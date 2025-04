USA und Frankreich sprechen über Ukraine-Krieg

Dnipro (Dnipropetrowsk) - US-Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte Steve Wittkoff führen heute, Donnerstag, in Frankreich Gespräche über mögliche Auswege aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das US-Außenministerium bestätigte die Reise, die auf ein Treffen Wittkoffs mit Kremlchef Wladimir Putin vergangene Woche folgt. Laut Medien soll Wittkoff als Gesandter von Präsident Donald Trump mit Staatschef Emmanuel Macron sprechen, während Rubio seinen Kollegen Jean-Noel Barrot trifft.

Trump-Regierung droht Harvard mit harten Maßnahmen

Washington - Die amerikanische Elite-Universität Harvard könnte wegen ihres Widerstands gegen US-Präsident Donald Trump ihre Steuerbefreiung und das Recht verlieren, ausländische Studierende zu immatrikulieren. Die Ministerin für Heimatschutz, Kristi Noem, hat Unterlagen über - wie sie es nannte - "illegale und gewalttätige Aktivitäten" ausländischer Studentenvisumsinhaber angefordert. Außerdem kündigte sie die Streichung von Zuschüssen in Höhe von 2,7 Millionen Dollar an.

Sohn von Wiener Niger-Geisel sieht Parallelen zu Schweizerin

Agadez/Bern/Wien - Der Sohn der im Niger entführten Österreicherin sieht Parallelen zum Fall der am Sonntag gekidnappten Schweizerin. So wie seine Mutter vor rund 100 Tagen wurde auch die Schweizer Bürgerin am Abend aus ihrem Haus in der nigrischen Sahara-Wüstenstadt Agadez verschleppt. Das Außenministerium bestätigte auf APA-Anfrage Kontakte zu den Schweizer Behörden. Insider aus der Region vermuten, dass der Islamische Staat in der Sahelzone (ISGS bzw. ISSP) hinter beiden Entführungen steht.

Eine halbe Million Menschen seit März in Gaza vertrieben

Gaza - Die Zahl der im Gazastreifen seit dem Wiederaufflammen der Kämpfe Mitte März vertriebenen Palästinenser ist einer UN-Schätzung zufolge auf eine halbe Million angestiegen. Das teilte eine Sprecherin der Vereinten Nationen in New York unter Berufung auf das UN-Nothilfebüro (OCHA) mit. Zuletzt waren die UN noch von rund 400.000 Vertriebenen ausgegangen.

Kaliforniens Regierung klagt gegen Trumps Zölle

Sacramento (Kalifornien) - Die Regierung des Bundesstaats Kalifornien hat wegen der weitreichenden Sonderzölle von US-Präsident Donald Trump Klage eingereicht. Die Klage richtet sich neben anderen Regierungsmitgliedern auch gegen Trump selbst. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom und Generalstaatsanwalt Rob Bonta argumentieren, dass der Präsident mit der Einführung der neuen Zölle seine verfassungsmäßigen Befugnisse überschreite.

Martin Winkler kandidiert für SPÖ-Vorsitz in Oberösterreich

Linz - Der Unternehmer Martin Winkler (61) hat am Donnerstag via Facebook seine erwartete Kandidatur als oberösterreichischer SPÖ-Vorsitzender offiziell verkündet. Damit könnte die monatelange Suche nach einem neuen Chef für die Genossen im Bundesland zu Ende gehen. Winklers thematische Ansage: Oberösterreich müsse Industriebundesland bleiben und auf Alternativenergien statt auf Windkraftverbotszonen setzen.

Regierungseintritt verschafft NEOS Mitglieder-Zuwachs

Wien - Die erstmalige Beteiligung an einer Bundesregierung macht die NEOS offenbar attraktiver. Seit Anfang des Jahres ist die Zahl der Mitglieder von 3.000 auf knapp 3.900 gestiegen. Laut Generalsekretär Douglas Hoyos hatte man schon während der Regierungsverhandlungen einen regen Zuwachs verzeichnet. Die Mitgliederversammlung mit der Abstimmung über den Koalitionspakt sei geradezu von Neumitgliedern gestürmt worden.

Hinweise auf Leben in Atmosphäre eines fernen Planeten

Paris - Bei der Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems ist ein internationales Forscherteam womöglich einen großen Schritt vorangekommen. Astronomen entdeckten in der Atmosphäre eines fernen Planeten Anzeichen für zwei wichtige chemische Verbindungen, die auf außerirdisches Leben hinweisen könnten, wie aus einer am Donnerstag im Fachmagazin "The Astrophysical Journal Letters" veröffentlichten Studie hervorgeht.

