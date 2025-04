US-Zölle - EU will Gegenzölle 90 Tage aussetzen

Brüssel/Washington - Die EU hat am Donnerstag auf die 90-tägige Aussetzung der pauschalen 20-Prozent-Zölle der USA mit einer ebenfalls 90-tägigen Aussetzung ihrer erst am Mittwoch beschlossenen Zölle reagiert. Diese waren eine Antwort auf die US-Sonderzölle von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium gewesen, die weiter gelten. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erklärte die Aussetzung in einem Statement. Die EU will nun nach Angaben der EU-Kommission mit den USA verhandeln.

"Koalition der Willigen" hält Pläne für Ukraine geheim

Brüssel - Die "Koalition der Willigen" will ihre konkreten Planungen für eine Unterstützung der Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand mit Russland bis auf weiteres geheim halten. Die Pläne zu enthüllen und sie öffentlich zu diskutieren, würde nur den russischen Präsidenten Wladimir Putin schlauer machen, sagte der britische Verteidigungsminister John Healey am Abend im NATO-Hauptquartier in Brüssel.

Ukraine-Kontaktgruppe berät zu weiteren Militärhilfen

Brüssel - Die Verteidigungsminister aus Deutschland und zahlreichen anderen Staaten wollen an diesem Freitag in Brüssel weitere Militärhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine koordinieren. Zu dem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe wird auch der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow erwartet. Er soll über die Lage an der Front informieren und sagen, welche Verteidigungsgüter seine Streitkräfte derzeit am dringendsten benötigen.

221 Tote nach Disco-Unglück in Dominikanischer Republik

Santo Domingo - Nach dem Einsturz des Dachs eines Nachtclubs in der Dominikanischen Republik ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 220 gestiegen, und es gibt praktisch keine Hoffnung mehr auf Überlebende. Bisher seien 221 Tote gezählt worden, sagte Rettungsdienstchef Juan Manuel M�ndez am Donnerstag. 189 Menschen wurden lebend aus den Trümmern geborgen. Zuvor hatten die Rettungskräfte erklärt, die Suche nach weiteren Überlebenden sei mittlerweile aussichtslos und daher eingestellt worden.

Oberstes Gericht in Spanien lehnt Amnestie für Puigdemont ab

Madrid - Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont, der in Spanien seit 2017 per Haftbefehl gesucht wird, kann in Bezug auf den Vorwurf der Veruntreuung öffentlicher Gelder weiterhin nicht von der Amnestieregelung für katalanische Unabhängigkeitsaktivisten profitieren. Das entschied das Oberste Gericht Spaniens am Donnerstag in einem Berufungsverfahren.

Autozulieferer Hella baut im Burgenland 225 Jobs ab

Großpetersdorf - Die Hella Fahrzeugteile Austria GmbH baut am Standort Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) rund 225 Stellen ab. Aufgrund des gestiegenen Wettbewerbs- und Kostendrucks seien strukturelle Anpassungen nötig, hielt das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung fest. Die Montagetätigkeiten verlassen deshalb Großpetersdorf und werden bis zum zweiten Halbjahr 2027 sukzessive im internationalen Netzwerk des Mutterunternehmens Forvia Hella verlagert.

Charles und Camilla schließen Italien-Besuch ab

Vatikanstadt - Am Ende ihres viertägigen Italien-Besuchs haben der britische König Charles III. und Königin Camilla die norditalienische Stadt Ravenna besichtigt. Die Royals wurden von Menschenmassen begrüßt und schüttelten vielen Schaulustigen die Hand. In der Hafenstadt an der Adria besichtigten Charles und Camilla das Grab des italienischen Dichters Dante Alighieri (1265-1321). Dante, Autor des Werks "Die göttliche Komödie" (Divina commedia), gilt als "Vater" der italienischen Sprache.

