyn T. ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation verurteilt worden. Ein Schöffensenat verhängte über die 26-Jährige eine zweijährige Freiheitsstrafe, die ihr unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen wurde. Die Frau, die seit 1. März in U-Haft gesessen war, wurde nach der Verhandlung auf freien Fuß gesetzt.

Über 120 Tote nach Einsturz von Disco-Dach in Santo Domingo

Santo Domingo - Der Einsturz des Daches einer beliebten Diskothek in der Dominikanischen Republik hat mindestens 124 Menschen das Leben gekostet. Das sei die Zahl der Menschen, die tot geborgen wurden, teilte der Leiter des Katastrophenschutzes, Juan Manuel M�ndez, am Mittwoch (Ortszeit) mit. 155 weitere wurden verletzt, hatte zuvor der Katastrophenschutz des karibischen Urlaubslandes informiert. Was zu dem Unglück in dem Club in der Hauptstadt Santo Domingo führte, ist weiter unklar.

